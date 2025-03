“El peor impuesto”: los gobernadores reclamarán que el Gobierno siga con la reducción de las retenciones

SAN NICOLÁS.- Gobernadores y referentes del sector agropecuario reclamaron la continuidad de la reducción y eventual eliminación de las retenciones, ya que afecta la rentabilidad del productor y el desarrollo del interior productivo. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, enfatizó que la provincia seguirá defendiendo su reducción, mientras que Martín Llaryora, mandatario de Córdoba, calificó a los derechos de exportación como “el peor impuesto” y destacó que su eliminación impulsaría la producción. En tanto, dirigentes de la Mesa de Enlace coincidieron en que la baja de las alícuotas debe ser definitiva para aliviar la presión fiscal y fomentar la actividad. Fue en el marco de la cena de expositores en la previa de Expoagro, en el hotel Colonial de esta localidad bonaerense.

Durante el evento participaron 370 personas, entre los que estuvieron, además de los gobernadores mencionados, los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Corrientes, Gustavo Valdés. Además, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en representación del gobierno nacional.

Pullaro indicó que, después del 30 de junio, cuando se termine el plazo de la reducción temporal de las alícuotas, van a pedir la continuidad de la baja. Señaló que al gobierno le exigen “que mire al campo, que la viene pasando mal, no tiene precios; indudablemente el precio impacta directamente en la rentabilidad. Tuvimos tres años de sequía, después un año más o menos, y este año no es de los mejores en materia productiva, con lo cual tiene que empezar a mirarlo. Una salida sería terminar con las retenciones para que se puedan equilibrar los costos productivos y la rentabilidad del productor. Pero que mire el interior productivo, porque sin el campo la Argentina realmente es muy difícil que pueda salir adelante”.

“Desde Santa Fe siempre vamos a pelear por una baja de retenciones: perjudican al interior productivo y deben eliminarse. El año pasado, cuando se intentó subirlas, fuimos la primera provincia que se plantó, no en contra del gobierno nacional, sino en defensa del campo. Este año insistimos en revisar el esquema que tanto daño le hace al interior de la Argentina. Esperamos que en algún momento se pueda terminar con estas malditas retenciones, y que la Argentina siga en una línea de reducción de impuestos. Nosotros como provincia hemos reducido impuestos, hemos logrado el equilibrio fiscal e invertimos en obra pública clave. El campo está exento de Ingresos Brutos en la provincia de Santa Fe. Solo en 2023, mientras recaudamos $9000 millones por inmobiliario rural, invertimos $353.000 millones en créditos y en infraestructura productiva, porque creemos en el campo y que ahí está la riqueza de nuestra provincia y de la Argentina”, dijo el gobernador.

Señaló que es fundamental que el interior tenga mayor peso en el Congreso de la Nación, porque “las políticas públicas que se discuten en Buenos Aires muchas veces no contemplan la realidad productiva de las provincias”. “Necesitamos representantes que defiendan al interior, al campo, a la industria y que defiendan en definitiva lo que más valor genera en la Argentina. Fue un año donde se ha ordenado la macroeconomía, pero indudablemente hay muchas cosas que corregir, necesitamos que la gente la pueda pasar bien, necesitamos que al campo le pueda ir bien y que a la industria le pueda ir bien”, acotó.

Por su parte, Llaryora dijo que las retenciones son el peor impuesto que puede existir. “No hay otro país en el mundo que cobra retenciones para la exportación. He felicitado al Gobierno por el gesto que ha tenido, pero hay que seguir adelante. Pensemos en lo que sería la Argentina sin retenciones. El año pasado nuestra provincia aportó US$3500 millones en retenciones. En total, ya se han recaudado US$40.000 millones”, afirmó.

En este escenario, sostuvo, el país estaría produciendo más. “Veo muchas veces cuando uno se compara ahora con países que hace más de una década venían a la Argentina a aprender, los veíamos muy lejos, y hoy son países que han crecido continuamente en su producción, no solo en la producción en soja o de grano, sino en ganadería, porque no tienen retenciones. Han perjudicado a la producción y la Argentina. Esperemos que este contexto, porque se está haciendo un gran esfuerzo para estabilizar la macroeconomía y la inflación. Todo lo que tenga que ver con retenciones son malos impuestos, no colaboran en nada con la producción y siempre hay que tender a su baja”, sostuvo. Aseveró que el 98% de lo que el gobierno de Córdoba recauda en Inmobiliario Rural vuelve al sector administrado por las entidades rurales en infraestructura y materia agropecuaria.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el ministro de Agrobioindustria Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini estuvieron entre los presentes. De la Mesa de Enlace participaron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Lucas Magnano; y la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, y Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, agregó que las retenciones son un gravamen distorsivo que desde hace años vienen reclamando por su eliminación. “Confiamos que esta nueva gestión, gradualmente y lo más rápidamente posible lo haga, realmente es un impuesto confiscatorio que para el que está más lejos del puerto es mucho más gravoso que para el que está cerca. La brecha es muy chiquita entre el dólar oficial y el paralelo. Si no estuviera tan atrasado le devuelve competitividad al campo. Queremos igualdad de condiciones y que nos hagan competitivos. Eso significa infraestructura que en la Pampa Húmeda hay y en el norte no. Ferrocarril, salida a nuestros mercados naturales y bajar los costos logísticos que nos dejan fuera de cualquier negocio en el norte. Para eso necesitamos el gobierno nacional”, apuntó.

En ese contexto, Castagnani, indicó que el campo, más allá de la situación de las economías tradicionales, las economías regionales atraviesan una falta de rentabilidad en los productores. Si bien ha llovido, en algunos lugares, lamentablemente en exceso y se viene de una sequía preocupante y el sector no tendrá la cosecha que esperaba. “Nuestra misión es transmitir las necesidades del productor a las autoridades nacionales. Hoy estamos enfrentando costos de producción altos y precios internacionales muy bajos, lo que genera un combo preocupante”, precisó.

Magnano afirmó que es fundamental que primero se prolongue la baja, es decir, que se confirme el escenario actual. “Sin lugar a dudas, no sé si para todos los sectores, pero para el trigo sería una medida muy importante y una señal clave para la siembra, ya que estamos en una buena época para que el productor reaccione ante esa señal”, afirmó.

Sarnari dijo que la situación del productor es compleja por varias variables: “Los precios internacionales deprimidos, los altos costos con los que hemos implantado los cultivos de esta cosecha gruesa que se viene ahora y la elevada carga fiscal. Creemos que la solución debe comenzar con una reducción de la carga impositiva. Hemos visto con buenos ojos esta baja parcial y temporaria de las retenciones. Esperamos que esta medida se convierta en algo definitivo más adelante y que marque el camino a seguir. Creemos que, por ahí, el margen de rentabilidad del productor puede empezar a cambiar”, añadió.

