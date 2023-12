escuchar

En medio de las expectativas de una devaluación, este martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) la hacienda llegó a registrar subas superiores al 30% contra los valores del último miércoles. En los próximos días, estos valores se trasladarían al consumidor final: se estima que en promedio en las carnicerías el precio para los cortes “baratos” se ubiquen entre los $6500 y $7000 el kilo mientras que los especiales alcancen los $10.000. Entre los consignatarios consideran que se trata de un aumento “coyuntural” motivado no solo por la situación del país, sino también por la llegada de las fiestas de fin de año.

Según explicaron los consignatarios, este martes hubo poca entrada de ganado en pie y “estuvo más caro”. Versus la última rueda de ventas del miércoles pasado, el Índice General del MAG reflejó un alza del 26,29%, al pasar de 1040,554 a 1314,105 pesos por kilo, mientras que el Índice Novillo aumentó un 34,05%, tras variar de 1152,161 a 1544,481 pesos. “Van a haber más aumentos en el corto plazo. Los precios tienen que ver con la llegada de las fiestas. Entre Navidad y Año Nuevo van a haber aumentos, pero cerca de Año Nuevo va a bajar el precio de la hacienda”, explicaron operadores del MAG.

En las carnicerías recuerdan que, en medio de la campaña electoral, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había dicho que no se pagara más de $1050 el kilo promedio. Desde entonces los valores ya aumentaron un 60%. “La semana pasada hubo entre un 15% y 20% de aumento, y hoy se viene otro del 20%. Hay que trasladarle un 20% a lo que había hasta ayer”, explicaron.

La semana pasa hubo entre un 15% y 20% de aumento, y hoy se viene otro del 20% Santiago Filipuzzi

Hoy, la picada especial está en alrededor de $5000. En tanto, los precios promedios rondan entre $7000 y $8000 para vacío, asado, bola de lomo y cuadrada. Los cortes especiales están en $10.000 para el lomo, entraña, colita y picaña. Hoy esos precios ya son viejos, según algunos operadores considerando la suba de la hacienda.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), advirtió: “Hoy pegó un sobresalto con respecto de lo que fue la semana pasada, con todo lo que estamos viviendo, pero no hay manera que resistan. Los precios de la hacienda deberían trasladarse rápido al mostrador; de acá al fin de semana. Si esto se va a sostener, no lo sabemos. No depende solo de la parte comercial. Hay un tema de especulación que forma parte de lo comercial que a nosotros se nos escapa y es parte de todo lo que pasa. La suba es parte de la especulación de una devaluación, como sucedió en todos los ámbitos de comercio con todos los productos”, explicó.

“[Desde la semana pasada] hubo un aumento de un 20% y 35% de la hacienda. Hoy los valores se reafirmaron. No sabemos hasta cuando se van a mantener, pero con los valores de hoy estamos hablando en promedio del kilo de carne de entre $7000 y $9000. Estamos bastante sorprendidos por esto”, agregó.

La suba obedecería a un aumento coyuntural, por la situación del país, pero también por las fiestas de fin de año Shutterstock - Shutterstock

Consultado sobre si los precios alcanzarían los $10.000, el consultor del mercado de las carnes, Víctor Tonelli, aclaró: “No veo la razón para que eso ocurra ni para que bajen la res a $3500, como dice el X [por la red social], pero sin conocer las nuevas medidas todo obedece a acciones más relacionadas con lo emocional y especulativo que aspectos racionales. Si bien es cierto que comenzamos el ciclo de retención y recuperación de stock, la fuertísima caída de la oferta de ganado a faena está relacionada centralmente al desconocimiento de las medidas que instrumentará el Gobierno, del valor del dólar futuro y de los precios relativos, ya que sigue habiendo 10% más de stocks en los feedlots que el promedio, para la misma época de los últimos años”.

Prevén que algunos cortes se disparen por encima de los $7000 Santiago Filipuzzi

En la carnicería Amancay, un marketplace, se puede ver que hoy el asado del medio está en $5350 por kilo, mientras que el costillar de asado del medio está en $5350 por kilo. El kilo de asado americano ronda los $5299 y el kilo de vacío está en $5799; la tapa de asado en $4699. El peceto está en $6199 el kilo y la entraña $6199. Estos son valores a hoy.

El registro en el MAG

Juan Carlos Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot, aclaró que los precios del MAG tienen una parte que es clara “de recuperación de valores por el atraso que ya habían sufrido con respecto al resto de los bienes de la economía”.

“Fundamentalmente con respecto a los costos en el valor del ternero de invernada que se posicionaron entre los $3800 y $2000 y el mercado que asume el maíz con un tipo de cambio nuevo siempre por encima de los $150.000”, dijo.

“Todo va a depender de la dinámica de las medidas y de la dinámica de la oferta y si al consumidor le alcanza para absorber estos valores”, agregó.

Explicó que hay un mercado del gordo, que más allá de las intervenciones y las situaciones que se han vivido, es un mercado que cuando falta sube y cuando sobra baja y cuando está en equilibrio se mantiene. “Nada de eso va a cambiar. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el punto de equilibrio, por la situación de incógnita que sucede en la Argentina”, afirmó.

Hoy, la tónica alcista del MAG se vio potenciada por una entrada que, con 7808 vacunos, resultó inferior a las necesidades de la demanda. Como en las jornadas precedente, volvieron a marcarse máximos nominales récord en todas las categorías comercializadas.