María Becerra opinó sobre la actualidad del país: “Un jubilado no debería seguir laburando”

El martes 28 de abril se llevó a cabo en el estadio Movistar Arena la Experiencia Endeavor Sub20, que concentró a adolescentes de secundaria en un evento donde discutieron diferentes cuestiones que los atraviesan al igual que el emprendedurismo. Como invitada especial estuvo María Becerra, que, además de hablar desde su lugar de cantautora, opinó sobre la actualidad del país y cómo afecta de lleno a los más vulnerables.

En una parte de la conversación, Becerra insistió en que los “nuevos empresarios” recuerden que deben “poner en blanco” a sus trabajadores, para garantizarles los derechos básicos de acceso a la salud y un aporte digno al sistema de pensiones. Ese fue el puntapié para referirse a la realidad que atraviesan los jubilados en la Argentina.

María Becerra hizo un análisis de la economía actual y lamentó que no puede ayudar a más personas con su empresa (Fuente: Captura de imagen)

“Siento que el mundo es muy injusto, que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada. Entonces, me parece muy injusto”, analizó. En esa misma línea, agregó: “Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, estudió, que arriesgan su vida, tendría que poder estar tranquilo. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Siento un montón de cosas, un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo”.

Además mencionó su posición como empresaria y empleadora, y describió los desafíos que conlleva tener tal responsabilidad, mientras que no se mostró ajena a lo que vive el equipo que la acompaña: “Me rompo el lomo con lo que hago y en mi empresa hay un montón de familias laburando, se genera mucho trabajo. Pero también creo que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo”.

“Siento que puedo y debo porque sé que hay algo que está mal. Si de alguna manera puedo ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”, concluyó.

María Becerra habló en el marco de la Experiencia Endeavor Sub20 en el Movistar Arena (Fuente: Endavor Argentina)

‘La nena de Argentina’ fue aplaudida por los adolescentes que acudieron al Movistar Arena y más tarde en las redes sociales se plasmó ese mismo apoyo, aunque también aparecieron comentarios que la criticaron por invertir parte de su dinero en el exterior. Uno de los mensajes que también caló entre los presentes y que repercutió en las redes sociales sucedió tras mencionar que “los vagos no van a llegar nunca a ningún lado”.

¿Qué es Endeavor?

Endeavor es una organización que impulsa y promueve el emprendedurismo sólido en menores de 20 años, desde la educación y la experiencia de propietarios de corporaciones o PyMes.

“Sub20 nace con el propósito de mostrar historias reales, con aciertos y dudas, que acerquen el proceso de construir algo propio. No se trata de tener certezas, sino de animarse a empezar, de entender que no hay un único camino y que cada uno puede diseñar el suyo. Cuando eso pasa, lo que parecía lejano deja de serlo”, explicó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina durante el evento.