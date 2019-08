El valor de la soja se negoció en alza en la Bolsa de Rosario

Dante Rofi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2019

En la modalidad de mercado dolarizado que se impuso durante toda la semana por la inestabilidad de la plaza cambiaria, la soja se negoció en alza ayer en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde los compradores elevaron de 240 a 245 dólares por tonelada su propuesta abierta por la mercadería con entrega inmediata.

Los compradores más necesitados de mercadería elevaron la oferta hasta 246/247 dólares por tonelada, bajo condiciones específicas de volumen y entrega. "Si bien hubo una importante cantidad de vendedores posicionados en torno de los 248/250 dólares, nivel no convalidado por la demanda, durante la rueda se comercializaron unas 100.000 toneladas de soja", contó una fuente del sector comercial.

Añadió que una buena parte de las operaciones que se están concertando por estos días en dólares se hacen "a pesificar en diciembre, porque al vendedor hoy le conviene quedarse en dólares". Si bien esta no es una práctica nueva, en coyunturas como la actual su ejecución de multiplica. "Si no lo hacés así hoy no originás nada", completó el operador, en referencia a las exigencias de los vendedores al momento de negociar.

En los puertos de Bahía Blanca y de Necochea la soja se mantuvo estable, en 245 y en 240 dólares por tonelada, respectivamente.

Por soja de la próxima cosecha, para las entregas en mayo sobre el Gran Rosario, las ofertas pasaron de 230 a 235/237 dólares por tonelada. La mejora también se reflejó en el Matba Rofex, donde los contratos noviembre y mayo sumaron US$3,30 y 1,50, tras cerrar con ajustes de 250 y de 239,50 dólares.

Acerca del maíz argentino, ayer los precios se mantuvieron estables en la zona del Gran Rosario, en 120 dólares por tonelada para las entregas inmediatas y en 125 dólares para las descargas contractuales (dentro de los 30 días).

En los puertos del sur, el maíz se negoció a 125 dólares por tonelada, un valor que implicó una baja de US$5 en Necochea y un nivel estable en Bahía Blanca.

Por maíz de la próxima cosecha, para las entregas entre febrero y marzo sobre el Gran Rosario, las ofertas de los exportadores crecieron de 138 a 140 dólares. En el Matba Rofex, las posiciones diciembre y abril del cereal sumaron US$1,50 y 1,60, luego de cerrar con ajustes de 139 y de 140,60 dólares.

El trigo disponible se negoció ayer a 195 dólares por tonelada en Bahía Blanca y a 190 dólares para Necochea y para el Gran Rosario, sin cambios. También se mantuvieron sostenidas las propuestas de la exportación por el cereal de la próxima cosecha, entre 152 y 160 dólares, para las descargas entre noviembre y marzo.

En el Matba Rofex la posición diciembre del trigo sumó US$0,10 y cerró con un ajuste de 157,50 dólares, mientras que el contrato enero bajó US$0,30 y terminó la jornada con un valor de 160 dólares.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que los molinos pagaron entre 9200 y 12.950 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y forma de pago.

Suba parcial en Chicago

Los precios de los granos cerraron en alza ayer en la Bolsa de Chicago, sin embargo, las subas no lograron compensar las fuertes pérdidas acumuladas desde el lunes, tras la publicación del informe mensual del USDA, sobre todo para el maíz, por el aumento de la producción estadounidense proyectado por el organismo.

En efecto, las posiciones septiembre y diciembre del maíz sumaron ayer US$4,04 y 3,83, al cerrar con ajustes de 146,06 y de 149,89 dólares por tonelada. Pero en el balance semanal estos contratos descendieron un 9,57 y un 8,86% frente a los valores vigentes el viernes anterior, de 161,51 y de 164,46 dólares.

Para la soja, las pizarras reflejaron subas de US$3,40 y de 3,31 sobre los contratos septiembre y noviembre, cuyos ajustes fueron de 318,66 y de 323,25 dólares. En el balance semanal estas posiciones perdieron un 1,34 y un 1,35% frente a los ajustes vigentes el viernes anterior, de 322,98 y de 327,66 dólares.