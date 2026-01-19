“El beneficio es enorme”: el campo estuvo en la firma del acuerdo Mercosur-UE y llevó un gesto simbólico

Para los dirigentes del campo sudamericano, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no fue solo un acto protocolar en Asunción, Paraguay, sino la culminación de un trabajo de hormiga que lleva décadas. En representación del campo argentino, asistió al acto Martín Rapetti, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), quien fue testigo directo de un hito que, asegura, cambiará la matriz productiva y de mercados de la región.

Más allá de los aranceles y las firmas de cancilleres, la delegación ruralista llevó un mensaje simbólico a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Le dije al presidente de la Federación Rural del Uruguay: ‘Si se firma, vamos. Y vamos a llevar un mate, una bombilla y yerba para entregárselo a la señora Úrsula’”, relató Rapetti sobre la génesis del viaje relámpago a Paraguay.

La FARM, integrada por gremiales de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidió asistir por motu proprio, sin integrar comitivas oficiales, pero con el peso de representar a la producción de alimentos del bloque. Según relató, la logística del regalo fue un símbolo de integración en sí mismo. “La yerba es de origen brasileño, orgánica y fraccionada en Uruguay”, detalló Rapetti.

El momento de la entrega rompió el protocolo en el anfiteatro del Banco Central del Paraguay. Tras presenciar la firma, los ruralistas lograron acceder al sector reservado. “El interlocutor nuestro fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, que le iba traduciendo y explicando a Úrsula qué era el mate, qué era la bombilla y cómo se tomaba”, relató el dirigente argentino, quien recalcó la diferencia cultural que Peña Palacios aclaró a la funcionaria europea: mientras que el paraguayo toma tereré (frío), el regalo representaba la tradición del mate caliente que une a argentinos, uruguayos y brasileños del sur, según contó.

Ursula von der Leyen en el momento de recibir el mate Gentileza

Rapetti sostuvo que, más allá del momento que vivieron, la expectativa económica del agro es mayúscula y no duda en calificarlo de “histórico”. Vale recordar que el acuerdo Mercosur-UE representa más del 30% del PBI mundial, cerca del 35% del comercio global y una comunidad de 700 millones de personas, según datos oficiales.

“La sensación que nos dejó fue de total satisfacción. Se firma algo que va a repercutir económicamente en millones de personas acá. La carne, que pagaba entre 20% y 60%, en algunos casos pasa a cero o a 7,5%”, sostuvo.

De acuerdo con los datos oficiales, la desgravación inmediata de la cuota Hilton de 29.500 toneladas anuales, que tiene como consecuencia una mejora del precio, tiene un impacto de alrededor de US$110 millones al eliminar el arancel actual del 20%.

Pero el beneficio no es unidireccional, según describió, ya que el acuerdo supone también un abaratamiento de costos tranqueras adentro. “La importación sin aranceles de maquinaria o equipamiento frigorífico va a abaratar costos de producción. El beneficio es difícil de cuantificar, pero es enorme”, analizó Rapetti.

En segunda fila, los representantes del sector agropecuario que estuvieron en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea Gentileza

Durante 25 años, las negociaciones estuvieron trabadas por exigencias ambientales y sanitarias europeas que, para los productores locales, escondían cierto proteccionismo. Rapetti recordó anécdotas de 2015, cuando discutían con representantes franceses que los acusaban de “envenenar la hacienda y la carne” y de “cultivar los suelos con el glifosato”. En tanto que ahora la visión es distinta. El dirigente de CRA trazó un paralelismo sobre la eficiencia productiva entre Sudamérica y Europa. “Si mirás los tractores que usan allá, de 300 HP y con cuatro tractores para 300 hectáreas, como vimos en una visita que hicimos, entendés que eso tiene un costo que alguien paga. Nosotros esa superficie la trabajamos con un tractor de 100 HP. Mucha tecnología, sí, pero con costos altísimos”, afirmó.

Para los integrantes de la FARM, Europa finalmente entendió que sus subsidios y barreras paraarancelarias eran insostenibles. “No va más subsidiar por un lado y poner imposiciones por el otro, porque eso perjudica a todos”, sentenció.

Rapetti confirmó lo que trascendió en los pasillos sobre la ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los más férreos impulsores del tratado, quien finalmente envió al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. “Se comenta que Lula estaba un poco molesto por no haber podido firmar él, porque hizo mucho para que se concretara”, señaló.

Martín Rapetti, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Gentileza

La delegación ruralista vio con buenos ojos la celeridad del gobierno libertario. “Nuestro presidente, Javier Milei, también marcó la cancha en cuanto a los tiempos y ya presentó el acuerdo al Congreso para tratarlo en febrero, en extraordinarias”, analizó. En efecto, ahora resta la aprobación de los parlamentos locales y del bloque europeo.