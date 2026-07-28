El Gobierno destacó la apertura de 292 mercados en el primer semestre y aseguró que ya habilitó un total de 580 destinos

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que la gestión del gobierno de Javier Milei ya alcanza 580 mercados internacionales habilitados para los productos agroindustriales. En una conferencia de prensa brindada este martes, el funcionario puso el foco en la estrategia gubernamental para ampliar el acceso de los productos argentinos en el exterior y destacó que durante el primer semestre de 2026 se concretaron 292 aperturas y reaperturas de mercados para las exportaciones nacionales.

El funcionario mencionó que esta apertura se trata de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Cancillería. Según precisó, en ese período se lograron 24 nuevas aperturas y 268 reaperturas, lo que, de acuerdo con el funcionario, eleva a 580 los mercados abiertos para las exportaciones argentinas desde el inicio de la actual gestión.

“La Argentina sigue fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales“, afirmó Ravier, quien sostuvo que estas medidas apuntan a generar “situaciones beneficiosas para el interior del país” y favorecer el desarrollo de la actividad productiva mediante nuevas oportunidades comerciales.

Para explicar la importancia de estas gestiones, el vocero utilizó una comparación: "Abrir un mercado es como habilitar una autopista: crea el camino para que las empresas del sector privado puedan llegar con sus productos a nuevos destinos y ampliar sus oportunidades de exportación“.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, también defendió el acuerdo con Estados Unidos

Entre las habilitaciones más relevantes mencionó la apertura del mercado de embriones bovinos para Filipinas, la autorización para exportar carne bovina enfriada con hueso a Paraguay, el acceso para cítricos a El Salvador y el ingreso de preparaciones de carne a Perú, además de otros mercados que no detalló.

Según explicó, estas acciones forman parte del objetivo central de la gestión de “aumentar las exportaciones, mejorar la inserción internacional y facilitar el proceso exportador dentro de esta introducción”.

Acuerdo con Estados Unidos

Durante la conferencia, Ravier también buscó despejar dudas sobre el alcance del acuerdo comercial con Estados Unidos, luego de las consultas surgidas en los últimos días. El funcionario sostuvo que la Argentina “continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos” y remarcó que el nuevo esquema no solo mantiene condiciones preferenciales, sino que incorpora nuevas posiciones con arancel cero.

Recordó que se mantendrá también la cuota de 100.000 toneladas para las exportaciones de carne argentina para Estados Unidos Archivo

Recordó que esto posiciona a la Argentina como uno de los socios comerciales más competitivos de la región sobre Uruguay, Chile, Colombia y Perú que pagarán aranceles de 12,5% y Brasil hasta 37,5%. “La mayoría de los países pasarán a abonar un arancel del 12,5% para exportar al mercado estadounidense. Sin embargo, la Argentina consiguió un arancel preferencial de hasta el 10%, además de mantener la eliminación de aranceles para 1675 posiciones ya acordadas en febrero", afirmó.

Señaló que el nuevo esquema incorpora 537 posiciones adicionales que podrán ingresar sin arancel al mercado estadounidense. Entre ellas destacó las carnes bovinas, café, té, yerba mate, semillas oleaginosas, cobre y productos químicos inorgánicos.

Ravier agregó que también se mantendrá la cuota de 100.000 toneladas de carne vacuna argentina que ingresan a Estados Unidos sin pagar aranceles, y aseguró que este esquema “solidifica la oportunidad argentina de comerciar con Estados Unidos y le ofrece previsibilidad a las exportaciones”.