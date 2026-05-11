“Impacto pleno”: las ventas de carne vacuna a Estados Unidos subieron un 114,3% en valor tras la ampliación de la cuota por orden de Trump

La ampliación de la cuota de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos, otorgada por Donald Trump, comenzó a mostrar un fuerte impacto en el negocio frigorífico argentino. Con precios internacionales en niveles elevados y un salto significativo en los volúmenes enviados, el mercado norteamericano pasó en pocos meses de representar un destino complementario a convertirse en uno de los motores de la exportación cárnica local. Los envíos a Estados Unidos despegaron con un crecimiento del 114,3% en valor durante el bimestre febrero-marzo versus igual período de 2025. Fue de US$50,9 a 109,1 millones de dólares. En tanto, en abril pasado se registró, si bien en valor el dato no está cerrado, un salto del 201% en volumen.

De acuerdo con Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores, la exportación hacia ese mercado “está andando muy bien”, tanto por la mejora de precios como por el crecimiento de los embarques tras la puesta en marcha de la ampliación de la cuota a 100.000 toneladas anuales. “Hubo mejoras en el precio respecto al año pasado. Bastante significativas, tanto para carne fresca como para carne congelada”, explicó. Actualmente, los valores rondan los US$14.500 por tonelada para la carne refrigerada y unos US$7200 para la congelada.

Estados Unidos pasó a transformarse en uno de los destinos de mayor valor para la carne vacuna local (Fuente: Imagen creada con Chatgpt)

De esta forma, el negocio empezó a mover cifras relevantes para el ingreso de divisas. Solo tomando como referencia las más de 30.000 toneladas ya exportadas desde enero hacia principios de mayo —entre carne refrigerada y congelada—, el flujo comercial representa varios cientos de millones de dólares para la cadena frigorífica argentina, en un contexto donde Estados Unidos pasó a transformarse en uno de los destinos de mayor valor para la carne vacuna local.

De acuerdo con los datos del consorcio ABC, en febrero de 2025 los envíos de carne vacuna hacia ese destino habían alcanzado unas 4500 toneladas por US$29,7 millones, mientras que en febrero de este año se ubicaron en 4293 toneladas y generaron US$37,4 millones, todavía en un contexto de transición y adaptación al nuevo esquema.

Las exportaciones de carne vacuna de enero a marzo de Preciado Patiño

Sin embargo, en marzo el salto se volvió mucho más visible: se pasó de unas 3200 toneladas exportadas y US$21,2 millones en marzo de 2025 a 8714 toneladas y US$71,7 millones en marzo de 2026.

Para destacar, como se dijo, en dos meses, febrero-marzo de 2026 versus febrero-marzo de 2025, las ventas de carne vacuna a Estados Unidos treparon un 114,3% en valor.

La expansión se dio luego del acuerdo que elevó de 20.000 a 100.000 toneladas el cupo exportable hacia Estados Unidos, con un esquema que habilitó 80.000 toneladas adicionales distribuidas trimestralmente. El nuevo escenario comenzó a modificar el mapa exportador argentino y a reducir la histórica dependencia de China como principal comprador.

Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores Gentileza

Preciado Patiño destacó, además, que Israel está creciendo, por tanto, “si se consolida la exportación a la Unión Europea puede empezar a generarse un círculo virtuoso”.

El experto sostuvo que se necesitan animales más pesados, para que rinda más la faena en el frigorífico. Agregó: “El mundo está pagando muy bien por la carne vacuna, no hay muchos proveedores, si no es Brasil, la Argentina, después queda Australia, Uruguay, Paraguay. Podemos ver un proceso de consolidación de la ganadería a partir de ahora, pero hay que sostenerlo en el tiempo”.

Otro boom en abril

Si bien no hay datos oficiales cerrados del último mes, para el consultor ganadero Víctor Tonelli el cambio empezó a verse con fuerza recién en abril. “Efectivamente apareció la introducción de esta cuota adicional de 80.000 toneladas con toda la fuerza, como se esperaba”, sostuvo.

Los datos del experto de las exportaciones a Estados Unidos

Según explicó, en abril del año pasado Estados Unidos representaba apenas el 8% de las exportaciones totales de carne vacuna argentina, cuando todavía regía solamente el cupo histórico de 20.000 toneladas anuales. “Con las 100.000 toneladas, las 20.000 anteriores más las 80.000 que se pusieron en marcha el 13 de febrero, en abril apareció con todo y pasamos de exportar el año pasado el 8% a este año el 25%. O sea, triplicó su participación y obviamente su volumen”, remarcó.

Tonelli indicó que, si bien aún no se conocieron los datos oficiales del Indec de abril, las certificaciones emitidas por el Senasa muestran con claridad la magnitud del salto. “De las 3700 toneladas que se habían exportado a Estados Unidos en abril del año pasado pasamos a 11.150 toneladas este año”, precisó. En volumen la expansión fue del 201%.

Agregó que esto refleja el “enorme crecimiento en la participación de Estados Unidos”. El volumen mensual registrado hasta ahora permite dimensionar el impacto económico de la nueva cuota.

Victor Tonelli, consultor ganadero fabian-malavolta-16567

El analista explicó por qué el impacto no se observó inmediatamente después de la entrada en vigencia del nuevo esquema. “La cuota entró en vigencia el 13 de febrero con muchas dudas sobre la manera en que se había informado y las nomenclaturas, y si era para manufactura o permitía otro tipo de cortes. Recién se fue aclarando con el correr de las semanas”, indicó.

Agregó que durante marzo todavía había mercadería previamente embarcada y frigoríficos acomodando documentación y certificados. “A partir de abril se ve ya el impacto pleno”, sostuvo. De acuerdo con los datos, las exportaciones a Estados Unidos crecieron alrededor de 200% interanual en volumen en abril.

El fuerte avance de Estados Unidos también coincidió con un crecimiento global de las exportaciones argentinas. Según Tonelli, en el primer cuatrimestre del año las ventas externas totales muestran una mejora cercana al 10% en volumen. “El monoproducto China perdió peso relativo porque apareció con mucha fuerza Estados Unidos”, resumió.