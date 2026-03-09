Expoagro 20 años: mañana comienza una edición histórica de la mayor muestra para el campo

SAN NICOLÁS.– Con el tradicional corte de cintas, el campo volverá a reunirse desde mañana en su principal vidriera tecnológica. Hasta el viernes próximo se realizará Expoagro Edición YPF Agro, la mayor muestra agroindustrial del sector que en esta oportunidad celebrará su 20° aniversario en el predio ferial y autódromo de esta ciudad bonaerense.

Durante cuatro días, con la presencia de más de 700 expositores vinculados a la cadena agroindustrial, el lugar tomará ritmo y se transformará en un gran polo productivo que se despliega a cielo abierto.

Fabricantes de maquinaria agrícola, semilleros, bancos y proveedores de servicios presentarán al productor tecnologías, herramientas financieras y soluciones comerciales orientadas a mejorar la eficiencia del negocio agropecuario.

En esta edición aniversario se concentrará buena parte de las innovaciones que marcan el rumbo de la producción agropecuaria en la región Gza. Expoagro

La exposición llega en un contexto relevante para el sector agropecuario. Según datos recientes, en 2025 ingresaron al país US$31.338 millones por la liquidación de divisas de la agroexportación, lo que representó un 25% más que en 2024 y con una baja definitiva de retenciones para los principales granos.

A esto se suma el reciente acuerdo UE-Mercosur, aprobado días atrás por el Congreso tras más de tres décadas de negociaciones entre ambos bloques. Entre otros puntos, el entendimiento establece el compromiso de la Argentina a que a partir del tercer año desde la entrada en vigor no aplicará más derechos a la exportación (DEX) en los productos enviados a la UE. Según dijo la Fundación INAI, en el caso de soja el tratamiento es el siguiente: a partir del quinto año de la entrada en vigor, se consolidará como máximo 18%, por lo que no puede cobrarse en concepto de DEX a las exportaciones a la UE más de este valor. Desde el séptimo año, explicó la entidad, el tope del 18% comienza a bajar de forma lineal hasta que en el año 10 se consolida en 14%.

El escenario internacional también suma expectativas con el acuerdo alcanzado entre la Argentina y Estados Unidos, que contempla entre sus considerandos la ampliación del cupo de exportación de carne argentina a 100.000 toneladas hacia ese mercado.

Por otra parte, en el sector está el desafío del impacto de la guerra en Medio Oriente. Si bien hay una suba del precio de los granos en el mercado internacional, se sigue de cerca el incremento de los costos por la suba de fertilizantes y fletes que ya se registran en el plano global.

Para esta edición aniversario, la organización introdujo mejoras en la infraestructura del predio. Según informaron, se reorganizaron los ingresos para agilizar la circulación interna, se ampliaron los playones con servicios para expositores y visitantes y la superficie total de la exposición alcanza los 251.000 metros cuadrados.

Además, el evento contará con siete auditorios donde se desarrollarán conferencias, lanzamientos y actividades técnicas. Los espacios serán el Tecnódromo Mario Bragachini, el Auditorio Carne Argentina, la carpa de Remates del Ipcva, el Auditorio Prensa, el Auditorio Centro de Agronegocios CREA, el Anfiteatro ArgenINTA y el Auditorio Agtech John Deere.

El Tecnódromo Mario Bragachini, uno de los espacios más emblemáticos de la exposición, ofrecerá por la mañana un espectáculo que repasará los grandes hitos de la maquinaria agrícola en estos veinte años de Expoagro Gza. Expoagro

“Mañana comienza la fiesta del campo argentino. Nuevamente, una exposición que es récord en cantidad de expositores, de bancos que vienen con financiación, en remates televisados de hacienda. Hoy, en Expoagro se muestra la victoria de la eficiencia sobre la extensión que lo hicieron en forma silenciosa cuatro grupos que lograron esta revolución productiva como una forma de duplicar la producción agropecuaria. Arrancó allá a finales del 60 con los grupos CREA, después vino a Aapresid, luego la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), bien nacional, que supo interpretar las necesidades que tenía el productor e incorporarlas. El cuarto eslabón son los contratistas que conectaron y catalizaron todo el resto. Le sumaría además el aporte del INTA”, dijo Martín Schwartzman, CEO de Exponenciar, a LA NACION.

