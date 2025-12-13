“Apenas el comienzo”: empezó la carga del primer barco con trigo argentino para China

“Este hito es apenas el comienzo”. Con esa frase, Alfonso Romero, CEO de COFCO, el grupo de origen chino que es uno de los gigantes mundiales del comercio de granos, describió a LA NACION lo que para la empresa significa la carga hoy, desde el puerto de Timbúes, en Santa Fe, del primer barco con trigo argentino para China. La novedad había sido anticipada por este medio la semana pasada.

Para presenciar la operación de carga del buque MV Shandong Fu Yi asistieron diversas autoridades, entre ellas Wang Wei, embajador de la República Popular China en la Argentina; Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo provincial y Antonio Fiorenza, intendente de Timbúes. También Wei Dong, CEO de COFCO International; Sun Bao, Chairman de COFCO Trading, y el antes mencionado Romero. El presidente Javier Milei hizo llegar sus felicitaciones a través de su oficina, se indicó.

Así empezó la carga del trigo en el buque Marcelo Manera� - LA NACION�

Desde enero del año pasado, según había informado la Secretaría de Agricultura, la Argentina quedó en carrera para vender este cereal a China, una nación que, al margen de ser el mayor productor de trigo del mundo, viene en crecimiento en materia de importaciones del cereal. En este marco, al país se le abrió la oportunidad para exportar apenas la Administración General de Aduanas de la República Popular de China (GACC) incluyó a las empresas argentinas en “el Sistema Online de Registro Cuarentenario de Establecimientos habilitados para exportar Vegetales, Animales y sus Productos que ingresan a China”.

Según contó Romero, la carga del barco, estimada en 65.000 toneladas entre ese puerto de Timbúes y la terminal de Quequén, en el sudeste bonaerense, donde se completará, provino de productores y distintos proveedores locales de COFCO International.

“La salida de este primer barco abre una ruta nueva y muy potente para nuestro país. Desde COFCO lo vemos como una oportunidad enorme para empujar el desarrollo de la actividad agropecuaria en la Argentina. Mueve a toda la cadena productiva generando actividad en semilleros, prestadores de servicios, fertilizantes y protección de cultivos, producción, almacenaje, transportistas, puertos, generando valor y trabajo argentino”, dijo.

El buque que saldrá con trigo rumbo a China Marcelo Manera� - LA NACION�

El ejecutivo local señaló que esta operación “también marca un antes y un después”. Y explicó: “Por un lado, es el resultado de años de trabajo público-privado; por el otro, es el punto de partida para crecer en volúmenes y profundizar el comercio. Genera más exportaciones, más trabajo y divisas para el país”.

Este hito de la llegada a China se conoce en el contexto de una cosecha calificada como récord. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción del cereal de esta campaña se ubicará en 27,7 millones de toneladas, un salto del 37,8%. El año pasado la cosecha fue de 20,1 millones de toneladas. En tanto, el cereal dejará ingresos al país por US$3600 millones, unos US$660 millones más respecto del ciclo pasado.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en al acto por el inicio de la carga del buque enviará COFCO con trigo Marcelo Manera� - LA NACION�

Esta importante producción de trigo a nivel país tiene como base los altos rendimientos que se vienen registrando en la mayoría de las principales regiones agrícolas. Al cereal le llovió bien en gran parte del ciclo y tuvo temperaturas que acompañaron. En este contexto, vale recordar que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una rebaja de retenciones al campo que, en el caso del cereal, redujo su alícuota de 9,5% a 7,5%.

“Como COFCO trabajamos desde la habilitación del protocolo fitosanitario para ayudar a abrir este mercado en beneficio de ambos países”, señaló Romero a LA NACION.

El embajador de China en la Argentina, Wang Wei, en el puerto de Timbúes Marcelo Manera� - LA NACION�

Consultado sobre qué posibilidades existen de que se puedan hacer más operaciones con trigo a China, respondió: “Creemos que este hito es apenas el comienzo. La Argentina tiene la sanidad y la calidad necesarias para ser un proveedor estable. Si el productor sigue recibiendo incentivos para aumentar la producción, este primer barco va a ser uno de muchos”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el embajador de China, Wang Wei; el CEO de COFCO Argentina, Alfonso Romero; el CEO de COFCO Internacional, Wei Dong, y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini Marcelo Manera� - LA NACION�

Para el CEO de la compañía, el trigo argentino es reconocido por clientes de todo el mundo. Agregó que “la distancia relativa a otros exportadores exige un mayor esfuerzo, tal como también ocurre con otros destinos”. En línea con esto, opinó que la profundización de la Hidrovía será clave “junto a otras mejoras como caminos rurales y accesos a puertos para acercar la Argentina al mundo”.

En cuanto al movimiento de China como comprador señaló que la demanda crece: ese país pasó de adquirir de 2 a 3 millones de toneladas a niveles cercanos a 6 millones esta campaña. “Y ya vimos picos superiores a 10 millones en 2023/24”, recordó.

Indicó que se apunta a “una buena relación precio-calidad y foco en el trigo panadero para mezclar con la producción local para elaborar harinas”. Y remarcó: “Es importante asegurar estabilidad normativa y productiva para dar previsibilidad de largo plazo como origen confiable”.

Según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer semestre de 2025 COFCO fue el tercer agroexportador después de Cargill y Viterra. La llegada de la empresa china al país se produjo en 2014 con la compra del 51% del negocio de granos de Nidera, porcentaje que luego amplió al 100%. También se quedó con Noble, otro histórico jugador. COFCO emplea a 1400 personas en el país.