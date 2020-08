Reforma judicial. El pedido de entidades del agro de Córdoba al senador Caserio

Entidades del agro, la industria y el comercio de Córdoba se oponen a la reforma judicial y se lo hicieron saber al senador Caserio

La Mesa de la Producción de la provincia de Córdoba, que integran entidades del agro, bolsas, la industria y el comercio cordobés, le pidió al senador Carlos Caserio (Frente de Todos) no votar el proyecto de reforma judicial que se debatirá en el Senado.

"A nadie escapa que la Argentina está atravesando uno de los momentos más delicados y críticos de los últimos tiempos. Todavía no hemos logrado dimensionar los profundos impactos que tendrá la pandemia de Covid-19 en términos de pérdidas de actividad, empleo e incremento de la pobreza. En ese marco, ¿cree usted oportuno que nuestros órganos legislativos deban estar ocupando su tiempo y recursos en una discusión que no es pertinente en tan sensible coyuntura?", dice un escrito de la Mesa de la Producción enviado al senador.

"Hacemos un fuerte llamado a su función como representante de nuestra provincia de Córdoba, para actuar en resguardo de los intereses de todos sus habitantes", pidieron. Concuerdan en que, el esfuerzo de todos los sectores públicos y privados deberían estar abocados, sin otra distracción, a superar la crisis generada por la emergencia sanitaria y en cómo activar las herramientas imprescindibles para lograr una pronta recuperación económica y el combate de la pobreza.

Para los firmantes, entre los que figuran Gabriel de Raedemaker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas; Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales local; Manuel Tagle presidente de la Bolsa de Comercio, Alejandro Ferrero, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Córdoba; Agustín Pizzichini, de FAA Córdoba y Alejandro Buttiero, de Coninagro, entre otros, "la premura con que se impulsa actualmente este proyecto hace pensar que su objetivo no es la mejora efectiva de los servicios judiciales y mucho menos de que sean bienvenidos los aportes constructivos que a ello puedan incorporar los otros sectores de nuestra República".

"Con lo de la reforma judicial vemos amenazada la República. Hay una gran preocupación en el sector productor y por eso hemos enviado cartas a los senadores de Córdoba y el lunes vamos a hacerlo con los diputados. No es que les decimos qué tienen que hacer, pero esto tiene un trasfondo, una reforma que atenta contra la República", le dijo a LA NACION Ferrero.

Según señaló, para la próxima semana ya tienen programada una reunión con los diputados de la provincia. "Ellos ya nos prometieron que no van a dar quórum. Los senadores sí lo harán, pero van a votar en contra. Hay un compromiso verbal. Por eso es que desde la Sociedad Rural hemos mandado una carta agradeciéndoles el respaldo", amplió Ferrero.

En tanto, en el comunicado remarcan, además: "Resulta injusto e inequitativo que se prevea destinar una porción presupuestaria muy significativa a solventar esa nueva estructura, cuando claramente la situación de nuestra país requiere concentrar todos los esfuerzos en superar la crisis económica y social que estamos atravesando".

"Parecen no estar asegurados los mecanismos que aseguren la total independencia de las decisiones del Poder Judicial, en la figura de sus jueces, velando por la garantía constitucionalidad de la imparcialidad de sus actos. Con ello se estará atacando el principio de necesario control de los actos de gobierno, en detrimento de los intereses de la ciudadanía", remarcaron las entidades de la Mesa de Producción de Córdoba.