El coronavirus complica al campo, que ya ingresa menos dólares

La liquidación de divisas cayó 6,9% en marzo, a US$1064,3 millones; hay trabas que afectan la producción, la logística y el abastecimiento

La agroindustria está buscando una radiografía global sobre el impacto económico del coronavirus . Lo hace en medio de la merma de hasta el 50% que, según los exportadores , sufrió el flujo de camiones a los puertos cerealeros, por restricciones a la circulación por la cuarentena que aplicaron decenas de municipios.

Un primer efecto negativo ya se puede ver en la liquidación de divisas . Según los exportadores, en marzo pasado, versus igual mes de 2019, cayó un 6,9% el ingreso de divisas, para quedar en US$1064,3 millones.

Más allá del impacto directo sobre el comercio exterior, en el interior de la agroindustria se están registrando otros inconvenientes. Temor a que las máquinas para la cosecha que se desplazan no puedan seguir su curso en un momento clave, inconvenientes para conseguir repuestos, pymes lácteas a las que les cuesta mantener su ritmo de trabajo; millones de pesos que no ingresan a algunos sectores ante la falta de operatoria bancaria y que pone presión sobre el adecuado abastecimiento de ciertos productos.

Esos son algunos de los problemas que persisten en la agroindustria, según referentes de distintos sectores a los que consultó LA NACION . Anteayer, la Mesa de Enlace mantuvo con el ministro de Agricultura, Luis Basterra , un encuentro por videoconferencia y, entre otros temas, se analizó la situación en torno del movimiento de personas y productos del sector. Vale recordar que las actividades agropecuarias quedaron exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena.

En plena cosecha de soja, en el caso de los contratistas que brindan el servicio de recolección, Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), sostuvo que al margen de que quienes trabajan en el sector se movilizan con una carta expedida por la entidad, hay comunas que se manejan con su propio permiso para circular y esto se termina convirtiendo en una situación engorrosa para la cadena productiva. Por lo tanto, solicitó que dentro de las excepciones se especifique que la maquinaria agrícola forma parte de las actividades consideradas esenciales.

"Necesitamos un permiso único para los contratistas para que puedan movilizar la maquinaria sin los problemas que se ocasionan en los límites de las provincias. Estamos al principio de la cosecha y si esto no cambia puede haber problemas", advirtió.

Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), destacó que lo más grave, en este momento, es la falta de operatoria de parte de las actividades bancarias.

En ese sentido, Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), remarcó que los molinos enfrentan el problema de los pagos de los clientes de las panaderías del interior. Precisó que al verse trabado el sistema de cobros esto imposibilita el abastecimiento adecuado de harina en las panaderías.

La falta de pago a los molinos está demorando la producción y eso genera problemas para mantener el abastecimiento de unas 35.000 panaderías en el interior del país. "Nuestro cobro es muy personal. El 60% de la producción va a parar a las panaderías y el 70% de esos locales no tienen cuenta bancaria, por ende, no pueden hacerles transferencias a los molinos y se manejan con depósitos", dijo Cifarelli. Son aproximadamente $500 millones diarios lo que no está pudiendo cobrar la industria molinera por la imposibilidad que tienen los panaderos para realizar depósitos en ventanillas.

Matías Peluffo, presidente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba), dijo que hasta el momento la producción y recolección de leche continúa sin mayores problemas. Pero graficó: "Las pymes lácteas, orientadas a la producción de mozzarella y quesos más blandos, están empezando a pedirles a los productores que no les entreguen tanta leche porque no están pudiendo mantener el ritmo de producción. Esa leche está yendo a empresas más grandes como La Serenísima y La Paulina, que están recibiendo la leche que antes iba a esas pymes".

Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), destacó que aunque la actividad está funcionando bastante bien y no hay peligro de desabastecimiento, los pedidos de reposición de productos fueron bajando. "Los clientes que te pedían hasta tres camiones de productos hoy [por ayer] pidieron solo un camión", ejemplificó.

Además, agregó que si bien no tienen problemas para la distribución de los productos, los conductores sí tienen problemas cuando regresan con los camiones vacíos. De todos modos, insistió que, en general, "hemos venido funcionado bastante bien".

Por el cierre de límites provinciales, muchos productores que tienen campos en otras jurisdicciones o los alquilan están con problemas para movilizarse aún cuando su actividad está exceptuada de la cuarentena.

"En la localidad de Los Altos, punto límite entre Tucumán y Catamarca, no quieren dejar pasar a los productores tucumanos que necesitan trabajar en esa provincia. Los habitantes de ese sitio han hecho una barricada para detener el ingreso de aquellos productores que tienen que cruzar a buscar su producción. La policía hace descargar los productos, ya sea verduras o lácteos, 500 metros antes de llegar al pueblo y les piden a los comerciantes ir a buscar su pedido a ese sitio, previamente desinfectado para que los productores no ingresen al pueblo", dijo Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) . En los últimos días también hubo denuncias sobre restricciones en San Luis.

Desde el sector forestal también piden ser escuchados por su situación. La Asociación Forestal Argentina (AFOA), a través de la directora ejecutiva Claudia Peirano, solicitó que se incluya el sector dentro de las actividades esenciales por encontrarse dentro del rubro agropecuario. "Estamos teniendo pedidos específicos de sectores del agro como cajones para mercaderías, postes de luz y hay demanda de quienes producen ataúdes y camas de hospital y no podemos abastecer por no encontrarnos dentro del decreto de excepción", señaló la ejecutiva de la entidad.