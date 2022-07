Dólar soja: advierten que lo que el productor pueda ganar conlleva “trámites engorrosos”

Una tonelada de soja vendida de manera convencional permite comprar 152,83 dólares MEP. Con la propuesta del Banco Central (BCRA) se podría llegar a 172,21 dólares MEP. Son 19,38 dólares más por tonelada, equivalentes a una diferencia de 12,6%.

Con esta explicación, Lorena D´Angelo, analista de mercados de la consultora AZ-Group, analizó el impacto de las últimas medidas del Central para que se venda más soja. La autoridad monetaria ofrece que se haga un plazo fijo atado al dólar linked por el 70% de la venta y que con el 30% restante agilizar el acceso al dólar.

“Los supuestos beneficios de un mayor precio, que solo representaría un 12,6%, por obtener de la soja adhiriendo a la propuesta del Banco Central, se contraponen con trámites engorrosos que los productores no están acostumbrados a hacer, dado que tienen que contar con una cuenta especial para titulares con actividad agrícola, como lo define la Comunicación A7556 del banco”, dijo la analista.

En la consultora explicaron que entre la venta y la liquidación y pago hay una demora en días que puede limitar el acceso a este beneficio temporal, que es solo hasta el 31 de agosto de 2022.

“Todo este sistema creado no hace más que dificultar la actividad del productor agrícola; hubiera sido más sencillo reducir las retenciones por el término de dos meses, algo que se traduce inmediatamente en el precio”, detalló.

El antes y el después de las medidas del Gobierno para el campo. Cuánto gana el productor

“Hay que tener en cuenta que la soja no se guarda para especulación. Se tiene para pagar los alquileres del próximo ciclo -que cotizan en quintales de soja por hectárea- y para hacer canjes de mercadería disponible por los insumos necesarios para la implantación de la siguiente campaña, como cualquier otra empresa que tiene ahorros para realizar su actividad”, indicaron en la firma.

En este contexto, Jeremías Battistoni, técnico de la consultora, señaló que “las medidas anunciadas por el Gobierno a través del Banco Central muestran la falta de contacto de las autoridades con el sector productivo. Ni el problema que enfrenta la sociedad, ni el problema que atraviesa el campo, se relacionan con este tipo de anuncios. El resultado inmediato será acentuar la parálisis comercial a la espera de comprender cuál será el marco a futuro”.

Según señaló, esta mañana “el conjunto del sector comercial agrícola intentó entender cuál será el precio de la soja, sin llegar a una conclusión definitiva y dejó de lado el resto de sus actividades”.

“Ante esa incertidumbre, muchos productores conservarán el producto físico, que tiene un valor cierto; no lo transformarán en papeles ni en plazos fijos que le son ajenos a su actividad cotidiana”, apuntó.

Más críticas

“Es una medida que no genera la confianza que se necesita. Es solo un parche. El productor se aferra al grano para no perder su capacidad de compra para la próxima campaña”, indicó Jorge Chemes, presidente de CRA, sobre la propuesta del Gobierno que ofrece un depósito a la vista en pesos y la compra de dólares solidarios.

En rigor, de acuerdo a la resolución, del 100% del valor de venta de los granos, un 30% podrá ser convertido al “dólar solidario” ($226), mientras que el otro 70% podrá depositarse con una cobertura frente a la devaluación.

Jorge Chemes, presidente de CRA Cortesía CRA

“La medida no soluciona el tema y no incentiva a vender”, continuó el ruralista. “Es muy difícil encontrar un productor que tenga un volumen importante de granos. Esta medida es muy complicada de llevar a cabo y no genera confianza lo anunciado por el BCRA. No hay ningún incentivo”, agregó.

En tanto, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, comentó: “Una vez más, el gobierno toma una medida cosmética, pensando más en el título y en la coyuntura que en la estructura”.

“Hasta hace cinco minutos se quejaban de los especuladores y ahora toman una medida que no beneficia a los productores genuinos (mucho menos a los pequeños y medianos que ya vendieron hace muchísimo su producto, y están viendo cómo pagar sus deudas o sus cosas que en pensar en dólares) sino a los sectores más concentrados, a cerealeras y exportadoras”, aseguró.

Carlos Achetoni, presidente de FAA

En esa línea, manifestó: “Dicen estar del lado de los débiles, pero generan más y mejores situaciones a los concentrados. Así, los que ponemos el lomo para producir y trabajar ‘la miramos desde afuera”.

Para el dirigente es “es un error” que puede dar alguna liquidez hoy, pero “beneficia a muy pocos amigos, perjudica a muchísimos y generará aún más especulación y más presión sobre el mercado del dólar”.

En consecuencia, le pidió al Gobierno: “Tomen alguna política mirándonos a nosotros, dándonos alguna respuesta y no sigan permitiendo estas inexplicables transferencias de recursos desde los pequeños y medianos productores a los sectores concentrados”.

Para el dirigente, es una medida que va en la misma línea que cuando bajaron tres puntos las retenciones, luego de que los productores ya habían vendido su cosecha.

“Siempre hacen ganar a los mismos, aunque desde lo discursivo digan otra cosa. Hay que ser claros. No es una medida ‘para el campo’ ni que ‘concede al campo’. Es ‘humo’ tras una medida inconsulta y unilateral que está destinada a unos pocos concentrados, que ya mal pagaron a los productores el fruto de su trabajo. Puedo entender la necesidad de dólares del BCRA, pero temo que sea apagar el fuego con nafta”, concluyó.