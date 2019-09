Destacan el aporte de Limangus para una carne de mayor valor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 02:05

"Limangus es sinónimo de más rendimiento en cortes finos con el engrasamiento justo. Por eso el slogan de la raza es más carne de mayor valor".

La frase es de Horacio Cook, criador y cabañero de la raza que estuvo en LA NACION Ganadera en Balcarce.

Según el criador, la raza se hizo conocida entre los ganaderos y es "reconocida por el mayor rendimiento industrial de cortes finos de sus machos y hembras en la faena".

"Desde sus inicios en 1981, un grupo de ganaderos convencidos apostamos por este biotipo adaptado a nuestra forma de producción y a un novillo que pueda entrar tanto en consumo interno como en exportación liviana", dijo.

"En aquella época, con la terminación a pasto, la falta de terminación era un problema. Desde la incorporación de la suplementación y terminación a corral que ya es general, el problema son los excesos de engrasamiento", agregó.

Cook destacó a LA NACION Ganadera como "una muy buena exposición, representativa de la ganadería pampeana en general tanto por las distintas razas participantes como por la calidad de los ejemplares expuestos".

Según Cook, hoy los mercados, "absolutamente, tanto en el Mercado de Liniers, en los distintos concursos de novillos y de hacienda para faena, como en las ventas de reproductores, invernada y vientres, los precios y premios obtenidos hablan del reconocimiento de las virtudes de la raza argentina por criadores, invernadores y los operadores del negocio de carne".

Vale recordar que en Limangus el Gran Campeón Hembra de LA NACION Ganadera fue el RP 488 del lote 7, de Cabaña Los Pirulos, de Leonardo Hernández. En Machos PP, el Toro Campeón y Gran Campeón fue el RP 125, de Cabaña la Elisa, de Fernando Luis.

"El toro que elegí campeón me impresionó por la calidad. Es parejo, costilludo, muy cuartudo. Demuestra lo que buscamos en la raza, si no hay cuarto trasero, el Limangus no tiene sentido. Buscamos animales de un frame moderado, con buena costilla como la hembra que elegí, costilludos como el toro, y con buen cuarto trasero", indicó Cook, jurado en la muestra.