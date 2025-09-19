Dónde ocurrió el derrumbe del puente centenario

Un puente ferroviario con más de 100 años de antigüedad, propiedad de Trenes Argentinos, colapsó por la crecida de un importante río bonaerense. El derrumbe del puente, que se encontraba en desuso desde 1994, expone la situación de la infraestructura ante las intensas lluvias. La construcción era considerada un patrimonio por su valor histórico.

Dónde queda el puente centenario que se derrumbó

El desplome se produjo sobre el cauce del río Salado, en una zona rural alejada de rutas principales. La estructura unía los partidos bonaerenses de Chivilcoy y 25 de Mayo. El puente conectaba las estaciones de Gorostiaga y Anderson, que formaban parte del trazado del Ferrocarril Sarmiento.

Fuentes consultadas por LA NACION indicaron que el puente estaba en una zona de campo, lo que explica la ausencia de heridos o daños materiales más allá de la propia estructura. El acceso al lugar es limitado, característico de las áreas rurales que atraviesa el tendido ferroviario en desuso.

Las causas detrás de la caída

La causa principal del colapso fue el gran caudal de agua que presenta el río Salado. Las intensas lluvias de los últimos meses provocaron una crecida significativa que ejerció una presión determinante sobre una estructura ya envejecida. El puente no tenía mantenimiento activo desde su desactivación hace más de tres décadas.

El puente ferroviario se encontraba en desuso para el servicio de trenes desde el año 1994 @MangieriDAM

La situación hídrica en el centro oeste bonaerense es crítica. Un informe reciente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) detalla que unas dos millones de hectáreas se encuentran bajo el agua. El área total comprometida por las inundaciones asciende a tres millones de hectáreas.

Otras fuentes señalaron que en las cercanías del puente no se realizaban tareas de dragado. En un tramo de 200 metros antes y 200 metros después de la estructura, se evitaba la intervención para prevenir problemas de erosión en las bases.

La historia de la estructura y su estado actual

El puente ferroviario tenía más de 100 años y pertenecía a la empresa estatal Trenes Argentinos, aunque estaba fuera de servicio desde 1994, formaba parte del patrimonio histórico de la región por su valor arquitectónico y su rol en la conexión de las localidades rurales.

El gran caudal de agua del río fue la causa principal del desplome de la construcción @PabloGinestet

Según información del medio Bragado Informa, existió un plan para retirar la estructura hace algunos años. Dicha acción se suspendió supuestamente por la oposición de vecinos de la zona. Los residentes lo utilizaban para el tránsito local, a pesar de su condición de abandono y la falta de garantías de seguridad.

Otro reclamo por un puente en el río Salado

El derrumbe en Chivilcoy ocurre en un contexto de reclamos por el estado de otras infraestructuras sobre el mismo río. Hace pocos días, un grupo de productores rurales del partido de Roque Pérez exigió una obra de emergencia en el puente vehicular de la ruta nacional 205.

Los productores afirman que esa estructura funciona como un “cuello de botella”. Impide el normal escurrimiento del agua y mantiene más del 90% de los campos de la zona anegados. Enviaron una nota a la Dirección Provincial de Hidráulica para solicitar una intervención. Desde el gobierno bonaerense aclararon que la obra corresponde a la jurisdicción nacional, ya que forma parte del Plan Maestro del Salado.

Unas dos millones de hectáreas están bajo el agua en la región, según un informe de Carbap Ricardo Pristupluk

En el texto enviado a las autoridades, los productores remarcaron su situación: “Desde hace más de cinco meses, nuestras explotaciones se encuentran con más del 90% de la superficie bajo agua, producto de que el actual puente resulta insuficiente para permitir el escurrimiento normal del cauce del tramo en cuestión”.

Advirtieron también que “el problema afecta directamente a la producción agropecuaria y a la economía regional, pone en riesgo fuentes de trabajo y el abastecimiento de alimentos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.