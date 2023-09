escuchar

Un fuerte revuelo se generó en un chat de Whatsapp de diferentes miembros de la Mesa de las Carnes, que coordina Dardo Chiesa, luego de que sus diferentes integrantes conocieran un trabajo con unos lineamientos de la entidad que se darían a conocer en los próximos días, también a los candidatos presidenciales, pero del cual no habían participado.

“No estamos al tanto de nada, no fuimos informados. Tampoco estamos alineados de lo que se está haciendo en la Mesa de las Carnes. Poner nuestro logo en algo de lo que no somos parte es una truchada. Uno pone el sello de su entidad en algo en donde se está alineado, comprometido y de acuerdo. Hacen las cosas a su manera que no es la de muchas asociaciones que son parte”, explicaron fuentes cercanas a la Asociación Argentina de Brangus.

“La coordinación de la entidad hace lo que quiere, no juega para la producción. Hace rato que estamos disconformes y esto fue el colmo que se largue algo sin haberlo trabajado con todos. Esto hace que quitemos el logo de nuestra asociación de Brangus”, agregaron.

Dardo Chiesa (Mesa de las Carnes), David Lacroze (Brangus) y Carlos Odriozola (SRA) Collage

En un explosivo y picante chat entre los integrantes de la Mesa de las Carnes, el representante de la asociación bovina, David Lacroze, fue contundente: “Al no haber participado en las discusiones ni en la redacción del plan (por motivos varios) no podemos convalidar su contenido, por lo tanto solicitamos no nos consideren partícipes del mismo y/o de sis diversos lineamientos”.

A lo que seguidamente, Carlos Odriozola, por la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló: “La SRA hace tiempo que mostró su alejamiento de la actuación de la Mesa. Por lo que consideramos que no corresponde que figuremos como coredactores del trabajo realizado”. Luego fue Bernardo Cané el que tomó virtualmente la palabra: “Ah, bueno entiendo, y ¿qué opinan de los lineamientos?”

Tras eso, Chiesa, sin contestar los diálogos anteriores, eliminó del chat a Odriozola. Enseguida otro integrante preguntó: “¿Cómo es? ¿En caso de comentarios desfavorables te eliminan del grupo?” A lo que el coordinador de la Mesa le respondió: “No, el tema es que la SRA se fue de la Mesa y deberían haberse ido del grupo”.

Según pudo saber LA NACION, entre estos lineamientos estratégicos buscan que se deje de llamar Mesa de las Carnes para pasar a denominarse Cadena de las Carnes. Uno de los lugares alternativos para la presentación sería el Congreso, lo que tendrían hablado con el diputado nacional Ricardo Buryaile.

Ya no tendrá el acompañamiento de los criadores de la raza Brangus y no se sabe aun si otros, también en desacuerdo, se plegarán a la medida implementada por la asociación que preside Víctor Navajas. Dos años atrás, por diferencias con la coordinación del organismo, también dio un paso al costado el consultor ganadero Víctor Tonelli, que no se mostró sorprendido, cuando se le preguntó por las rispideces dentro de la Mesa de las Carnes.

La Mesa de las Carnes se creó en 2015 mientras se llevaba a cabo la Exposición Rural de Palermo, con más de 30 entidades vinculadas a la cadena de ganados y carnes que buscaron amalgamar una propuesta de política público-privada, que sirva para todos los eslabones de la cadena cárnica. Tuvo un rol muy importante durante el gobierno anterior.