Las próximas dos semanas traerán lluvias y fuertes cambios de temperatura en la región pampeana, con tormentas que podrían dejar más de 150 milímetros en algunos sectores agrícolas. Hasta el 2 de diciembre se esperan precipitaciones de entre 10 y 75 milímetros en buena parte de la región, con los mayores acumulados en zonas del centro y el norte. Para la semana siguiente, las lluvias más importantes se trasladarían hacia el norte del país, mientras que gran parte del centro y el sur del área agrícola recibirían pocos milímetros. El pronóstico también anticipa temperaturas superiores a los 35 grados y riesgo de heladas en las serranías bonaerenses.

Así lo indicó el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, elaborado por el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra, que abarca el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 grados en buena parte de la región pampeana y podrían superar los 40 grados en el norte del país BCBA

Durante la primera semana, se completará el paso de un frente que dejará algunas lluvias y provocará un descenso de las temperaturas en gran parte del área agrícola. Según explicó la entidad, se esperan “temperaturas mínimas por debajo de lo normal, con riesgo de heladas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y en las serranías bonaerenses”.

En buena parte de la región pampeana, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 10 y 15 grados, mientras que en gran parte de la provincia de Buenos Aires oscilarán entre 5 y 10 grados. En las serranías bonaerenses podrían registrarse temperaturas inferiores a los 5 grados, con riesgo de heladas localizadas. También se prevé este fenómeno en sectores del oeste del NOA y Cuyo.

Entre el 3 y el 9 de diciembre se espera un nuevo ingreso de aire frío, con temperaturas mínimas de entre 5 y 10 grados en el sudeste bonaerense BCBA

Después del ingreso de aire frío, las temperaturas volverán a subir. Según el informe, “los vientos del trópico retornarán con rapidez y vigor”, con los registros más elevados hacia el norte del área agrícola.

La mayor parte de la región pampeana tendrá máximas de entre 30 y 35 grados, mientras que en el norte y el oeste podrían superar los 35 grados. En el sudeste bonaerense, en cambio, se esperan temperaturas de entre 25 y 30 grados. El calor más intenso se registraría hacia el norte del país, con temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados. En las zonas cercanas a la costa atlántica, la entrada de vientos marítimos permitirá mantener registros más próximos a los habituales para esta época del año.

En cuanto a las lluvias, la Bolsa de Cereales anticipó el paso de un frente de tormenta que provocará “lluvias con una distribución muy desigual, alternándose franjas con gran actividad, con otras de baja actividad”. Según detalló el informe, una amplia zona recibirá precipitaciones de entre 10 y 75 milímetros, que abarcarán la mayor parte de la región pampeana, el este y el centro del NOA, la región del Chaco y la Mesopotamia.

Entre el 3 y el 9 de diciembre, las lluvias más importantes se concentrarían en el norte del país, mientras que buena parte del centro y el sur del área agrícola recibirían menos de 10 milímetros BCBA

Sin embargo, los mayores acumulados se registrarían en sectores específicos. “El noroeste del NOA, el norte y el centro de la Región Pampeana y el sudeste del Paraguay observarán focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 y 150 mm”, precisó la entidad. Por el contrario, en el sur de la región pampeana, el oeste del NOA y el oeste de Cuyo se esperan precipitaciones inferiores a los 10 milímetros.

Para la segunda semana, el pronóstico anticipa una disminución de las lluvias en buena parte del centro del área agrícola, mientras que las tormentas más importantes se concentrarían en el norte del país. Según explicó la Bolsa de Cereales, se esperan precipitaciones en el norte del área agrícola, “con focos de tormentas sobre el centro del NOA, el este de la Región del Chaco y el norte de la Mesopotamia”.

En gran parte del centro y el sur del área agrícola, los acumulados serían inferiores a los 10 milímetros, aunque habrá sectores con mayores registros. En algunas zonas del sur de la región pampeana se esperan precipitaciones de entre 10 y 25 milímetros.

En otras regiones del país, las tormentas podrían dejar acumulados superiores a los 100 milímetros en el noroeste del NOA, el sudeste de la región del Chaco, el sur de Misiones y el norte de Corrientes. También se esperan lluvias de esa magnitud en el extremo sudeste de Paraguay.

Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre se esperan temperaturas mínimas inferiores a los 5 grados en las serranías bonaerenses, con riesgo de heladas BCBA

En cuanto a las temperaturas, la segunda semana comenzará con un nuevo descenso térmico. “La perspectiva comenzará con la entrada de una masa de aire frío”, señaló el informe, que volvió a advertir sobre la posibilidad de heladas en las zonas serranas del oeste argentino y de Buenos Aires.

En la mayor parte de la región pampeana, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 10 y 15 grados, mientras que en el norte y el oeste superarán los 15 grados. En el sudeste de la región se esperan registros de entre 5 y 10 grados, con riesgo de heladas localizadas.

Durante la primera semana de diciembre volverán a subir las temperaturas, con máximas superiores a los 35 grados en sectores del norte y el oeste de la región pampeana BCBA

Posteriormente, los vientos del norte volverán a provocar un aumento del calor. La entidad anticipó “temperaturas máximas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola”, salvo en las zonas cercanas a la costa atlántica.

Pronóstico de precipitaciones entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires BCBA

En el norte y el oeste de la región pampeana se esperan máximas superiores a los 30 grados, con algunos sectores que podrían superar los 35 y 40 grados. En el sudeste de la región, en cambio, las temperaturas oscilarán entre 25 y 30 grados, con registros inferiores hacia la costa atlántica.