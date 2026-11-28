“Vengo de una familia muy ligada al campo y de chico me volvían loco los aviones que realizaban aplicaciones de agroquímicos. Mi sueño era volar, volar y volar. Obviamente, mi familia estaba en contra y me advertía que era muy peligroso, porque en aquella época se utilizaban aviones que no estaban preparados para pulverizar y provocaban accidentes. Muchos pilotos bajaban del avión bañados en combustible y se producían muchos incendios y muertes durante el trabajo”, recuerda Santiago Seiler, un empresario que empezó como piloto aéreo y, con mucho sacrificio, se transformó en un importante productor de granos y carne en la actualidad.

“Fui creciendo y a los 17 años logré convencer a mi padre de hacer un curso de piloto. Vivíamos en Marcos Juárez, Córdoba, cerca del límite con Santa Fe, una zona donde había muchísimos aviones haciendo aplicaciones de agroquímicos. Como yo siempre me acercaba a ellos, ya con el carnet de piloto, me decían: “¿querés volar?”. Entonces, llevaba los aviones a reparar a los talleres u otros menesteres que me permitían darme el gusto de pilotar ”, agrega.

En 1972, José Fernando Araya, titular de una empresa de aeroaplicaciones, le pidió ir a buscar un avión a Tucumán para llevarlo a Rosario. Después de ese trabajo le dijo: “¿no querés venir a trabajar al norte?”. Tucumán, en aquella época, estaba en plena transformación: los campos con monte eran habilitados para hacer agricultura.

“Acepté la invitación y empecé a volar los aviones de Araya. Con lo producido del trabajo, le fui comprando parte de la empresa hasta que en 1992 ya era el dueño del 100%. En aquel momento Araya tenía tres Piper Pawnee, equipos básicos con monomotor a nafta, que cargaban 400-500 litros para hacer aplicaciones”, rememora.

El productor en un lote de trigo

“Más adelante viajé a Estados Unidos y vi que había aviones especiales para aplicaciones, a turbohélice, que cargaban 2000 litros, equivalentes a cuatro Piper. Entonces compré uno invirtiendo el valor de toda la empresa de pulverizaciones”, revive.

Diversificación obligada

“Me fue muy bien; vendía los Piper y compraba Air Tractor, equipos específicos para aeroaplicaciones. Pero después llegó un momento de que las empresas agrícolas no tenían renta y tuve que empezar a financiar a los productores. Ante esa realidad negativa me dije: ‘voy a sembrar campos yo, además de seguir haciendo pulverizaciones’”, agrega.

En aquel tiempo había mucha oferta de campos en Tucumán y Salta. Los productores cordobeses vendían 500 hectáreas en su provincia y compraban 3000 en Tucumán porque había que desarrollarlas. La limpieza de un campo con monte, se sabe, lleva dos o tres años y un costo alto de habilitación. Así que tomó el rol de agricultor, al principio alquilando.

Santiago Seiler es un empresario que empezó como piloto aéreo y, con mucho sacrificio, se transformó en un importante productor de granos y carne

“Mi señora trabajó en varias empresas químicas, con las cuales tenía que hacer viajes a Estados Unidos. La acompañé varias veces y eso ayudó mucho a plantearme nuevas metas. Luego vinieron mis tres hijos, Stefanía, Federico y Santiago, que se incorporaron a la operatoria que yo venía realizando”, evoca.

“A los 73 años, sigo pensando en crecer”, dijo Seiler

“Con la agricultura me fue bien y fui comprando campo, pero yo veía que lo cosechado en Salta y Tucumán costaba llevarlo al puerto por los costos de flete de 1200 kilómetros. Y entonces planifiqué: ‘vamos a sacar el grano con hacienda vendiendo carne’. Y así fue que en 2016 armé un feedlot, sin dejar de lado las pulverizaciones ni la agricultura. Seguimos creciendo en el parque de aviones, comprando incluso equipos con 3000 litros de capacidad. También buscamos diversificar con la agricultura haciendo caña de azúcar, siempre con mucho sacrificio y buscando crecer”, se entusiasma.

“En un momento también nos preocupamos por la certificación de lo que se ofrecía, y hoy se controlan las tres actividades, agricultura, ganadería y pulverizaciones, con normas IRAM, ISO y RTRS.

Sacrificio, la receta del crecimiento

“En el momento que comencé a trabajar con Araya como piloto aéreo, solo tenía un rastrojero y ganas de crecer. Al principio vivía con ellos en la misma casa. Luego, con el valor de mi trabajo diario, y mucho sacrificio, fui comprando partes de la empresa a ese matrimonio sin hijos que había decidido vender. Hoy desarrollo cultivos agrícolas en 20.000 hectáreas, de las cuales 8000 son propias. A su vez, también trabajo 8000 hectáreas de un campo de cría y otras 6000 donde está el feedlot que engorda 10.000 cabezas a lo largo de todo el año. Los campos son con base en Las Lajitas y Tartagal”, enumera.

"Hoy desarrollo cultivos agrícolas en 20.000 hectáreas, de las cuales 8000 son propias. A su vez, también trabajo 8000 hectáreas de un campo de cría y otras 6000 donde está el feedlot que engorda 10.000 cabezas a lo largo de todo el año", expresó

“Seguimos con las pulverizaciones y siembra aérea hoy tenemos 8 aviones, de los cuales 6 tienen capacidad para 2000 litros y dos de 3400 litros. Se vuelan 70.000 hectáreas por año de soja, poroto, algodón, cítricos, caña de azúcar y otros cultivos en el NOA; también ofrecemos servicios de taxi aéreo. Los aviones de mayor capacidad cuestan 3,5 millones de dólares, pero pueden operar durante 30 años. Se pueden reparar y seguir funcionando. Los de 2000 litros de capacidad cuestan 1,5 millones de dólares, pero ambos modelos se pudieron comprar con crédito del Eximbank, con una prenda sobre el avión a 7 años y un seguro a favor de la fábrica”, apunta Seiler, que dice que “a los 73 años, sigo pensando en crecer”.