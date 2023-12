escuchar

Pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo públicamente en la presentación de las medidas económicas que habrá un aumento “a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias”, en el sector de las entidades gremiales del campo hay sorpresa por un posible incremento de los derechos de exportaciones que sí afectarían al agro [carne, maíz, trigo, entre otros], incluso con el regreso de alícuotas que se habían eliminado en el anterior gobierno [economías regionales]. Los dirigentes no fueron llamados por autoridades del Gobierno sobre esta posibilidad pero quedaron en alerta.

Esta tarde, Caputo dijo, entre otras medidas, que el dólar oficial “va a pasar a valer 800 pesos, para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción”. Y agregó: “Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”.

Según indicó: “Finalizada la emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que consideramos un gravamen perverso que entorpece el desarrollo argentino”.

En las entidades gremiales festejaron la mención de Caputo de que no se iban a incrementar los derechos a “las exportaciones no agropecuarias”, e incluso la promesa a una quita total pasada la emergencia.

Sin embargo, la situación cambió en las últimas horas luego que fuentes oficiales dijeron que se subirán las retenciones de todos los productos al 15%, menos la soja, que no se modifican [el grano tiene un 33%]. Para el cambio de tasas se buscaría la aprobación del Congreso.

Hoy el trigo y el maíz tributan un 12% y según el trascendido de las fuentes oficiales pasarían al 15%. Lo mismo que la carne, que hoy paga un 9%. Los lácteos, vale recordar, tienen un 9% de sus retenciones suspendidas hasta fin de mes por una medida del exministro de Economía, Sergio Massa. Vale recordar que en septiembre último el exfuncionario llevó a 0% las retenciones a economías regionales que ahora se ven comprometidas.

“No me llamó nadie para decir que van aumentar; sería muy desprolijo”, indicó a LA NACION Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA). Insistió: “No me llamó nadie”.

En la Sociedad Rural Argentina (SRA) también señalaron que no tuvieron comunicación alguna sobre algún incremento y se aferraron a lo dicho por el ministro durante su presentación pública. En el ruralismo insistieron que lo dicho por el ministro fue en ON. LA NACION intentó obtener información en la Secretaría de Bioeconomía, pero pese a ello no obtuvo respuestas.

En la agroexportación, donde vienen negando que tengan un compromiso para acercar US$5000 millones pese a diversos trascendidos, opinaron que entre las medidas del Gobierno hay “algunas positivas y otras que van a generar un ruido importante”.

Pusieron como ejemplo de lo último las retenciones para toda la economía. “Eso va a generar ruido. Para el complejo soja no se modifican, pero todos los bienes del agro van a tener retenciones por el 15%, es decir, los que estaban a cero de economías regionales van a volver a 15%”.

Una fuente sectorial evaluó que con las medidas habrá “una mejora muy sustancial del tipo de cambio” y que ante ello habrá una compensación con una suba de las retenciones “de corto plazo” para “salir de esta emergencia”. Remarcó que el aumento de los derechos de exportación “alcanza a toda la economía argentina”.