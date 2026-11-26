CÓRDOBA.- Si bien, desde la asunción de Javier Milei, la comercialización de granos en la Argentina dejó atrás algunos de los niveles más elevados de distorsión de las últimas dos décadas, todavía los productores están lejos de quedarse con la mayor parte del precio internacional de su cosecha. Entre enero y septiembre las intervenciones comerciales y cambiarias representaron el equivalente a 23,9% del precio FOB de la soja y del 12,6% en el caso del maíz, lo que representan unos US$4800 millones entre los cinco principales cultivos (soja, maíz, trigo, sorgo y girasol).

Desde 2023, la carga equivalente sobre la soja cayó de 55,5% del precio FOB a 23,9% en los primeros nueve meses de este año y, en el maíz, de 50,7% a 12,6%.

Los datos surgen de un relevamiento del Ieral, de la Fundación Mediterránea, a cargo de los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, quienes analizaron la evolución de las diferencias entre el precio internacional de los granos y lo que efectivamente reciben quienes los producen. El ejercicio contempla las retenciones, las diferencias comerciales entre el precio teórico y el observado en el mercado interno y la distorsión cambiaria, que reduce el poder de compra en dólares de los pesos obtenidos por la venta de la producción.

La mejora para los productores tiene como base la normalización del mercado cambiario. Durante los años de mayores restricciones, la brecha cambiaria provocaba que los pesos recibidos por los productores tuvieran menos poder de compra. Para estimar ese costo, el trabajo toma como referencia el contado con liquidación (CCL). A esa mejora se sumó, desde 2025, la reducción de las retenciones. La combinación modificó sustancialmente la estructura de las distorsiones, aunque con diferencias según el cultivo y el período analizado.

En la soja, la retención equivalente descendió del 55,5% del FOB en 2023 a 40% en 2024. El retroceso estuvo explicado principalmente por la reducción de la brecha cambiaria. En 2025, el indicador bajó a 26%, impulsado tanto por la menor distorsión cambiaria como por la reducción de los derechos de exportación. Durante los primeros nueve meses de este año se ubicó en 23,9%, con una mejora adicional explicada fundamentalmente por la baja de los DEX.

En la soja, la retención equivalente descendió del 55,5% del FOB en 2023 a 40% en 2024. En el maíz, el comportamiento fue similar, aunque con una composición diferente. La retención equivalente pasó de 50,7% en 2023 a 25,2% en 2024 y a 12% en 2025. En los primeros nueve meses de 2026 se ubicó en 12,6% Gentileza

El registro actual se encuentra entre los más bajos de los últimos 20 años y es comparable con el de 2018. La diferencia resulta más evidente cuando se lo contrasta con otros períodos de la historia reciente: durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la retención equivalente sobre la soja osciló entre 44% y 57% del precio FOB. Durante la gestión de Alberto Fernández, se ubicó entre 56% y 61%.

En aquellos años, los derechos de exportación fueron el principal factor de penalización, aunque el componente cambiario también tuvo un peso considerable. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, la distorsión cambiaria representó entre 11 y 22 puntos porcentuales del FOB. En el gobierno de Alberto Fernández llegó a sumar entre 26 y 28 puntos.

En el maíz, el comportamiento fue similar, aunque con una composición diferente. La retención equivalente pasó de 50,7% en 2023 a 25,2% en 2024 y a 12% en 2025. En los primeros nueve meses de 2026 se ubicó en 12,6%.

La diferencia respecto de la soja está en el peso relativo de los derechos de exportación. Como las alícuotas que gravan al cereal son menores, durante el período 2020-2023 la distorsión cambiaria llegó a representar entre 33 y 40 puntos porcentuales del precio FOB, frente a derechos de exportación del orden del 12%. Los niveles actuales de retención equivalente para el maíz solo encuentran antecedentes inferiores entre 2016 y 2018, cuando el cereal estuvo exento de derechos de exportación hasta septiembre de 2018.

El informe identifica otro factor que afectó históricamente su comercialización: las restricciones cuantitativas a las exportaciones. En 2011 y 2012, la diferencia entre el precio FAS teórico y el efectivamente observado en Rosario alcanzó los 18 y 14 puntos del FOB, respectivamente. Se trata de registros compatibles con el impacto de los cupos y las limitaciones instrumentadas mediante los Registros de Operaciones de Exportación (ROE).

Fuertes pérdidas

Si el cálculo del peso de las retenciones equivalentes se hace sobre soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, el Ieral estima que los productores dejaron de percibir unos US$4800 millones durante los primeros nueve meses de este año, medidos a valores de octubre. Durante todo el año pasado los ingresos no percibidos alcanzaron US$7500 millones, mientras que en 2024 alcanzaron US$10.900 millones.

En las últimas dos décadas, las distorsiones comerciales y cambiarias habrían reducido los ingresos de los productores en más de US$300.000 millones, a valores de octubre de 2026 INTA

El costo no depende exclusivamente de la magnitud de las retenciones o de la brecha cambiaria. También está condicionado por los precios internacionales y por el volumen de granos comercializado. Por eso, los años de mayores pérdidas no necesariamente coinciden con aquellos en los que se registraron los porcentajes más elevados de distorsión.

Los máximos se produjeron en 2021 y 2022, cuando los productores dejaron de percibir alrededor de US$28.000 millones anuales. En esos ejercicios coincidieron precios internacionales elevados y fuertes distorsiones cambiarias. De hecho, el costo de estas últimas superó al generado por los propios derechos de exportación.

En 2023, pese a que la retención equivalente para el conjunto de los granos permaneció en niveles elevados, alrededor del 53%, el costo cayó a US$ 13.400 millones. La explicación estuvo en una menor cantidad de toneladas comercializadas: fueron 65 millones, frente a los 94 millones de 2022, en un contexto de precios internacionales más bajos.

Impacto

En las últimas dos décadas, las distorsiones comerciales y cambiarias habrían reducido los ingresos de los productores en más de US$300.000 millones, a valores de octubre de 2026. El promedio equivale a unos US$14.400 millones anuales.

De ese monto, alrededor de 69% corresponde a los derechos de exportación, 29% a la distorsión cambiaria y 2% restante a otras diferencias comerciales. La soja concentra dos tercios del costo total (67%), seguida por el maíz (17%) y el trigo (11%). El girasol y el sorgo tienen participaciones menores.

El cálculo requiere algunas precisiones: mide los ingresos brutos que los productores no percibieron por las cantidades efectivamente comercializadas y no incorpora los efectos que las políticas pudieron tener sobre la producción, la inversión o los costos de la actividad.

Tampoco supone que todo lo que deja de percibir el productor se transforma en recaudación fiscal. Las intervenciones también pueden abaratar los granos destinados al mercado interno y trasladar parte de esos recursos a otros eslabones de las cadenas productivas y, eventualmente, a los consumidores.