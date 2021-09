El Gobierno hará un levantamiento administrado del cepo a la carne

CÓRDOBA.- No habrá levantamiento total del cepo a las exportaciones de la carne. El procedimiento será gradual y las restricciones se terminarían a fin de año. Hoy las ventas al exterior están cuotificadas en un 50%, salvo para los contingentes arancelarios asignados al país para Europa y los Estados Unidos que no tienen trabas. La restricción del 50% está vigente hasta el 31 de octubre próximo. En tanto, hasta el 31 de diciembre no se pueden colocar en el mundo estos cortes: asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.

Lo anterior en relación al cepo es el eje que expuso Julián Domínguez, el ministro de Agricultura de la Nación, ante sus pares de 22 provincias con quienes se reunió este martes antes del encuentro con la Mesa de Enlace Nacional y algunos gobernadores.

Domínguez les planteó a los otros ministros que la remoción del cepo a las exportaciones de carne será administrado y comenzará con la liberalización de los cortes de vacas. Hay 140.000 cabezas en el país de una vaca cuyo consumo en el mercado interno es bajo.

Según relevó LA NACION entre distintas fuentes que participaron del encuentro, Domínguez sostuvo que hacia fin de año los límites desaparecerían y enfatizó que en el último trimestre del año la tendencia histórica es a un alza de los precios internos, lo que constituye un riesgo para el índice de inflación.

La charla -en la que hubo funcionarios que asistieron presencialmente y otros se conectaron de manera virtual- sirvió para que Domínguez les ampliara la visión que tiene del rol del Ministerio y de las áreas descentralizadas. Por ejemplo, destacó que el INTA tiene una actuación clave para la incorporación de tecnología a la producción y el Senasa un papel claro en la certificación de calidad.

El ministro argumentó que habrá una renovación, una “reestructuración” de la cartera con “mirada federal”. Varias veces insistió con ese concepto a lo largo de la reunión, según las fuentes consultadas. Además, afirmó que el Consejo Federal Agropecuario es “el lugar” para generar políticas “para todo el país”. También indicó que se debe profundizar en la producción con “cuidado del ambiente” porque agrega valor a lo que se genera.

Visión

En la misma línea en la que están otros ministros, Domínguez afirmó que requiere de la “fortaleza” de su ministerio y del “acompañamiento” de las provincias para avanzar en algunas iniciativas claves como es la de la ley de Semillas y una de Producción.

Esta tarde Domínguez mantendrá su primer encuentro presencial con los principales dirigentes de la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro. Ya tuvo contactos telefónicos con los dirigentes.

También están invitados los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos; no así el cordobés Juan Schiaretti quien se pronunció hace unos días ante la Mesa de Enlace nacional por el levantamiento “total e inmediato” del cepo a la carne.