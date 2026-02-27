Vacunos: en el cierre semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, se pagó $5700 por novillitos

Este viernes cerró la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6891 animales en 203 camiones y que hicieron un acumulado semanal de 21.860 cabezas comercializadas.

Hoy, la plaza concentradora mostró una fuerte selectividad de la demanda, que volvió a pagar diferencias significativas por calidad y terminación. Mientras los mejores lotes de consumo superaron los $5500, la hacienda inferior o pesada mostró valores sensiblemente más moderados.

El Índice General fue de $3802,45. En tanto, el Índice Novillo fue de 4497,16 pesos por kilo. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4556,32. En esta rueda se registró un precio promedio general de $3817,1 por kilo y un máximo corriente de $5700, en una rueda donde la firmeza se concentró en las categorías livianas.

En términos de participación, el mayor peso porcentual de la jornada lo tuvieron vacas con un 38%; seguido por vaquillonas, con 24% y; un 17% de novillitos. Detalle de venta: 887 novillos; 1089 novillitos; 1532 vaquillonas; 2430 vacas; 209 toros y 207 MEJ.

Los novillitos volvieron a posicionarse como la categoría más demandada. Con 1089 cabezas, marcaron un promedio de $5001,95 y tocaron un máximo de $5700, reflejando el interés sostenido de la industria por hacienda liviana y bien terminada.

El detalle de venta fue 887 novillos; 1089 novillitos; 1532 vaquillonas; 2430 vacas; 209 toros y 207 MEJ

En vaquillonas, con 1532 animales comercializados, el promedio fue de $4959,35, también con un techo de $5700. La concentración de operaciones se dio mayormente en el rango de $5100 a $5500, lo que muestra una plaza selectiva pero firme para lotes destacados.

En la categoría novillos, los valores variaron según el kilaje. En los animales de entre 431 y 460 kilos, el promedio fue de $4742,49 y el máximo alcanzó $5100. En los de 461/490 kilos, el promedio bajó a $4539, con un tope de $5000. Para los más pesados, 491/520 kilos, el promedio fue de $4386,59, también con máximos de $5000. La tendencia marca una brecha creciente entre livianos y pesados, donde el mercado sigue premiando claramente la hacienda para consumo.

Las vacas, categoría que aportó el mayor volumen, unas 2430 cabezas, mostraron un promedio de $2721,35 y un máximo de $4600 para lotes puntuales. Sin embargo, buena parte de las operaciones se concentró entre $2200 y $3200, lo que confirma un mercado sostenido pero sin la firmeza de los livianos.

En cuanto a los toros, con 209 animales, el promedio fue de $2825,76 y el máximo alcanzó $3500, manteniendo la tónica estable que viene mostrando esta categoría. La categoría MEJ promedió $4107,36, con un techo de $5300, aunque con gran dispersión según calidad y terminación.