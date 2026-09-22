La cosecha 2027: proyectan otra producción récord y exportaciones históricas por US$41.497 millones

La campaña agrícola 2026/27 podría llevar nuevamente a la Argentina a niveles récord de producción, con una cosecha proyectada en 157,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones del sector alcanzarían los US$41.497 millones, un máximo, según las primeras estimaciones presentadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Los datos fueron difundidos por Ramiro Costa, gerente general de la entidad bursátil porteña, durante el lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27 y el Tercer Outlook del Mercosur. De acuerdo con la proyección, la producción crecería un 0,5% frente a los 157,1 millones de toneladas obtenidos durante el ciclo anterior, que ya fue histórico. La siembra de la campaña fue proyectada en un total de 37,02 millones de hectáreas, un 0,2% por encima del último ciclo.

Entre otros datos, según la entidad la recaudación fiscal [considerando todos los impuestos] ascenderá a US$15.037 millones, un salto del 3,9%.

El incremento productivo sería moderado, pero alcanzaría para volver a colocar a la agricultura argentina en niveles máximos. “Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles”, señaló Costa.

Ramiro Costa: “Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”

El dato, sin embargo, todavía debe ser tomado como una proyección y no como un resultado definitivo. “Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, aclaró.

En detalle, el escenario climático será uno de los factores determinantes. Las proyecciones actuales anticipan un El Niño fuerte o muy fuerte durante esta primavera y el verano, con lluvias por encima de lo normal en buena parte del territorio. Especialistas advierten que los excesos de precipitaciones podrían beneficiar a algunas zonas productivas, pero también generar riesgos de anegamientos y complicaciones en otras regiones.

En paralelo con una producción prácticamente estable, las estimaciones anticipan un crecimiento mayor en términos económicos. Las exportaciones agroindustriales alcanzarían los US$41.497 millones, un incremento del 6,9% respecto del ciclo anterior.

También crecería el Producto Bruto Agroindustrial, que llegaría a US$54.297 millones, un 5,9% por encima del registro de la campaña anterior. De esta manera, la nueva campaña combinaría un volumen productivo cercano al récord con una mayor generación de valor.

“La producción se sostiene, pero su aporte económico crece”, explicó Costa al presentar las perspectivas para el próximo ciclo. Para el ejecutivo, ese comportamiento constituye uno de los principales avisos que dejan las proyecciones.

“Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”, afirmó.