“Descompensación”: los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave

Con el trigo en su tramo final de la cosecha y con los cultivos de soja y de maíz en pleno desarrollo, el clima vuelve a ser protagonista. En medio de las altas temperaturas que se registran en el país, especialistas consultados indicaron que, al menos hasta el próximo fin de semana, no habrá lluvias en la región pampeana. En tanto, hacia mediados de enero se registraría un evento de precipitaciones más importante. Según los expertos, el corto plazo seguirá siendo exigente para los cultivos, pero no sería un escenario dominado por La Niña, sino más bien faltantes temporarios que empezarían a revertirse en la medida que avance el verano.

El climatólogo Leonardo De Benedictis explicó: “Ahora tenemos por delante entre cinco y siete días sin lluvias. Hasta por lo menos el primer fin de semana del año que viene no se esperan precipitaciones. Probablemente, sobre la zona central —particularmente la región pampeana— no haya aportes de agua en ese período”.

Aún resta trigo por cosechar

Señaló que, en paralelo, “lo que sí está claro es que viene una etapa de altas temperaturas y ausencia de lluvias en toda el área central”, mientras que la única región que todavía presenta algo de actividad es el norte, especialmente el noreste, “donde podrían darse eventos aislados y erráticos, con precipitaciones de variada intensidad”.

A su vez, advirtió que este escenario estará acompañado por temperaturas extremas, que en algunos lugares pueden superar los 40 grados.

Escenario

Después de esta etapa seca, los pronósticos empiezan a mostrar señales de cambio. El climatólogo Germán Heinzenknecht dijo que, tras estos días sin lluvias, volverán las condiciones de inestabilidad a comienzos de enero, primero en el norte del país y luego en la región pampeana. Anticipó: “Tenemos una transición bastante seca; de nuevo, a partir del 4 o 5 se empezarán a armar tormentas convectivas y entre el 6 y 7 en la región pampeana, bajando las temperaturas”.

Heinzenknecht planteó que en la primera quincena de enero podría darse un episodio de lluvias más generalizado, con la posible formación de un sistema entre el 9 y el 10 que tendría impacto principalmente sobre Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y parte de Córdoba.

Si ese escenario se confirma, representaría un alivio importante para la zona núcleo, mientras que el sur de la región pampeana podría seguir más ajustado y con tendencia a secarse.

La soja atraviesa días con altas temperaturas

El climatólogo también repasó cómo se llegó a este escenario y describió lo que dejó diciembre, con un marcado contraste entre regiones: fuertes excesos en el norte del país y una situación mucho más ajustada en el centro. Señaló que hubo “una descompensación muy importante de las precipitaciones en todo lo que es Litoral, NEA, franja norte del país, en algunos lugares exageradamente sobreabundantes”. Añadió que Corrientes registró “más de 500 milímetros, que es récord histórico para el mes de diciembre”.

Se esperan temperaturas medias elevadas en gran parte del país en los próximos días SMN

En contraste, explicó que hacia la región pampeana la situación se fue moderando hasta llegar a la zona núcleo con “niveles muy ajustados de lluvia”, aunque con reservas que permitieron sostener los cultivos hasta ahora. Destacó que, paradójicamente, este período más seco ayudará a que se retire el agua de algunas áreas que venían anegadas, aunque aclaró que muchas de esas superficies igualmente ya quedaron fuera de la campaña.

Al analizar la relación con La Niña, Heinzenknecht remarcó que, hasta el momento, el fenómeno tuvo poca incidencia y que los actuales faltantes no responden a un patrón típico. Señaló que “la principal amenaza macroclimática, La Niña, hasta ahora ha tenido muy poca injerencia”.

Explicó que se trata más bien de faltantes de períodos cortos de 10 o 15 días. Según su visión, la expectativa es que la situación pueda ir mejorando durante la segunda parte de enero y hacia febrero, aunque advirtió que la región sur agrícola —especialmente La Pampa, el oeste y sudoeste bonaerense y el sudoeste de Córdoba— seguirá siendo la zona más expuesta y con mayor riesgo productivo.