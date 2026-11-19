Tras asumir el control de Vicentin, el Grupo Grassi prevé cerrar el año con récords de producción en sus plantas industriales y avanzar en nuevos negocios vinculados con la comercialización de granos, insumos y ganadería. Según explicó Mariano Grassi, en la planta de San Lorenzo esperan superar los cuatro millones de toneladas procesadas, frente a los dos millones del año pasado, mientras que en Ricardone proyectan alcanzar las 700.000 toneladas de girasol, pese al incendio que afectó una de sus líneas. Además, la compañía busca asociarse con acopiadores y empresarios del interior para ampliar sus negocios y competir con las grandes multinacionales, a partir de acuerdos en los que Vicentin aporte infraestructura, logística, financiamiento y capacidad comercial.

Así lo explicó Grassi durante un encuentro de RepensAR Summit en el Malba, donde repasó la situación de la agroexportadora y los proyectos que tienen para esta nueva etapa. Luego, en una conversación con LA NACION, dio más detalles sobre las expectativas de producción y los negocios que buscan desarrollar. El grupo obtuvo el control de Vicentin en diciembre de 2025, tras imponerse en el proceso de salvataje judicial, conocido como cramdown, después de seis años de crisis de la compañía.

Mariano Grassi, durante el encuentro realizado en el Malba RepensAR Summit 2026

“Hoy Vicentin tiene todas las plantas operativas, el 100% de los activos”, afirmó. En San Lorenzo, donde el año pasado se habían procesado unos dos millones de toneladas, esperan terminar 2026 por encima de los cuatro millones, frente a los aproximadamente 3,8 millones que se habían alcanzado antes de la crisis.

En Ricardone, donde se procesa girasol, proyectan llegar a 700.000 toneladas este año y a 800.000 en 2027, pese al incendio que afectó una de sus líneas. Según Grassi, esa planta nunca había superado las 500.000 toneladas. También destacó el nivel de actividad de la planta de etanol. De acuerdo con un informe de la Nueva Vicentin Argentina, la compañía prevé cerrar 2026 con el mayor volumen de producción de sus plantas desde la campaña 2017/18.

Producción

Para recuperar la actividad industrial, el grupo lleva adelante un programa de inversiones de unos US$100 millones entre 2026 y 2027, destinado a modernizar instalaciones y realizar tareas de mantenimiento que habían quedado pendientes. Además, según informó la empresa, hasta fines de octubre se habían cancelado más de US$40 millones de acreencias y esperan alcanzar los US$75 millones al cierre del año. A través de una de las alternativas previstas en el acuerdo con los acreedores, productores y fideicomisos ya entregaron 2,9 millones de toneladas de soja.

En cuanto al empleo, la dotación del conjunto de empresas del Grupo Grassi, incluidas las adquiridas con Vicentin, pasó de 1201 trabajadores en diciembre de 2025 a 1319 en octubre de 2026, un crecimiento del 9,8%. La compañía también informó que regularizó deudas sindicales por $650 millones y abonó $60 millones correspondientes a diferencias de gratificaciones de años anteriores.

Grassi explicó los proyectos para ampliar la comercialización de granos e insumos mediante acuerdos con acopiadores del interior RepensAR Summit 2026

Con la recuperación de Vicentin, el Grupo Grassi también busca desarrollar una nueva forma de comercializar granos e insumos junto con acopiadores y empresarios del interior. La propuesta consiste en asociarse con firmas locales para competir con las grandes multinacionales, que cuentan con mayor capacidad financiera y estructuras comerciales en distintos países. En ese esquema, Vicentin aportaría sus plantas, puertos, financiamiento y capacidad de comercialización, mientras que los acopiadores mantendrían la relación directa con los productores y aportarían sus instalaciones y conocimiento de cada zona. La intención es que ambas partes compartan los beneficios de cada negocio, en lugar de limitar la participación de los acopiadores a una comisión por la venta.

“Mi idea es buscar esquemas para agrandar la torta, no repartir lo que ya existe, sino generar más negocios y después ver cómo se distribuyen los resultados”, explicó Grassi a LA NACION.

Uno de los ejemplos que dio fue el de los fertilizantes. Analizan que Vicentin pueda importar grandes volúmenes y venderlos a través de los acopiadores y distribuidores del interior, con acuerdos para que estos participen de los resultados. Otra alternativa es reunir a pequeños importadores para hacer compras conjuntas, conseguir mejores precios y aprovechar las instalaciones portuarias para el almacenamiento. “Vamos a armar un paquete grande y vamos a ir a buscar donde es más barato”, señaló. Según explicó, esto permitiría reducir costos financieros, comerciales y logísticos para competir con las multinacionales que importan fertilizantes y los venden directamente a los productores.

Mariano Grassi: “Mi idea es buscar esquemas para agrandar la torta, no repartir lo que ya existe, sino generar más negocios y después ver cómo se distribuyen los resultados” RepensAR Summit 2026

En la comercialización de granos, la propuesta es aprovechar la capacidad de almacenamiento de los acopiadores para reducir el costo de los fletes. Grassi remarcó que, en zonas alejadas de los puertos, el transporte puede costar unos US$30 por tonelada durante la cosecha y bajar a US$15 después. Por eso, buscan acordar con empresas locales que almacenen la mercadería y la envíen cuando resulte más económico, para luego compartir el ahorro obtenido. El esquema también podría extenderse a semillas, agroquímicos, productos biológicos y financiamiento.

Grassi aclaró que los acuerdos todavía están en desarrollo y que la intención es adaptarlos a cada actividad y a las características de los socios. Como antecedente mencionó el negocio porcino del grupo, donde trabajan con productores que aportan instalaciones de engorde y alimentan los animales con su propio maíz y soja. La empresa se ocupa de la producción de lechones y luego comparten los resultados de la venta. Con ese modelo, según indicó, llegaron a las 17.000 madres.

En ganadería, Grassi señaló que el feedlot de Vicentin ya tiene 11.000 cabezas y esperan llegar a 28.000, con el aprovechamiento de burlanda húmeda, un subproducto del etanol utilizado para alimentar animales. En paralelo, el grupo mantiene su intención de recuperar el control del frigorífico Friar, al que ya destinó casi $8700 millones de asistencia financiera. El objetivo es integrar la producción de etanol, el engorde de hacienda y la faena de animales.