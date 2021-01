El clima político es el factor que desvela a los productores, según una encuesta

Para el 73,1% de los productores el Gobierno de Alberto Fernández se parece mucho a los gobiernos kirchneristas

El clima político es lo que desvela a los productores agropecuarios, según lo refleja una encuesta realizada por Amplificagro entre 465 responsables de decisiones en empresas y establecimientos agropecuarios pequeños, medianos y grandes de todo el país. El relevamiento se hizo entre el 22 y el 27 de diciembre pasado.

Según la encuesta, en una escala de 1 a 10 "el 88% de los consultados calificó con menos de 5 puntos el clima político de 2020".

La semana pasada, el Gobierno cerró las exportaciones de maíz hasta marzo, lo cual le agregó más tensión al clima político y generó un fuerte rechazo del sector.

Según Amplificagro, "el clima de inversión aparece como la segunda dimensión con la calificación más baja de 2020 por parte del sector (el 63% le puso menos de 5 en la escala de 1 a 10) y el clima para el financiamiento o la disponibilidad de crédito como la tercera dimensión más negativamente calificada (el 55% calificó con menos de 5 en la escala de 1 a 10)".

Por otra parte, la categoría menos negativamente evaluada por los consultados es la climatológica, "que igualmente tuvo más calificaciones bajas que alta, ya que el 57% la calificó con 5 o menos".

Por otra parte, una gran mayoría ve similar al Gobierno de Alberto Fernández con los pasados de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

"El 73,1% consideró que el del actual presidente se parece mucho a esos gobiernos, mientras que un 15,8% adicional consideró que se parece algo a los gobiernos kirchneristas. Solo el 10,8% de los consultados consideró que es algo o muy distinto a aquellos gobiernos", indicó la consultora sobre el relevamiento.

Para destacar, entre un 58% de quienes ven parecido a este Gobierno con los anteriores del kirchnerismo "Alberto Fernández no quiso mostrar un Gobierno diferente". En tanto, un 19,5% expresó que "no supo ser diferente y un 21,2% que no pudo establecer esa diferenciación".

En cuanto a la situación del país, un 91,2% la calificó como negativa y solo el 1,9% como positiva. "Entre los que evaluaron negativamente la situación del país, el 62,4% le atribuye a la mala gestión económica principal responsabilidad de aquella realidad, un 33,3% a la mala gestión sanitaria frente a la pandemia, mientras que solo el 2,1% atribuye la mala situación a la pandemia y el 0,4% a la herencia recibida", precisó.

Respecto de la situación del campo, "el 35,7% consideró como positiva y el 19,2 como negativa, mientras que el 44,6% evaluó la situación del sector como regular".

"El 47,3% de los que tienen una mirada positiva sobre el sector le atribuyen al aumento de la demanda esa realidad favorable, y en segundo lugar aparece el aumento de los precios de los bienes producidos", indicó

Para la consultora, entre quienes tienen una mirada negativa sobre el sector "el 40% se lo atribuye principalmente al aumento de la carga impositiva y el 36% de lo atribuye a las condiciones regulatorias del mercado más desfavorables".

