Un exministro de Agricultura cuestionó la motosierra a un programa

El exministro de Agricultura y actual titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios del PJ nacional, Julián Domínguez, cuestionó la decisión del Gobierno de eliminar los aportes obligatorios que sostenían la promoción del vino y el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). “Otra vez la historia se repite: ajuste, desmantelamiento y abandono de nuestra producción Nacional”, afirmó, en referencia a la medida oficial que también implica el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola 2020.

“El gobierno de Javier Milei decidió eliminar el aporte que sostenía la promoción del vino argentino, debilitando a la Corporación Vitivinícola Argentina y tirando por la borda años de planificación estratégica del sector. No es un detalle técnico. Es una definición política”, agregó.

La decisión oficial se enmarca en el fin del esquema creado por la ley 25.849, que había dado origen a la Coviar como organismo público-privado encargado de ejecutar el plan estratégico del sector. Ese sistema se financiaba con contribuciones obligatorias de las bodegas y otros actores de la cadena, que ahora quedan sin efecto tras la decisión del Gobierno de dar por cumplidos los objetivos del PEVI.

Para el exministro, la decisión oficial “no es un detalle técnico, es una definición política” fabian-marelli-11419

Domínguez, en ese sentido, sostuvo que “la construcción de toda la institucionalidad lograda en torno a la Vitivinicultura con instrumentos del INV y el INTA en su desarrollo, fue una política productiva de Estado”.

Agregó que “la Coviar y el PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) fueron el resultado del consenso de amplios sectores”, entre asociaciones de productores, cámaras empresarias, cooperativas, gobiernos provinciales e instituciones técnicas que lograron acordar objetivos y trabajar en forma mancomunada. “Es una falta de respeto pensar que eso se puede destruir desde un despacho en Capital Federal”, dijo.

La medida impacta de lleno en el esquema de promoción y coordinación del sector vitivinícola. Si bien la Coviar no desaparece automáticamente, pierde su principal fuente de financiamiento y el programa que estructuraba su accionar, lo que abre interrogantes sobre cómo se reorganizará la política para la actividad en adelante.

Sobre ese punto, el exfuncionario advirtió: “Mientras el mundo protege y potencia sus economías regionales, acá se aplica la motosierra contra uno de los sectores más emblemáticos de nuestra identidad nacional: el vino”.

Tras una reunión con equipos técnicos del PJ, reforzó sus críticas al señalar que “esto no es modernización, es entrega. esto no es libertad, es desprotección”.

Además, cuestionó el enfoque detrás de la decisión: “el mercado solo no organiza el desarrollo. El mercado sin Estado concentra, excluye y deja afuera a los sectores más vulnerables”.

Domínguez advirtió sobre el impacto en productores y cooperativas tras el fin del esquema de financiamiento GViercovich

En ese marco, planteó el impacto sobre la estructura productiva. “Detrás de esta medida hay miles de pequeños y medianos productores que quedan solos, sin promoción, sin respaldo, sin Estado”, sostuvo, y agregó que “hay trabajadores, cooperativas y comunidades enteras en Cuyo y en todo el país que ven cómo se destruyen herramientas construidas colectivamente durante años”.

Por último, vinculó la medida con una visión más amplia sobre el rumbo económico. “Van contra el vino hoy. Ayer fueron otras economías regionales. Mañana va a ser el conjunto del aparato productivo. No es casualidad. Es un modelo”, afirmó.