A la baja: la soja en el mercado internacional inició la semana en terreno negativo

La soja en la Bolsa de Chicago se cotizó a la baja en el mercado nocturno, con pérdidas superiores a los US$2, en medio de dudas acerca de las exportaciones de Estados Unidos a China en el marco del entendimiento entre ambos países, además de las ventas a otros destinos, y ante expectativas sobre, en un principio, una buena marcha de la producción en Sudamérica, lo que presiona los precios. Las mermas en el mercado nocturno luego continuaron con una caída de US$2,5 en la apertura de la rueda del día.

Esta mañana, la corredora Granar señaló en un informe sobre la cotización nocturna: “Luego del repunte parcial logrado la semana pasada, la soja se cotiza con bajas en el segmento nocturno de Chicago. El mercado sigue de cerca el atraso que registran las exportaciones de soja estadounidense –no solo a China– y las buenas perspectivas vigentes para la producción en Sudamérica”.

Y agregó: “Sobre esto último, en Brasil comenzó la cosecha temprana en zonas puntuales de Mato Grosso, mientras que el clima pone algo de tensión por la actual ola de calor que se registra en buena parte del país y por lluvias que se auguran mal distribuidas durante los próximos 10 días, con los mayores registros previstos para el Sur.

El viernes pasado, en Chicago la soja cerró en 389,02 por tonelada para la posición enero. Ganó 0,90% versus el viernes 19.

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Busan, Corea del Sur, en octubre, tras lo cual acordaron una tregua arancelaria. EE.UU. dijo que China comprometió comprar 12 millones de toneladas de soja Getty Images

“Las compras chinas avanzan, pero el mercado empieza a dudar de que se llegue a los 12 millones de toneladas comprometidas. Además muchos de esos embarques se concentran en un período en el que Brasil ya tendrá soja nueva disponible, lo que presiona a la baja los precios del poroto sudamericano, incluida la soja argentina”, dijo, por su parte, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral en un informe.

Según ese reporte, los fondos especulativos reflejaron este cambio de humor. “Tras una posición inicialmente muy comprada en soja, comenzaron a desarmar posiciones, en línea con un mercado que anticipa mayor oferta. En paralelo, las estimaciones privadas vuelven a ubicar la producción sudamericana cerca de 180 millones de toneladas, apoyadas en una normalización del clima tras algunas demoras en la siembra”, precisó.

Para Eugenio Irazuegui, de Zeni, se trató de un comienzo de semana negativo para los precios de la soja en la sesión nocturna, con descuentos que incluso llegaron hasta 2,20 dólares por tonelada.

“Se han divulgado los reportes oficiales relativos a la situación de los cultivos en la porción sur de Brasil, más precisamente, en el estado de Río Grande do Sul. Los trabajos de siembra están concluyendo y los cuadros implantados en fechas más tempranas están atravesando las etapas vegetativas, en condiciones de satisfactorias a muy buenas, según determinó el organismo de Asistencia Técnica y Extensión Rural del estado en cuestión”, dijo Irazuegui.

Hay expectativas sobre una buena producción en Brasil Cortesía Abiove

Señaló que la reposición hídrica ocurrida a lo largo de diciembre ha mejorado notablemente las perspectivas productivas, con un rendimiento potencial de 31,8 quintales por hectárea [qq/ha]. “De darse esta estimación, implicaría un sustancial crecimiento frente a los 20,1 qq/ha de la campaña 2024/25. Con las actuales previsiones, Río Grande do Sul podría lograr una cosecha de 21,44 millones de toneladas, es decir, un 57,1% por encima del ciclo anterior. Estos números se darían siempre y cuando se mantengan las condiciones climáticas favorables”, explicó.

Respecto de China, el analista detalló que lleva adquiridos unos 7,5 millones de toneladas sobre los 12 millones de expectativa anunciados en su momento por Estados Unidos.

Hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó una nueva venta de soja 2025/2026 a Egipto por 100.000 toneladas. Según señaló Granar, el USDA, en tanto, no confirma nuevas operaciones a China desde el lunes pasado.