“Nefastas”: Adorni habló de las retenciones y ratificó que el Gobierno continuará con la reducción de impuestos

Con una inversión superior a los US$20 millones, Louis Dreyfus Company (LDC) inauguró hoy una nueva línea de molienda en su complejo agroindustrial de Timbúes, en Santa Fe, en un acto que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Adorni reivindicó al agro como motor estructural de la economía y cuestionó las políticas aplicadas al sector en los últimos años. “Ustedes solo han recibido del Estado problemas”, afirmó ante empresarios y productores y enumeró “cepos, múltiples tipos de cambio, inflación descontrolada e imprevisibilidad económica”. También en un tramo mencionó “el crecimiento de las nefastas retenciones” y remarcó: “Sabemos que eso se tiene que terminar”. Ratificó que el Gobierno continuará con la reducción de impuestos.

Durante su discurso, sostuvo que la inauguración “desmonta varios mitos” sobre el sector y rechazó la idea de que el agro “no genera valor agregado alguno” o que sea “un sector meramente extractivo”. Para el funcionario, “el sostén del país es precisamente el sector privado” y con “los incentivos correctos y la baja de impuestos, todo el complejo agroindustrial produce cada vez más”.

En materia económica señaló que el complejo cerealero y oleaginoso genera “seis de cada $10 de exportación del país” y destacó que en 2025 se alcanzaron 115,4 millones de toneladas exportadas, con un pico mensual reciente de 4152 millones de dólares y 10,63 millones de toneladas. “Cuando el campo crece, la Argentina también crece”, afirmó.

El acto contó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

En materia de infraestructura, el funcionario defendió la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y afirmó que permitirá que circulen “buques de gran tamaño al tope de su carga”, lo que implicará “más eficiencia y más competitividad para nuestras exportaciones”.

.

La nueva inversión permitirá procesar camelina, carinata, canola y girasol, además de soja LDC

En el plano internacional, destacó la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que permitirá a la Argentina acceder “a uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo”, integrado por 450 millones de personas y que representa cerca del 15% del PBI global.

Finalmente, invitó a seguir de cerca el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y pidió: “Estén atentos, por favor, al discurso del presidente de la Nación el próximo domingo a las 21 horas”, donde se delineará el rumbo legislativo y económico del año. Cerró convocando al sector a seguir invirtiendo y consolidar “los tres pilares para el despegue definitivo de la Argentina: empleo y flexibilidad, justicia y orden, y comercio y prosperidad”. Agradeció a los productores por ser “los héroes de esta nueva Argentina”.

Además de Karina Milei, Adorni y Menem, participaron del acto el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, entre otras autoridades.

La comitiva llegó pasadas las once al complejo industrial. Antes del acto formal realizaron una recorrida por la planta y el puerto de Timbúes, donde opera la terminal sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. Visitaron las celdas de almacenamiento de granos y luego el sector donde se encuentran las nuevas prensas de molienda, donde dialogaron con empleados y se tomaron fotografías. Tras los discursos y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Adorni: Presidencia

Por parte de la compañía, habló Juan José Blanchard, COO del grupo y responsable de Latinoamérica. Destacó que la nueva línea no es solo una ampliación técnica, sino un paso estratégico para el complejo. Recordó que la planta de Timbúes cumple 20 años y que hoy tiene capacidad para moler más de 2,5 millones de toneladas anuales y embarcar más de 4 millones de toneladas. Allí trabajan 241 personas de manera directa. También subrayó el rol logístico del complejo, con su muelle de barcazas —el más grande de la región— y su conexión ferroviaria. Sobre la nueva inversión explicó que permitirá procesar camelina, carinata, canola y girasol, además de soja. Eso le da más flexibilidad a la planta, porque puede operar durante todo el año incluso cuando baja la actividad estacional de la soja.

“No se trata solamente de nueva maquinaria. Se trata de una actualización estratégica”, afirmó. Blanchard vinculó la inversión con los cambios que se están dando a nivel global en energía. El aceite que se obtenga de estos cultivos se destinará a biocombustibles avanzados, como SAF (combustible sostenible para aviación) y HVO (aceites vegetales hidrotratados). Explicó que la demanda internacional de estos productos viene creciendo y que contar con capacidad específica para procesarlos posiciona mejor a la planta y a la cadena argentina.

Antes del acto formal, las autoridades recorrieron las instalaciones del complejo Presidencia

La planta incorpora capacidad para procesar hasta 3000 toneladas diarias adicionales de semillas con alto contenido de aceite. Esa capacidad alternará con la molienda tradicional de soja del complejo, que alcanza hasta 7000 toneladas por día, equivalentes a aproximadamente 2,5 millones de toneladas anuales, según datos difundidos por la propia empresa.

La visita incluyó una recorrida por el puerto sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, las áreas de acopio y la nueva línea de procesamiento, donde las autoridades dialogaron con empleados y observaron el funcionamiento de la planta Presidencia

El procesamiento generará harina para alimentación animal y aceite vegetal. En este último caso, el destino será la producción de biocombustibles avanzados, entre ellos combustible sostenible de aviación (SAF) y aceites vegetales hidrotratados (HVO), en un mercado que viene creciendo a nivel internacional en línea con compromisos de reducción de emisiones en el transporte, particularmente en la aviación.