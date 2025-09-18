Despidos y corte de ruta: máxima tensión en la fábrica de cosechadoras Vassalli, que sigue cerrada

SANTA FE.- Se agudiza semana tras semana el conflicto que mantiene inactiva la fábrica de cosechadoras Vassalli, radicada en Firmat, al sur de esta provincia, donde la planta de personal reclama el pago de salarios adeudados desde hace algunos meses. En las últimas horas de este jueves se confirmó que la firma, propiedad de la familia Marsó, envió telegramas de despidos a trabajadores, entre los cuales se encuentran cuatro delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Como otras veces, volvieron a realizarse concentraciones y movilizaciones de trabajadores de Vassalli en inmediaciones de la planta fabril, a la vera de la ruta nacional 33. Hicieron cortes parciales del tránsito por esa vía.

El anuncio fue realizado por Humberto Soto, uno de los cuatro despedidos, quien explicó que pierde su puesto de trabajo tras 22 años de labor en la firma, donde desempeñó labores como pintor y soldador. Si bien se especula que podría volver a intervenir el Ministerio de Trabajo provincial, convocando a las partes a una nueva reunión, desde el sector gremial se dijo que el conflicto no se soluciona porque los representantes de la empresa no quieren dialogar con los trabajadores.

“En Firmat somos 24.000 habitantes que dependemos de Nestlé y Vassalli y solo hay fábricas pequeñas satélites de esas dos. Lo que le decimos al intendente (Fabio Leonel Maximino) y al gobernador (Maximiliano Pullaro) es que reaccionen, porque si cierra Vassalli se prende fuego la ciudad”, advirtió.

En tanto, en diálogo con LA NACION, un integrante de la familia Marsó, que administra la empresa, confirmó que la planta “esta semana sigue cerrada”, mientras “(seguimos) buscando destrabar el conflicto”.

Hubo interrupciones al tránsito

A pesar de los intentos por conocer qué ocurrirá a partir de la semana venidera, no fue posible recibir detalles de la decisión que se estaría por adoptar. Desde el sector de los trabajadores se indicó que “no hay, por ahora, ningún indicio de pago” por lo que “si no hay pago de la deuda, que es abultada con cada trabajador, la empresa seguirá vacía, sin trabajadores”.

El reclamo es por salarios adeudados

Hace unas semanas, la abogada y senadora de la provincia de Buenos Aires, María Florencia Arietto (LLA), se acercó a la empresa y solicitó que se remitan todas las actuaciones a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, “a fin de que garantice el tratamiento del conflicto en un marco de legalidad, seguridad y respeto institucional”. En el escrito se señala que la postura gremial refleja “el accionar improcedente, inadecuado y delictivo con el que continúa desarrollándose la asociación sindical Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”.

Para la abogada, que ya intervino en otros casos de empresas con reclamos laborales, “el presente conflicto no se trata de una cuestión sindical legítima, sino de una verdadera maniobra de extorsión sistemática encabezada por la UOM, con el objeto de coaccionar ilegítimamente a esta empresa y sus representantes”.

El gremio anunció la convocatoria de una marcha de todos los metalúrgico para el 25 de este mes en Rosario para solicitar que la cartera laboral santafecina intermedie en el conflicto

Por otra parte, y con el objetivo de acompañar el momento crítico al que refieren los afiliados, la UOM Firmat entregará un nuevo bono para mercadería. Se explicó que esta vez la ayuda solo llegará a aquellas personas que asisten a la planta y participan de las actividades colectivas que se realizan para visibilizar el conflicto. Además, el gremio anunció la convocatoria de una marcha de todos los metalúrgico para el 25 de este mes en Rosario para solicitar que la cartera laboral santafecina intermedie en el conflicto.