Daniel Pelegrina, presidente de la SRA Crédito: Gentileza SRA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 20:26

Según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con los impuestos que paga la actividad agropecuaria se podrían realizar obras de infraestructura, apoyar a la población en situación de indigencia o renovar todas las escuelas del país.

Un trabajo del Instituto de Estudios Económicos de la SRA sostiene que en 2018, el campo aportó US$ 11.500 millones entre derechos de exportación y otros tributos nacionales, provinciales y locales.

Con el equivalente a esa suma, el Estado tendría diferentes opciones para invertir: asfaltar 10.000 kilómetros de rutas; construir 13.000 escuelas; llevar adelante dos años de inversión para desarrollar Vaca Muerta, una obra como Yacyretá, dos obras similares a la ampliación del canal de Panamá o impulsar casi dos planes de forestación al año (dos millones de hectáreas de bosques cultivados y la construcción de dos plantes de celulosa.

Si las obras de infraestructura no fueran la opción elegida, ese monto se podría destinar a políticas sociales, según el informe de la SRA: "se podría pagar durante tres años una canasta básica de alimentos y obra social para cada una de las personas en situación de indigencia de los grandes aglomerados urbanos del país".

Para la entidad rural, esa suma equivale al valor de 150.000 camiones cargados con soja. "Con estos camiones se podría hacer una fila de 3000 kilómetros de largo", dice el informe.

El trabajo concluye en que "viendo todos estos números sólo cabe pensar que la pobreza, el hambre, la falta de infraestructura y la baja disponibilidad de recursos para modernizar el país, no es por falta de recursos del Estado, si no por una gran falla de instrumentación de las políticas públicas utilizadas". Según la SRA, "no es un problema de recursos, es un problema de mala asignación".

Rechazo a las propuestas del PJ

En tanto, la SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticaron las propuestas sobre política agropecuaria un documento del Partido Justicialista y algunas iniciativas del Frente de Todos.

"Ante las versiones de que se aplique un impuesto a la Herencia, junto a un impuesto a la Propiedad Inmueble, sumado a una suba extraordinaria de Bienes Personales; potenciar el impuesto a la renta financiera y reemplazar el impuesto al cheque por un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, desde CRA nos genera una profunda preocupación porque son medidas que no solo no dieron resultado, sino que provocaron el efecto adverso", dijo un comunicado de la entidad.

En tanto, el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, expresó que las propuestas del PJ para el campo, son "un verdadero compendio de ideas fracasadas: más impuestos como el inmobiliario nacional y a la herencia, retenciones segmentadas, precios máximos, control de cambios, entrega de tierras a personas sin experiencia en producción".