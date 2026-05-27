La Unión Europea promete más inversiones tras el acuerdo con el Mercosur

Tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el embajador del bloque europeo en la Argentina, Erik Høeg, aseguró que esperan un fuerte aumento de inversiones de la UE en el país en los próximos meses y años. Lo dijo durante el Congreso Maizar 2026, que se realiza en el Goldencenter, donde también se destacó que ya comenzaron a activarse negocios, misiones empresariales y exportaciones bajo la aplicación provisoria del entendimiento comercial.

Høeg participó del panel “Mercosur-UE: un acuerdo estratégico en un contexto global con grandes desafíos”, junto con Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, con moderación de Maximiliano Moreno. Allí hubo una fuerte defensa del acuerdo, que tras 25 años de negociaciones empezó a implementarse de manera provisoria este año.

“En este momento el 40% del stock de inversiones en la Argentina viene de empresas europeas y pensamos que ahora hay un clima que puede favorecer un aumento de este número”, afirmó el diplomático europeo. Según señaló, la estabilidad macroeconómica, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el camino hacia la OCDE generan un escenario de mayor previsibilidad jurídica para los inversores.

En ese contexto, remarcó que Europa ve un potencial especialmente fuerte en minería y energía. “Nosotros pensamos que en los próximos meses y años se va a ver un aumento importante de las inversiones, principalmente en temas de minerales, donde tenemos también acuerdos bilaterales sobre minerales críticos como el litio, el cobre y también en temas de energía. Ahí va a haber muchísimo flujo de inversiones que, por el carácter de las industrias, son también de billones de euros”, sostuvo.

El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras Maizar

Además, en el panel se destacó que la implementación provisoria del acuerdo ya comenzó a traducirse en mayor interés empresarial. Idígoras afirmó que se multiplicaron las misiones comerciales europeas enfocadas en explorar inversiones y negocios en el Mercosur.

“Muchas delegaciones empresariales de Europa están empezando a visitar los países del Mercosur desde el comienzo de este año. Han duplicado o triplicado la cantidad de misiones comerciales de los últimos cinco años porque empiezan a ver cómo hacer negocios con el Mercosur”, afirmó.

Idígoras señaló que productos como maíz, sorgo, miel y aceite de girasol ya comenzaron a ingresar a Europa bajo el nuevo esquema y destacó que el acuerdo brinda previsibilidad comercial y reducción de aranceles. Además, afirmó que algunas de las cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur representan “las más grandes de la historia” concedidas por el bloque europeo.

Por su parte, Brun destacó que el acuerdo marca un cambio en la inserción comercial de la Argentina. Destacó que antes del entendimiento con la Unión Europea el país tenía acuerdos comerciales con economías que representaban apenas el 10% del PBI mundial y que ahora esa cobertura pasará al 30%. Según indicó, el objetivo es seguir ampliando esa red de acuerdos hasta alcanzar niveles cercanos al 50%.

El funcionario sostuvo, además, que el acuerdo ya empezó a mostrar resultados concretos para distintas provincias y economías regionales. Mencionó casos como miel de Entre Ríos, arroz de Corrientes y huevos de Córdoba y Buenos Aires, cuyas cuotas comenzaron a cubrirse rápidamente.

“Tenemos el compromiso de visibilizar lo bueno que está sucediendo”, afirmó.

Brun también señaló que, más allá de la implementación del acuerdo, todavía existen desafíos técnicos y regulatorios para ampliar el acceso de productos argentinos al mercado europeo. En ese marco, mencionó la necesidad de trabajar sobre restricciones vinculadas con estándares sanitarios, fitosanitarios y límites de residuos, un tema sensible para el sector exportador argentino porque la Unión Europea viene endureciendo exigencias y controles sobre alimentos y productos agroindustriales que ingresan a ese mercado.

Contó que recientemente viajaron junto con representantes del sector privado a la Unión Europea para avanzar en la implementación temprana del acuerdo y discutir temas vinculados con biodiésel, reglamento de deforestación y cuestiones fitosanitarias. Según indicó, fueron recibidos “como socios”.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun Maizar

En esa línea, Idígoras advirtió que Europa “va a seguir regulando su mercado con enfoque ambiental” y reconoció que muchas de esas normas suelen transformarse en un problema para países exportadores de alimentos y biocombustibles. Sin embargo, destacó que el acuerdo cambia la dinámica de negociación entre ambas partes. “Antes, cuando teníamos un problema de esta naturaleza, pedíamos un turno con Europa y tardaba 24 meses. Ahora que somos socios, el turno te lo dan a la semana siguiente”, afirmó.

Según explicó, el desafío para la Argentina será adaptarse a las exigencias europeas en materia ambiental y sanitaria para ganar competitividad en otros mercados. “Europa es el más complicado de todos. Una vez que llegaste al máximo posible, el resto de los países naturalmente te reconoce”, sostuvo.

En el panel hablaron de nuevas inversiones, mayor llegada de empresarios europeos y de los desafíos regulatorios y comerciales que enfrenta la Argentina Maizar

Además, Brun reclamó una mayor flexibilización del Mercosur para avanzar en nuevos acuerdos comerciales y cuestionó las dificultades internas del bloque para negociar con mercados estratégicos. Mencionó especialmente casos como Vietnam, India y Corea.

“El libre comercio tiene que ser real, no podemos seguir conviviendo con líneas rojas en las negociaciones externas”, afirmó. Y agregó: “La Argentina ya no tiene tiempo para procesos de 25 años”.

Según sostuvo, muchas negociaciones terminan trabadas por las restricciones que plantean algunos socios del bloque para proteger sectores industriales. “Iniciar conversaciones en esos términos implica iniciarlas para no terminarlas”, señaló.