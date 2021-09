El campo cruzó a Fernández y le contestó que la baja de la carne no fue por el cepo

Luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que la carne bajó por las restricciones a la exportación que impuso y se mantendrán hasta el 31 de octubre próximo, en el campo le contestaron que es “mentira” que haya sido por ese motivo y explicaron que ocurrió por la pérdida de poder adquisitivo de la población a causa de la inflación.

Esta mañana, el jefe de Estado escribió en su perfil de Twitter: “Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso”.

El mandatario lo hizo citando un tuit de Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) . Letcher había señalado en esa red la baja de la carne y agregó: “Es evidente que las medidas impulsadas tuvieron efecto sobre el precio de la carne en Hacienda y mostrador. Desde su implementación:-6% Hacienda y -2,3% mostrador”.

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la carne bajó 1,4% en agosto pasado luego de retroceder 0,9% en julio último. En junio, en tanto, aún con el cepo a la exportación había aumentado 7,7%.

Elbio Laucirica, presidente interino de Coninagro, le respondió al mandatario ante LA NACION: “Esta baja en el precio del mostrador se debe a la pérdida en el valor adquisitivo de los sueldos y de la moneda, que hace que el consumidor haya modificado su consumo entre los distintos tipos de carne. Por eso no se debe a las medidas implementadas por el Gobierno porque están cerradas las exportaciones a un producto que hoy no se consume en nuestro país, que es la llamada vaca de conserva, que va a China y que no llega al mostrador de las carnicerías de la Argentina”.

El dirigente de la Mesa de Enlace sostuvo que con la decisión de prorrogar por dos meses, hasta el 31 de octubre próximo, el cepo a la exportación que tiene cuotificados en un 50% los embarques al exterior, “lo que bajó inmediatamente fue el precio en el Mercado de Hacienda de Liniers. Es decir, la carne para el productor agropecuario en el mercado”.

Indicó que en los dos primeros meses del cepo el precio “prácticamente no tuvo modificación”. Agregó. “Como se puede ver en el cuadro que cita el presidente, sí bajó en el tercer mes un poquito que, considerando el tema del efecto de la inflación, podemos decir que bajó en una forma más importante”.

Laucirica cruzó los dichos del mandatario: “A nosotros también nos interesa la mesa de los argentinos porque los consumidores son nuestros principales clientes, ya que el 80% de la producción va al consumo interno y solo el 20% es lo que se exporta. De eso el 50% es lo que está cerrado, que es la vaca a China. Por ello es que podemos insistir y fundamentar que esta baja en el precio en las carnicerías no se debe al cierre en las exportaciones”.

En tanto, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), calificó la frase de Fernández de “un relato”. Añadió que “por una baja en el consumo el precio en el mostrador no aumentó en la proporción que venía aumentando”.

En ese sentido, cuestionó: “Estamos en los niveles de consumo más bajos de la historia prácticamente, porque lo que está afectando a la carne es la pérdida del poder adquisitivo del salario. La plata, como consecuencia de la inflación pierde el valor día a día y eso es lo que le está pegando de lleno al consumo y, por ende, al precio, pero no se puede relacionar el cierre de exportaciones de vaca vieja a China con la caída del precio al mostrador de las categorías de hacienda que nosotros sí consumimos en la Argentina”.

Acusó al jefe de Estado de “faltar a su palabra”. Al respecto, señaló: “Si de verdad se diera esa caída de precios que él está remarcando, el compromiso era levantar el cese a las exportaciones, porque ya se habrían cumplido los objetivos que tenía. Pero es otra mentira más dentro del relato”.

“No solo no cumple la palabra, sino que trasforma la pelea en una puja política”, indicó. “Ahí confirma que el tema no es económico, no es el precio, sino que es una cuestión de un mensaje político, electoralista para el núcleo duro de los votantes”, dijo y agregó: “Por lo que no solo falta al cumplimiento de la palabra de lo que nos confió a nosotros, sino que transforma la pelea en una puja política”.

Para el vicepresidente de CRA, al Gobierno “no le importa el precio de la carne, ni el daño que puede hacer a lo largo de toda la cadena”. Al respecto, expresó: “Ellos van detrás de los votos tratando de rascar el fondo del tarro de sus votantes duros”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también le contestó a Fernández: “La mesa de los argentinos se cuida bajando la inflación que le pega a todos los alimentos, no cerrando exportaciones de un bien empobreciendo a una cadena. Los alimentos no suben por los precios internacionales. #perdemostodos”.

En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas consideró como una medida “demagógica” la restricción para exportar y dijo que la carne no bajó por esa política.

“La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica, y de sesgo antiproductivo. El precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción. Los precios de los cortes tienden a estabilizarse, esto sucede cual si obedeciese a leyes naturales y nada tiene que ver con el cierre de las exportaciones; es algo que sabemos todos los que formamos parte de la cadena productiva, también lo saben, o deberían saberlo, sus funcionarios Sr. Presidente; la exportación no es antagónica con el mercado interno, sino complementaria, sus propios funcionarios se lo pueden explicar”, precisó CRA.

Para CRA, que dijo que el Gobierno busca “justificar un desacierto con una mentira”, los precios se estabilizaron. “Los precios se estabilizan porque al mercado interno no le entra un kilo más de carne, lo mismo pasa con otros bienes básicos de consumo como la verdura, el pan y la leche; la caída abrupta del poder adquisitivo de la gente, fruto de una desvalorización constante de nuestra moneda hace que aún con las ofertas obligadas por la falta de venta, el consumo no crezca, no traccione”.

Este jueves, la Mesa de Enlace nacional se reunirá con sociedades rurales de varios puntos del país en Jesús María, Córdoba. La agrupación, que ya mantuvo un encuentro con productores el martes de la semana pasada en la Sociedad Rural de Santa Fe, está buscando consensos para lanzar medidas de fuerza después de las PASO.

En este aspecto, Raedemaeker aseguró que cualquier medida que se tome será después de las PASO. “No queremos que ningún sector político partidario politice una acción de protesta, para no deslegitimarla o quitarle el verdadero rol de mostrar el descontento y la preocupación que hay en el sector productivo”, afirmó.

En cuanto al tipo de medidas a tomar, el dirigente detalló: “Hay varias alternativas, vamos a terminar de consensuar si es alguna en particular o todas juntas, lo que sí van a ser reacciones fuertes porque el enojo del productor y, sobre todo la falta de credibilidad de la palabra del Gobierno, es enorme”.