Sorpresiva designación: un empresario de la carne, militante de LLA y amigo de un importante funcionario manejará el Instituto de la Yerba

POSADAS, Misiones.- El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, nombraron a Rodrigo Correa como representante del Poder Ejecutivo en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Será el presidente del organismo.

“ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter “ad honorem” Representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) al contador público Rodrigo Martín Correa (DNI N° 30.398.156)“, indicó el decreto 873/25, publicado hoy.

Con esta sorpresiva designación, que nadie esperaba en el ámbito yerbatero ni en círculos políticos misioneros o correntinos, el gobierno nacional cumple con un pedido largamente reclamado por miles de pequeños productores yerbateros.

El Inym, que estaba acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023 cuando asumió Milei, era hasta la llegada del libertario el organismo que buscaba equilibrar la balanza entre los pequeños productores y la industria, estableciendo precios sostén por la hoja verde y la yerba canchada dos veces al año.

Milei derogó esa potestad regulatoria del organismo con el decreto 70/2023 días después de asumir, lo cual para muchos productores es parte de la causa por la cual hoy están recibiendo 200 pesos por kilo de hoja verde, cuando el Inym estableció el costo en 423 pesos.

Las oficinas del INYM, ubicadas en Rivadavia casi Santa Fe, en el microcentro posadeño

La nueva designación es una buena noticia para quienes temían la desaparición del Inym, pero esto no significa que el organismo vuelva a tener capacidad de regular los precios, indicaron a LA NACION fuentes cercanas a Correa.

Su misión será la de modernizar y reorganizar el organismo, reestructurar sus áreas administrativas y ejecutivas y, probablemente, reinventar el Inym para enfocarlo en la promoción de la yerba mate en el mundo y el control de la calidad del producto.

Correa es posadeño, contador público con un posgrado en temas tributarios donde tuvo como director de tesis a Raúl Karabén, extitular de Piporé, pero no tiene experiencia en cuestiones yerbateras. Es también empresario de la carne y está muy vinculado al mundo ganadero. Militante libertario, es amigo de Javier Lanari, el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, oriundo de Misiones, con quien fueron juntos al colegio secundario Martín de Moussy de la capital misionera.

Según dos fuentes consultadas por LA NACION, el flamante presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate tiene gran experiencia gerenciando equipos y negociando, y entre otros logros de gestión armó la Sociedad Oftalmológica de Misiones, a quien hoy asesora.

“Quizás es bueno que sea una persona que tiene capacidad profesional, pero no viene de la yerba, así no viene con una posición preestablecida”, le dijo a este diario Manfredo Seifert, productor yerbatero y dirigente de Coninagro. “Es una buena noticia”, dijo Julio Petterson, referente de los productores yerbateros de Andresito.

El presidente Javier Milei desreguló la actividad yerbatera Soledad Aznarez

El gobierno nacional ordenó recientemente al Inym “modernizarse”: lo hizo mediante el decreto 812/25 en el que volvió a ratificar que no “interfiera” en el libre mercado yerbatero. Más allá de que los pequeños productores defienden al Inym ante la desregulación, hay fuertes críticas al organismo tanto de la industria como de los productores por cuestiones como su falta de capacidad para promocionar la yerba mate en el mundo, la politización del organismo o los viajes al exterior de directores que no hablan idiomas y utilizan la excusa de la promoción para viajar. El cargo de Correa, como de los otros directores, es “ad honorem”.