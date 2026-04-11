El Senasa confirmó la presencia en el país de una exótica enfermedad en ovinos

En forma oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó hoy el resultado positivo a scrapie clásico en tres ejemplares ovinos en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. La enfermedad neurodegenerativa es mortal para la especie y, hasta el momento, la Argentina no había registrado ningún caso.

El organismo sanitario expresó en un comunicado que “a partir del cambio en la situación sanitaria de nuestro país, el Senasa se encuentra trabajando en la adecuación de los certificados de exportación, a fin de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos”.

La noticia sobre los casos de scrapie en ovinos fue adelantada ayer por LA NACION, luego de trascendidos de fuentes vinculadas con la producción ovina.

En principio se suspenden las exportaciones de todos los productos vinculados con la ganadería ovina y, hasta el momento, no está confirmado si la restricción comercial alcanza a carne o leche bovina hacia los países con los cuales se firmó protocolos sanitarios en los que se garantiza a la Argentina como nación libre de scrapie.

En el comunicado, el Senasa precisó que “los ovinos involucrados habían sido importados en 2021 y 2022 desde Paraguay, conforme a los requisitos sanitarios y el modelo de Certificado Veterinario Internacional vigente, superando los controles postingreso requeridos”.

Los animales estaban anotados en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y, desde su ingreso al país, “habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del Senasa, sin presentar novedades sanitarias ni signos clínicos”.

Como parte del programa de vigilancia, el Senasa detectó la enfermedad y envío las muestras a un laboratorio de referencia de España que “que mediante la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, ausente hasta la fecha en la Argentina”.

El organismo sanitario explicó que “el scrapie —también conocido como tembladera o prúrigo lumbar— es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, con presencia en Brasil, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y África. Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por proteínas anormales (priones) que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central”.

Aclaró que”no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal”. Y enfatizó: “tampoco afecta a bovinos ni se transmite por su carne o leche”.

Luego de conocer los resultados positivos y, tal como indican los protocolos internacionales, el Senasa indicó que “se notificó oficialmente la detección a la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay, con el que se acordó ahondar en la investigación epidemiológica”.

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Al mismo tiempo, indicó que “para esta adecuación, se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales previstas por la Omsa para la exportación de mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con distinta condición a país libre”.

En el comunicado, sostuvo que “la Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas, como embriones, cueros y pieles, gelatina, colágeno, sebo y sus derivados, así como lana y fibra ovina”. Respecto de la carne ovina y caprina “también se las considera mercancías seguras siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales”, añadió.

“Para el resto de los productos, como ovinos y caprinos en pie, harinas proteicas y lácteos de estas especies, se propondrá la aplicación de medidas de mitigación específicas, de acuerdo con las recomendaciones de la Omsa para cada tipo de mercancía”, indicó.

El Senasa explicó que la enfermedad “se transmite de manera vertical, principalmente durante el parto, y se caracteriza por la aparición de signos clínicos como prurito intenso (rascado), ataxia (alteraciones de la marcha), temblores, pérdida de peso, aislamiento y cambios de comportamiento”.

Recordó, por último, que “al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria, es fundamental dar aviso inmediato ante la observación de síntomas compatibles. Cualquier persona puede notificar al Organismo en su oficina más cercana; por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario ‘Avisá al SENASA’, disponible en el sitio web oficial”.