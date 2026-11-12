US$559 millones: Adecoagro aumentó un 25% las ventas de urea con Profertil y tuvo una producción récord

El grupo agroindustrial Adecoagro, que entre otros negocios controla la productora de urea Profertil [posee el 90% de la firma y ACA el otro 10%], aumentó en un 25% sus ventas en valor de fertilizantes en los primeros nueve meses del año. Vale recordar que antes Profertil era un 50% de YPF y otro 50% de Nutrien.

Según se desprende del informe de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2026, la firma, que viene con récords mensuales en producción, en el tercer trimestre produjo 342.000 toneladas, una suba del 4,1% respecto del mismo período de 2025. En tanto, en los primeros nueve meses del año alcanzó las 960.000 toneladas, un salto del 11,4% respecto de igual lapso de 2025.

Respecto de las ventas en valor, se ubicaron en US$263,2 millones en el tercer trimestre del año, lo que representó una mejora del 16%. El acumulado de 2026 registró, por su parte, ventas por US$559 millones, un crecimiento del 25%.

“Tras la parada programada de mantenimiento completada a fines de 2025 (previa a la adquisición), y aprovechando nuestros más de 25 años de experiencia operativa, establecimos un nuevo récord mensual de producción de urea en agosto, mientras que la producción de amoníaco alcanzó nuevos máximos mensuales tanto en agosto como en septiembre. Como resultado, la producción de urea alcanzó las 342.000 toneladas en el tercer trimestre de 2026 (3T26), un 4,1% más interanual, y las 960.000 toneladas en los primeros nueve meses de 2026 (9M26), un 11,4% por encima del mismo período del año anterior, impulsada principalmente por una mayor tasa de utilización de la planta”, informó la compañía.

La producción de urea alcanzó las 342.000 toneladas en el tercer trimestre de 2026 (3T26), un 4,1 % más interanual Techint

En cuanto a los precios, la compañía recordó que, tras el alza de precios en el primer semestre de 2026 en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente —región que representa aproximadamente el 30% del comercio mundial de urea—, “los valores internacionales de la urea cayeron drásticamente en junio, favoreciendo una recuperación de la demanda”. Agregó: “A medida que se acercaba la temporada de siembra de cultivos de verano en Sudamérica, la demanda continuó fortaleciéndose, estableciendo un piso para los precios, que subieron gradualmente en las semanas siguientes”.

Números

Según la empresa, los volúmenes de venta de urea ascendieron a 470.000 toneladas durante el tercer trimestre, un 30,8% más interanual y más del doble de los volúmenes del segundo trimestre del año. “Nuestro precio promedio de venta se ubicó en 511 dólares por tonelada en el 3T26 [tercer trimestre], mientras que en el acumulado del año alcanzó los 561 dólares por tonelada, un 16,9% más interanual, lo que refleja nuestra capacidad para maximizar las ventas durante los picos de precios”, indicó.

En este marco, de acuerdo con la firma, en el segmento el Ebitda ajustado totalizó 109,3 millones de dólares durante el 3T26, un 7,4% superior al del mismo período del año anterior, “explicado en su totalidad por el incremento interanual de las ventas”.

“Nuestro precio promedio de venta se ubicó en 511 dólares por tonelada en el 3T26 [tercer trimestre], mientras que en el acumulado del año alcanzó los 561 dólares por tonelada, un 16,9 % más interanual", dijo Profertil

“En términos acumulados, el Ebitda ajustado ascendió a 283,1 millones de dólares en los 9M26, marcando un aumento interanual del 64,9%. Junto con las mayores ventas, los resultados también se beneficiaron de una mayor dilución de costos debido al mencionado aumento en la producción, sumado a otras eficiencias de costos logradas, lo que impulsó la expansión de los márgenes”, remarcó.

Para destacar, el Ebitda de todo el grupo agroindustrial ajustado alcanzó los 471,8 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, marcando un récord histórico para un período de nueve meses, según la firma. Hace unas semanas, vale recordar, se conoció que los socios y directores de Adecoagro se quedaron con más de 900.000 hectáreas del grupo Benetton en la Argentina.