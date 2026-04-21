“Hay una percepción de estabilidad y de apertura para los negocios que es nueva”

Portugal es una de las naciones que sintió el cambio en la matriz productiva de la Argentina en materia de energía. En el plano local, se pasó de la importación a la exportación y, en el intercambio comercial bilateral, en 2025 hubo una reducción sustancial del valor total comprado por la Argentina al país europeo. Más precisamente, disminuyó un 43,7%.

La desaparición del petróleo refinado de la lista de los 10 principales sectores portugueses importados por la Argentina explica en parte su balanza comercial favorable con el país que se considera la “puerta de entrada” a Europa, para el comercio en general y para el gas en particular.

Aunque el 80% de la energía que consume Portugal proviene de fuentes renovables, hay áreas industriales donde la necesidad energética es importante, sobre todo de gas natural. João Rui Ferreira, viceministro de Economía de ese país, advirtió que aquí hay circunstancias favorables para la Argentina. “Portugal es la puerta de entrada para el gas natural a Europa. Tenemos un puerto de aguas profundas que es estratégicamente fantástico para llevar adelante esta posibilidad”, explicó.

Hay más oportunidades cuando se pone el foco en este territorio que está a 10.000 kilómetros de Buenos Aires. Por ejemplo, es el país que más consume carne argentina per cápita de Europa. También, una compañía privada acaba de vender, este año, dos satélites a una empresa en Portugal por un monto de US$18 millones.

En este marco, Rui Ferreira apuesta al crecimiento de las escasas relaciones comerciales bilaterales, que ahora pueden verse fortalecidas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Para estrechar lazos, ambos países están trabajando “intensamente” para tener una ruta aérea directa Buenos Aires-Lisboa.

En diálogo con LA NACION, el funcionario aseguró que hubo un apoyo claro desde la primera hora al acuerdo entre bloques, aunque con conciencia de que siempre hay puntos que “no son perfectos”. Sin embargo, aclara, “hubiera sido una gran desilusión que, después de tantos años, no se llegara a un desenlace positivo”.

En la búsqueda de más comercio

Hasta ahora, el intercambio bilateral es muy moderado, pero marcado “por relaciones cercanas, pacíficas y antiguas, ya que Portugal fue el primer país en reconocer la independencia de Argentina”, según la palabra oficial. En 2025, la Argentina fue, en el conjunto de bienes y servicios, el 55º cliente de Portugal y su 38º proveedor.

“La relación comercial entre ambos Estados no ha tenido un carácter central para ninguno de los dos. La elevada volatilidad financiera y económica de la Argentina tanto impulsa como retrae esta relación”, sostienen, sin filtro, desde las filas portuguesas.

Sin embargo, según el viceministro, “es un momento de confianza. Hay una percepción de estabilidad y de apertura para los negocios que es nueva”, afirmó.

En 2025, el intercambio comercial fue de US$318 millones, de los cuales US$102 millones fueron a favor de la Argentina. Las mayores exportaciones fueron de harina y pellets de la extracción de aceite de soja, semillas de girasol, carne, tabaco, porotos y maní. Las importaciones fueron de madera y corcho; máquinas y aparatos; metales comunes; plásticos y caucho; vehículos y material de transporte, y productos químicos.

“Partimos de un punto de transacciones comerciales pequeño, pero con economías complementarias que pueden generar una buena oportunidad para la inversión en ambos países”, dijo el representante del gobierno, de visita en la Argentina junto a una delegación de empresarios portugueses, en una misión que llamaron “exploratoria”.

El viceministro aseguró que “hay un nuevo marco para los intercambios comerciales entre Portugal y Argentina. Se van a aligerar progresivamente las tasas y los procedimientos en los próximos años. Portugal puede ser la puerta de entrada a la Unión Europea, pero también a los países de lengua portuguesa”. (N.de la R.: además de Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial).

Inversiones y oportunidades

La inversión sí tiene un crecimiento sostenido. Entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2025 se registró un aumento de la inversión directa portuguesa en la Argentina de 12,3 millones de euros a 31 millones de euros. La inversión argentina en Portugal pasó de 4,7 millones de euros en 2020 a 12,7 millones de euros en el mismo período.

Para los empresarios portugueses, hay mucho potencial en los sectores de infraestructura, energía y minería. Portugal es muy fuerte en tecnología, productos industriales, componentes para distintos subsectores, movilidad y smart cities. “En la actualidad, la Argentina está impulsando grandes proyectos de construcción en los ámbitos vial y ferroviario, así como en la construcción de túneles, entre otros. También hay una creciente necesidad de suministro de equipamiento para los sectores petrolero y minero. Ya hay inversiones también en varios sectores en la Argentina, incluyendo el vitivinícola y el hotelero”, relata el funcionario.

Nicolas Otamendi, jugador el SL Benfica Octavio Passos - UEFA - UEFA

“Veo cada vez más argentinos trabajar en negocios portugueses y traer sus tradiciones. Crece la gastronomía argentina también. Pero hay que decir que los deportistas funcionan también como embajadores de la Argentina en Portugal. Los jugadores de fútbol argentinos son celebridades”, finaliza.