El Niño: anticipan temperaturas de hasta 45 grados, lluvias desiguales y un posterior cambio térmico

Las próximas dos semanas traerán lluvias en buena parte de la región pampeana, aunque algunas zonas agrícolas recibirán pocos milímetros. Entre el 12 y el 18 de noviembre se esperan precipitaciones moderadas a abundantes en el oeste y el sur de la región, mientras que para la semana siguiente los mayores acumulados se concentrarían en el norte. El pronóstico también anticipa cambios importantes de temperatura, con máximas de hasta 35 grados y riesgo de heladas en sectores del sudeste bonaerense.

Así lo indicó el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), que anticipó un período de importantes cambios de temperatura y precipitaciones de distribución desigual en las principales regiones productivas de la Argentina.

Durante la primera semana, el avance de un frente frío provocará un descenso de las temperaturas en gran parte del área agrícola. Según explicó la entidad, este fenómeno se extenderá sobre buena parte de las zonas productivas, con “temperaturas mínimas por debajo de lo normal”. En el norte y el centro de la región pampeana se esperan mínimas superiores a los 15 grados, mientras que en el sur los registros se ubicarán entre 10 y 15 grados.

Las lluvias más abundantes se concentrarían en el norte del área agrícola y sectores del este bonaerense, mientras que gran parte del centro del país recibiría precipitaciones escasas. BCBA

En el sudeste bonaerense, las temperaturas podrían bajar de los 10 grados, con riesgo de heladas localizadas, especialmente en las zonas serranas. La entidad advierte sobre la posibilidad de “heladas localizadas y generales hacia las zonas serranas y cordilleranas”. También se prevén heladas en sectores de montaña del oeste argentino.

Después del ingreso de aire frío, volverán los vientos del norte y las temperaturas subirán. La BCBA señaló que “los vientos del trópico retornarán con vigor”, lo que provocará un aumento de las temperaturas en gran parte del área agrícola. La mayor parte de la región pampeana tendrá máximas de entre 30 y 35 grados, mientras que en el norte podrían superar los 35 grados. En cambio, las zonas cercanas a la costa atlántica tendrán temperaturas más moderadas por la influencia de los vientos marítimos.

En cuanto a las lluvias, la BCBA prevé el ingreso de un nuevo frente de tormenta que dejará precipitaciones de distinta intensidad. Según el informe, habrá “valores moderados a abundantes sobre Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el Uruguay”. En particular, el oeste y el sur de la región pampeana recibirían lluvias moderadas a abundantes, mientras que en el nordeste los aportes serían escasos o incluso nulos.

El ingreso de aire frío provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 10 grados en buena parte de la región pampeana y valores inferiores en el oeste del país BCBA

El pronóstico señala que “una amplia extensión con precipitaciones de variada intensidad” abarcará también el NOA, gran parte de Paraguay, Cuyo y el sur de Uruguay, con tormentas intensas en sectores del norte argentino y del oeste paraguayo.

Por el contrario, el este de la región del Chaco y buena parte de la Mesopotamia tendrían lluvias escasas o nulas. La entidad advirtió que habrá “un área central, con registros escasos a nulos”, que también alcanzará al nordeste de la región pampeana.

Para la segunda semana, el pronóstico anticipa una disminución de las lluvias en gran parte de la región pampeana, aunque habrá diferencias entre las distintas zonas. La Bolsa de Cereales prevé “precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola”, con una franja de lluvias más importantes hacia el norte.

Se esperan temperaturas superiores a los 40 grados en sectores del norte argentino, mientras que en el centro del país las máximas rondarían entre los 30 y 35 grados. BCBA

Las precipitaciones más abundantes se concentrarían en el norte de la región, donde se esperan algunos focos de tormenta. En cambio, el centro y el sur recibirían lluvias moderadas a escasas. Según detalló el informe, “la mayor parte de la Región Pampeana” tendrá “registros moderados a escasos”, aunque habrá algunos sectores del centro-oeste con mayores acumulados.

En otras regiones del país, las tormentas alcanzarían al este del NOA, la región del Chaco y gran parte de la Mesopotamia. El informe anticipa “una amplia franja con precipitaciones abundantes y focos de tormentas” que se extenderá también sobre el sur de Paraguay y el norte de Uruguay. Por su parte, buena parte de Cuyo tendría precipitaciones escasas, aunque se prevén algunos focos más importantes.

Junto con las lluvias llegará un nuevo ingreso de aire frío. Según la entidad, “avanzarán los vientos del sur”, que se extenderán sobre buena parte del área agrícola. En el centro de la región pampeana se esperan temperaturas mínimas de entre 10 y 15 grados, mientras que en el sur podrían ubicarse por debajo de los 10 grados. El informe advierte nuevamente sobre el riesgo de heladas en el sudeste bonaerense y en las zonas serranas.

La segunda semana de noviembre traerá un nuevo descenso térmico, con mínimas inferiores a los 10 grados en sectores de la región pampeana y valores cercanos o inferiores a cero en zonas cordilleranas BCBA

Hacia el final de la semana, los vientos volverán a rotar hacia el norte y las temperaturas subirán. En buena parte de la región pampeana se esperan máximas de entre 25 y 30 grados, aunque en el nordeste podrían superar los 30 grados. Las zonas cercanas a la costa atlántica mantendrán temperaturas más moderadas por la influencia de los vientos marítimos.

El calor más intenso se registraría en el norte del país, donde las temperaturas podrían alcanzar los 45 grados en algunos sectores. La Bolsa de Cereales anticipó “registros muy elevados sobre su porción norte, y más moderados sobre el centro y el sur”, con las mayores temperaturas en el NOA, la región del Chaco y áreas cercanas.