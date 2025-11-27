Histórico: la cosecha de trigo será de 25,5 millones de toneladas por los altos rindes

En medio de rendimientos de trigo que, por el momento, marcan récords en los campos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una cosecha histórica de 25,5 millones de toneladas del cereal. Se trata de un salto del 37% respecto del año pasado y un 13,8% mayor al anterior récord, en 2021/2022, de 22,4 millones de toneladas.

“La cosecha ya cubre el 33,9% del área apta, luego de un progreso intersemanal de 13,6 puntos porcentuales. Las labores se extienden hacia zonas del centro del área agrícola, alcanzando un ritmo similar al del avance promedio histórico”, dijo la entidad. Precisó que hay “rendimientos que superan a los esperados hasta nuestra anterior proyección de producción, con un valor nacional de 35,9 quintales por hectárea”.

Según precisó, las heladas de fin de octubre pasado dejaron “daños menores a los previstos” tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño". Aclaró que el buen nivel de humedad en los suelos ayudó a amortiguar el impacto de las bajas temperaturas.

Luego señaló sobre su proyección de cosecha: “Asciende a 25,5 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas por encima de nuestra anterior proyección, superando al anterior máximo (campaña 2021/22: 22,4 millones de toneladas) en un 13,8%”.

Noticia en desarrollo