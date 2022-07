El ministro Julián Domínguez le pidió a la Mesa de Enlace que levante el paro anunciado

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, le pidió a la Mesa de Enlace que abandone el cese de comercialización de granos y hacienda que lanzó para el 13 del actual en el marco de la escasez de gasoil que atraviesa afecta al campo, entre otras problemáticas.

“Argentina necesita aprovechar el momento que el mundo nos ofrece. Necesitamos reemplazar a la confrontación por la cooperación. El mundo está en guerra y se anuncia una hambruna global. Al mundo le faltan combustibles y fertilizantes. Los convoco a que trabajemos para resolver en conjunto estos obstáculos que provienen como consecuencia de este conflicto bélico”, señaló el funcionario en una visita a Chaco. En Charata participó de la inauguración de la 19° muestra Agronea con el gobernador Jorge Capitanich.

Luego apuntó: “Por eso me sorprende la actitud que tiene el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que llama a una protesta cuando el clima de los productores, en esta y otras muestras, es contrario a lo que manifiesta”.

Anteayer, la agrupación que integran la Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina lanzaron una jornada nacional para el 13 del actual que, además de movilizaciones en el interior, incluirá el cese de comercialización. Los ruralistas ven un agravamiento en la situación del gasoil, a lo que se sumaron dificultades para importar fertilizantes luego de las últimas medidas del Banco Central (BCRA). A esto se suman los reclamos por la presión impositiva, las retenciones, la brecha cambiaria, entre otros.

En el centro, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez Ministerio de Agricultura

En el anuncio de la medida de fuerza Pino había expresado: “Reuniones y diálogo con funcionarios del Gobierno existen. No diría la verdad sí diría que con el ministro de Agricultura no mantenemos diálogo, pero los resultados no son lo que nosotros esperábamos”. El dirigente, además, se refirió a la problemática en el mercado de fertilizantes, donde en el sector alertan inconvenientes tras las últimas medidas del Banco Central (BCRA). “No se está pudiendo comprar fertilizantes, estamos en una ecuación realmente lamentable. No tenemos gasoil, no tenemos fertilizantes”, precisó.

“Hay progreso si somos capaces de construir una visión de presente y de futuro”, sostuvo Domínguez. “Tenemos un horizonte productivo que no tiene techo. Mi gratitud y admiración al espíritu pujante industrializador que tiene el interior del Chaco”, añadió.

En Chaco Domínguez brindó datos sobre el patentamiento de máquina agrícola “recordando que la variación interanual en unidades del primer trimestre del año en tractores aumentó el 26,5%, la venta de cosechadoras un 43% y las sembradoras un 19%”, según un comunicado de Agricultura.

Las palabras del funcionario llegaron luego que ayer el presidente Alberto Fernández fuera crítico con el paro de las entidades rurales. En un acto en La Rioja el jefe de Estado afirmó: “Ayer vi en un programa de televisión cómo Macron le reclamaba a Joe Biden cómo sacaba gasoil para Europa y los Emiratos Árabes decían que no iban a poder darle combustible. En ese mundo estamos, ¿y la solución que encuentran es un paro?”, dijo. “¡Déjenme de embromar!, necesitamos seguir produciendo”, agregó.