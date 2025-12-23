Aprobación a Milei: la confianza del agro subió a su mayor nivel en cinco años

Cuando ya van dos años del gobierno de Javier Milei, el sector agropecuario muestra el mayor nivel de confianza en cinco años. Así lo reflejó el último Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que registró un índice de 159 puntos, por encima del pico de julio de 2019. El estudio se realiza de manera continua desde 2018. El informe señaló que se trata de un aumento del 28% respecto de la medición anterior, de septiembre último, que había marcado 124 puntos. Hubo mejoras tanto en las condiciones presentes como en las expectativas futuras del sector.

El Ag Barometer es un indicador que refleja cómo ven los productores su situación actual y lo que esperan hacia adelante. Releva percepciones sobre finanzas, clima de negocios, expectativas de inversión y visión del sector en general. En este caso, el documento explicó que el indicador experimentó una fuerte variación, de 124 puntos al mencionado 159, consolidando un cambio de tendencia en el estado de ánimo del agro.

Con relación a los próximos 12 meses también todos los indicadores son positivos, tanto a nivel del productor individual como las expectativas de comportamiento del sector agropecuario en su conjunto Santiago Filipuzzi

De acuerdo con el relevamiento, una parte de esta mejora fue por la percepción de los productores sobre su situación económica actual. “Un 51% de los productores manifiesta que su situación financiera es mejor a la del año anterior, frente a un 39% de la medición anterior con un Índice de 138, que es el mayor de la serie Ag Barometer desde el año 2018”, resaltó.

También se fortaleció la visión hacia adelante. “Con relación a los próximos 12 meses también todos los indicadores son positivos, tanto a nivel del productor individual como a las expectativas de comportamiento del sector agropecuario en su conjunto”, detalló. A esto se sumaron expectativas productivas vinculadas a la cosecha de trigo, buenas condiciones climáticas para la campaña gruesa y el buen momento de los precios ganaderos.

El estudio también hizo referencia a una lectura política y económica en el sector. “Sin poder establecer en forma cuantitativa la relación entre los eventos políticos y la confianza de los productores, podemos inferir que el resultado de las elecciones legislativas de octubre 2025, ratificando el rumbo de la política económica del presidente Milei, ha tenido un gran impacto en la mejora del Índice Ag Barometer Austral en todos sus componentes”, indicó.

Un 65% de los productores consideró que, luego de dos años de gobierno, el presidente Milei ha cumplido con las expectativas Manuel Cortina - LA NACION

En cuanto a la evaluación directa de la gestión presidencial, el relevamiento indicó que “un 65% de los productores considera que, luego de dos años de gobierno, el presidente Milei ha cumplido con las expectativas creadas, un 25% piensa que la gestión ha estado por debajo de las expectativas y solo un 10% que sus expectativas han sido superadas”.

Al mismo tiempo se advirtió que el sector mantiene cierta cautela política: “Un 64 % de los productores piensa que, a pesar del resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025, no está definitivamente alejada la amenaza del populismo para el 2027”.

El reporte también precisó que ese mayor optimismo no necesariamente se traduce de manera inmediata. Según la encuesta, un 38% de los productores, pese a ver un buen momento, no invertirá por ahora, principalmente por las tasas y el contexto financiero. Explicó que las altas tasas de interés constituyen “el mayor obstáculo para realizar inversiones en activos fijos”.

Otro elemento que suma expectativas positivas es el acuerdo comercial con Estados Unidos. El informe señaló que “un 95% de los productores considera que el tratado de libre comercio con Estados Unidos será beneficioso para el complejo agroalimentario”, en especial por la posibilidad de ampliar exportaciones de carne vacuna y abrir nuevos mercados para otros productos.

En el plano macroeconómico el relevamiento destacó la valoración del sector sobre medidas vinculadas a la menor intervención estatal, el ordenamiento del esquema cambiario, la baja de la inflación y la posibilidad de avanzar hacia reformas estructurales. Según el documento, esa combinación contribuyó a sostener un “estado de ánimo optimista que se traduce en la mejora de todos los componentes del Ag Barometer Austral”.