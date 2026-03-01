Quiénes son las figuras clave de la AFA que aparecen junto a Nahuel Gallo

Antes de su regreso a la Argentina en un vuelo privado, una imagen de Nahuel Gallo fue difundida por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA): los laderos de Claudio “Chiqui” Tapia, Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y presidente de Deportivo Armenio —conocido por ser el “secanucas” del dirigente— y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA, Fernando Isla Casares, conocido como “El Gaucho”, posaron junto al gendarme recientemente liberado por el régimen venezolano previo a embarcar el retorno al país.

La foto fue acompañada por un comunicado institucional del organismo investigado por maniobras fraudulentas. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”, señalaron desde la AFA.

El presidente de la Federacion Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa, Nakis e Isla Casares

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, concluyó el comunicado.

La foto del gendarme con estas figuras de la AFA se debe a que el avión en que está trae de regreso a Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada al titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió un comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, acompañado de las autoridades mencionadas del organismo.

Nakis y Casares, hoy, en Venezuela, antes de volver con Gallo

Nakis y Casares encabezaron una delegación de la AFA este domingo que recorrió junto al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa, el sitio donde se ejecutan las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento de Caracas, según informó el ente rector de fútbol a través de X.

Casares y Nakis, dos figuras muy cercanas a Tapia

Casares fue presidente del club Estudiantes de Caseros entre 2010 y 2014 y formó parte del núcleo “Ascenso Unido”, la plataforma política que llevó a Claudio “Chiqui” Tapia a la presidencia de la AFA en 2017.

Asimismo, su nombre trascendió el ámbito en el sector agropecuario al protagonizar una operación récord durante la Expo Rural de Palermo: la adquisición del 50% de una vaquillona Braford por una cifra millonaria.

Por otro lado, Nakis cobró notoriedad pública tras ser captado secándole el sudor de la nuca a Tapia con una toalla, durante el encuentro frente a Canadá en la Copa América en julio de 2024.

Luciano Nakis le secó la transpiración a Claudio Tapia y generó repudio en las redes

Con el objetivo de aclarar el panorama y dar una voz oficial al hecho, Tapia, en su cuenta de X, subió en aquel entonces una imagen irónica de él con Nakis y su toalla y explicó el episodio.

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, detalló Tapia en X.

La imagen se convirtió en un símbolo de la extrema cercanía que mantiene con el titular de la AFA, lo que le valió el apodo irónico de “Secanucas” en redes sociales.

Además, Nakis lidera la agrupación Lista Roja y manifestó públicamente su intención de competir por la presidencia del Club Atlético Independiente.