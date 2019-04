En septiembre de 2018 el Gobierno volvió a poner retenciones a más productos del campo Crédito: Shutterstock

El campo aportará este año 142.000 millones de pesos más en retenciones que en 2018, alcanzando un total de $230.000 millones, y ese monto servirá para bajar en más de un 60% el déficit fiscal previsto inicialmente.

Así lo estimó la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe difundido hoy y realizado por Julio Calzada y Federico Di Yenno. En 2018 el campo contribuyó con retenciones por $88.113 millones. Salvo la soja, hasta septiembre los otros cultivos del agro no tenían retenciones. En septiembre del año pasado el Gobierno puso un valor fijo del 18% a la soja y agregó un esquema de $4 por dólar exportado a este grano y volvió a poner retenciones con ese esquema a otros cultivos como el trigo y el maíz y a la carne, entre otros rubros.

De acuerdo al reporte, este año el sector acercará al fisco $230.062 millones, un 161% más que en 2018 o una mejora de casi $142.000 millones extra.

En 2018, el Estado recaudó por retenciones a otros sectores económicos $8451 millones. En septiembre también generalizó al resto de la economía las nuevas retenciones para el campo. Así, en 2019, el rubro otros sectores de la economía acercarán $173.938 millones.

La Bolsa rosarina hizo los cálculos con un tipo de cambio promedio de $43,60 por dólar. "Estos $142.000 millones representan el 0,8 % del PBI proyectado para el año 2019. Comparando estos $142.000 millones adicionales en el 2019 con el déficit primario registrado en el año 2018 ($374.250 millones), equivale a cubrir casi el 40 % de dicho déficit del 2018", detalla el trabajo, que agrega: "Como las proyecciones oficiales iniciales (antes de los acuerdos del 2018 con el FMI) esperaban un déficit en el año 2019 del 1,3% respecto del PBI, los 142.000 millones de pesos representan poder bajar dicho déficit en más de un 60%".

De acuerdo al trabajo, si el tipo de cambio promedio en 2019 supera los $43,60 "la recaudación de derechos de exportación y aporte del campo y la agroindustria serían superiores a los $230.000 millones anuales".

La entidad destaca que con la suba de las retenciones los derechos de exportación "se convirtieron en el tercer principal tributo", luego de los aportes y contribuciones a la seguridad social y el Impuesto al Valor Agregado.

Sumando todos los sectores de la economía, desde el campo a la industria, las retenciones aportarían 372.000 millones de pesos equivalentes al 2% de PBI del año 2019.

"En esta cifra se incluyen granos, harinas, aceites, biodiesel y el resto de los bienes que exporta la economía. Sumando los derechos a las exportaciones de servicios sujetos a retenciones, proyectados en 8000 millones de dólares, el ingreso por derechos de exportación alcanzaría un total de 404.000 millones de pesos, cifra similar al valor reportado en la Ley de Presupuesto 2019", indicó.

En las últimas horas hubo versiones sobre un nuevo aumento en las retenciones. Sin embargo, según Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en una audiencia concedida esta mañana el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, negó cambios en los derechos de exportación."No sabemos de dónde salió el rumor. No vamos a tocar las retenciones", dijo Sica, según señaló el dirigente de CRA. En Producción una fuente dijo a LA NACION: "No hay nada en estudio, no está pensado subirlas".

