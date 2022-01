“El Gobierno quiere seguir sacando lonjas de un mismo cuero”, dice un productor autoconvocado

La foto de los productores autoconvocados junto a los cuatro integrantes de las entidades de la Mesa de Enlace era importante tenerla. Un día antes de la convocatoria en la localidad de Amstrong, Santa Fe, tres de ellas ya han confirmado su presencia: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA). Ahora, solo resta saber si finalmente Coninagro será parte de la comitiva. No es la primera vez que la entidad cooperativista se corta del resto.

Para Walter Malfatto, productor agropecuario e integrante de FAA y que en la madrugada partirá desde Bragado hasta Amstrong, el encuentro de mañana, sin saber ni precisar la cantidad de gente ni cuáles serán las personalidades que asistirán, es muy valioso, “incluso más que el del 9 de julio pasado, en San Nicolás”. Vale recordar que en esa oportunidad hubo más de 60.000 personas que se hicieron presentes.

“Suspendí mis vacaciones pagas porque con la explosión de casos de Covid no quería contagiarme y que eso me impida estar presente mañana, donde todo el sector nos necesita allí. Hoy, los productores estamos peor que hace seis meses atrás. Es importante ser parte, porque yo vivo del campo y quiero que a todos los productores les vaya bien porque si al campo le va bien, toda la Argentina estará mejor”, indicó a LA NACION.

“La idea es que mañana, la Mesa de Enlace escuche a los productores, que son los que están agobiados y sufren los problemas. Hace tiempo que veníamos pidiendo que se vayan del Consejo Agroindustrial que no nos representa en absoluto y hoy se logró que al menos tres se retiren”, añadió.

Malfatto expresó que la Argentina nunca podrá salir adelante de esta manera. “No queremos que nos den subsidios ni nada por el estilo, solo buscamos que nos dejen producir con condiciones libre del mercado, pero todo el tiempo son trabas y palos en la rueda”, afirmó.

“El Gobierno nos sigue poniendo el pie encima a los que producimos y sigue queriendo sacar más lonjas del mismo cuero. Siempre es contra el campo. La olla terminó de levantar presión con el cierre de las exportaciones de trigo y maíz, sumado al cepo a la carne y una brecha cambiaria insostenible”, añadió.

En cuanto a la fuerte repercusión que tuvo la designación de dirigentes de entidades del campo en el Ministerio de Agricultura, el productor dijo que es lamentable que gente que “defiende los intereses del sector se pase como si nada a la vereda de enfrente”, en referencia al ingreso al Gobierno del economista de CRA, Matías Lestani.

“Son dirigentes que tienen la confianza de los productores y se dan vuelta como una tortilla. La palabra es algo sagrado y se venden como si nada por un plato de guiso. Ya sabemos como son los políticos pero de ellos uno espera otra cosa”, remarcó.

Por último, según contó Malfatto, si el Gobierno no se revierte el panorama con respecto a los granos, los productores tomarán medidas, una de ellas será no entregar el cereal a las plantas y guardarse en silobolsas en sus propios campos.

“Es la única manera de presionar al Gobierno para que cambie su postura intervencionista. Si bien hay gente que tiene compromisos de créditos y pagos, vamos a dejar nuestros granos en los campos, acopiaremos en silos y si se corta la cadena de pagos, que vuelvan los cheques rechazados pero esta situación no se puede aguantar más”, aseguró.

La Mesa de Enlace

Mientras tanto, las cuatro entidades que conforman la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias emitieron un comunicado, donde manifestaron el enojo de los productores. “Están decepcionados, hartos de ver como el Estado los deja sin nada, además del prejuicio ideológico con los que se los trata. Las asambleas en el interior profundo piden manifestar su enojo. Tienen razón, están sincerando lo que sienten. Enfrentan sequías, incendios, robos, roturas y daños intencionados, usurpaciones, fundamentalismos ambientales, en muchos casos bajo la acción u omisión del Estado”, indicaron.

Asimismo, dejaron en claro que no comparten “ni el rumbo, ni ninguna de las medidas tomadas”. Indicaron que esto llevará graves perjuicios para el sector agropecuario y para al país en general y resaltaron no fueron “parte en ninguna de las decisiones que ha tomado el Gobierno”.

En el acto a la vera de la ruta 9 en el partido de San Nicolás, el 9 de julio pasado, la Mesa de Enlace cerró el acto Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Hemos rechazado siempre la intervención arbitraria en los mercados, en cualquiera de sus formas, que desnaturaliza las relaciones comerciales dentro de cada cadena y siempre impacta sobre la producción primaria y por el contrario es ahí donde la participación en forma virtuosa del Estado debe evitar los abusos de posiciones dominantes en la cadena y en favor de los pequeños y medianos productores equiparar los desbalances propios de las escalas productivas”, señalaron en el escrito que difundieron hoy.

“Perjudicaron a los productores de carne, limitaron exportaciones y ahora pretenden soluciones mágicas para el trigo y el maíz, indefectiblemente el descuento en el precio lo recibe el productor. Solo basta con mirar a nuestros vecinos y analizar cuanto reciben ellos por lo que producen y que inflación llevan sus economías, allí no hay relatos, hay macroeconomía”, añadieron.

En este contexto, volvieron a insistir que “el problema no está en el campo, el problema está en la economía y es mucho más profundo y complejo, de allí sobresalen y se retroalimentan, la inflación y el déficit fiscal ambos no son nuevos, sino instalados por décadas y no son abordados como corresponde”.

“Nos hemos comprometido como entidades que representan productores en todas las regiones y salimos a dialogar con gobernadores, funcionarios, cámaras y productores para juntos buscar caminos a una mayor producción para la generación de divisas al país. Pero lo cierto es que nos invitan a mesas y a diálogos, pero siempre sobre decisiones tomadas de antemano. No les ha servido el ejemplo de la historia reciente donde las intervenciones y sus consecuencias en la economía toda, aseguran idénticos resultados”, puntualizaron.