“Que no vuelvan nunca más”: fuerte reclamo de Federación Agraria para poner fin a las retenciones por ley

Con fuertes reclamos por las retenciones, la presión impositiva, la falta de financiamiento y el estado de la infraestructura, la presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de los productores y reclamó cambios. Advirtió que las medidas transitorias sobre las retenciones “no alcanzan” y pidió que tengan un final definitivo, establecido por ley del Congreso, para que “no vuelvan nunca más”. También sostuvo que “la presión fiscal asfixia”, reclamó crédito acorde con los ciclos productivos y cuestionó el estado de rutas y caminos rurales. Además, expresó preocupación por los recursos del INTA, defendió al IPCVA y ratificó el rechazo de la entidad a Upov 91 y la defensa del uso propio de semillas.

Las definiciones fueron parte de su discurso de apertura del Congreso Anual Ordinario de Federación Agraria que se realiza en Rosario, donde planteó que las distintas realidades productivas requieren políticas específicas. “No creemos en un Estado que pretenda hacer todo; pero tampoco creemos en un Estado que se desentienda de todo”, afirmó. Para Sarnari, se necesita un Estado eficiente y austero, pero capaz de generar condiciones que permitan igualdad de oportunidades.

Federación Agraria Argentina realizó su Congreso Anual Ordinario, donde se abordaron los principales reclamos y desafíos de los productores FAA

En este contexto, Sarnari advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector. “Producir hoy es cada vez más complejo”, señaló. Según dijo, hay productores que trabajan, invierten y asumen riesgos, pero terminan las campañas sin una rentabilidad acorde con ese esfuerzo. “Los costos de los insumos han aumentado, los arrendamientos pesan, la presión fiscal asfixia y el financiamiento es insuficiente o demasiado caro”, sostuvo.

Uno de sus principales reclamos estuvo dirigido a los derechos de exportación. “Hemos logrado que una parte se entienda y se tome una medida que alivió un poco. Pero las medidas transitorias sin poner fin a las retenciones no alcanzan, lo hemos dicho desde siempre”, expresó Sarnari.

Luego reclamó que su eliminación definitiva quede establecida por una ley del Congreso. “Es necesario que tengan un fin, que ese fin sea por ley del Congreso y que no vuelvan nunca más. Las retenciones son el peor de los impuestos, regresivo, distorsivo y de uso discrecional”, afirmó. Además, pidió una reforma tributaria integral y advirtió que la suma de impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales afecta especialmente a los productores de menor escala.

Sarnari también reclamó mejores condiciones de financiamiento para el sector. Si bien reconoció que hubo algunos avances para la ganadería, señaló que todavía hay actividades y economías regionales con dificultades para acceder al crédito. La dirigente pidió préstamos con plazos y tasas que se adapten a los tiempos de la producción, tanto para invertir en tecnología como para afrontar emergencias o ampliar la actividad.

Además, la dirigente reclamó mejoras en la infraestructura rural. “Hay productores que no pueden sacar su producción cuando llueve. Hay escuelas rurales a las que cuesta llegar. Hay familias que tienen problemas para trasladarse”, afirmó. También advirtió que hay zonas donde la conectividad es insuficiente y caminos rurales que directamente son “intransitables”. En ese contexto, cuestionó que los productores aporten recursos que después no se ven reflejados en obras. “Las tasas municipales deben destinarse para lo que fueron recaudadas, y no tomar caminos diferentes”, sostuvo. A su vez, reclamó mejoras en rutas, trenes y puertos: “Queremos tener cosechas récord, pero para eso hay que preparar al país”.

Sarnari también reclamó una política federal de infraestructura. Si bien reconoció que hay licitaciones y concesiones en marcha, señaló que “años de desidia en materia de infraestructura y abandono de la obra pública por parte del Estado Nacional nos ponen en situación de emergencia y alerta”.

Otro de los temas que mencionó fue la situación de las economías regionales, que atraviesan, según señaló, “momentos muy difíciles” por los costos, las distancias, la falta de infraestructura y, en algunos casos, las dificultades por la apertura de importaciones. “Cuando desaparece un productor regional no lo hace solo una explotación. Se debilita toda una cadena económica local”, afirmó. Y agregó: “El impacto no es solo en la finca o en la chacra, es en toda la región”.

Dirigentes de Federación Agraria Argentina junto con funcionarios y autoridades durante el Congreso Anual Ordinario de la entidad FAA

Sobre el INTA, manifestó una “seria preocupación” ante el proyecto de Presupuesto nacional. Según advirtió, la iniciativa deja al organismo con incertidumbre sobre los recursos disponibles para investigación y ciencia aplicada. “Se le quita al INTA el mayor ingreso para su funcionamiento, pero el Estado lo seguirá recaudando, solo que será de las partidas generales y no destinado directamente al INTA”, afirmó. En ese sentido, defendió que el instituto mantenga su autonomía funcional y económica para definir sus estrategias.

En materia de semillas, Sarnari defendió el derecho de los productores al uso propio. Señaló que buscan acceder a nuevas tecnologías, pero sostuvo que su incorporación no debe convertirse en una nueva carga económica. En ese sentido, ratificó la postura de FAA: “No a Upov 91, sí a la modificación de la ley de semillas en el marco de Upov 78 con respeto indiscutido al uso propio”.

Finalmente, defendió al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Destacó su trabajo en la apertura y consolidación de mercados internacionales y las tareas de promoción y capacitación. Al referirse a la necesidad de sostener su financiamiento, fue contundente: “Todo eso y mucho más cuesta dinero, sin recursos el Ipcva desaparece”.