“Este triunfo de la eficiencia sobre la extensión va a ser, como dijo el presidente Milei, que pasemos en unos años de 150 a 300 millones de toneladas. Esperamos que todos estos avances puedan verlo en la muestra en estos cuatro días que se vienen”, agregó.

Novedades

La agenda prevé más de 50 actividades diarias, con charlas técnicas, paneles sectoriales y presentaciones empresarias. A esto se sumarán 11 plots demostrativos, donde se podrán observar ensayos de cultivos en pie y distintas tecnologías aplicadas a la producción.

Entre las novedades de esta edición se destaca el show de máquinas de construcción de John Deere, una propuesta que se sumará por primera vez a la exposición. También participarán 21 delegaciones extranjeras, lo que reafirma el interés internacional que genera el evento.

La actividad ganadera tendrá un espacio destacado con la presencia de ocho razas bovinas: Angus, Brahman, Brangus, Braford, Hereford, Limousin, Sanga y Senepol. Además, se realizará la segunda edición de Braford Avanza, con actividades específicas de la raza.

Fabricantes de maquinaria agrícola, semilleros, bancos y proveedores de servicios presentarán al productor tecnologías, herramientas financieras y soluciones comerciales orientadas a mejorar la eficiencia del negocio agropecuario Gza. Expoagro

En paralelo, Santa Fe Global coorganizará junto con PromArgentina una Ronda Internacional de Negocios, orientada a generar oportunidades comerciales entre empresas locales y compradores del exterior.

El Tecnódromo Mario Bragachini, uno de los espacios más emblemáticos de la exposición, ofrecerá por la mañana un espectáculo que repasará los grandes hitos de la maquinaria agrícola en estos veinte años de Expoagro.

Por la tarde, en ese mismo espacio, se presentarán nuevas tecnologías aplicadas al manejo de granos. “Por primera vez se mostrará el silobolsa inteligente y tecnologías para su control con drones”, adelantaron en la organización.

El programa incluirá también las Jornadas de Punto Clima, donde brindará un análisis de las perspectivas climáticas para la producción. Otro de los momentos destacados será la Jornada Nacional de Jóvenes, que se desarrollará en el Tecnódromo y donde se espera la participación de unos 500 jóvenes vinculados al agro.

La agenda económica tendrá su propio espacio con el Foro Económico, donde participará un economista por día Gza. Expoagro

La agenda económica tendrá su propio espacio con el Foro Económico, donde participará un economista por día. Analizarán el contexto macroeconómico y su impacto en el sector.

Durante la muestra también se entregará la décima edición de los Premios Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial. “Hasta el momento, se han reconocido más de 140 desarrollos”, indicaron en la organización.

Entre las nuevas propuestas se destaca la creación del Club del Riego, un espacio donde se analizarán alternativas, viabilidad y adopción de tecnologías para el manejo del agua en la producción. Allí participará el especialista Aquiles Salinas junto a empresas del sector y entidades financieras.

Asimismo, se realizará un panel exclusivo sobre drones, con la participación de pilotos, técnicos de empresas proveedoras y representantes de compañías aseguradoras.

Otra de las novedades será la Cumbre de Contratistas edición Piersanti, organizada junto con la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), que abordará los desafíos y oportunidades de esta actividad clave en la producción.

También habrá espacio para el debate social y productivo con la participación de la Red Mujeres Rurales, que presentará el programa Entram.ar, definido como “un espacio de articulación estratégica que fortalece el desarrollo de la ruralidad desde la mixidad y el trabajo en red”.

En ese contexto, Expoagro vuelve a posicionarse como el primer gran termómetro del año para medir el ánimo de productores y empresas. Allí, en medio de maquinaria, tecnología y debates sobre el futuro del agro, el sector celebrará dos décadas de una exposición que se consolidó como la mayor vidriera del campo en América Latina.