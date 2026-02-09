Emergencia: la estepa de Santa Cruz está en jaque por una sequía histórica y vientos sin precedentes

EL CALAFATE.- La provincia de Santa Cruz declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario por un año debido a la sequía extrema y fuertes vientos que afectan a la región. La medida fue anunciada ayer durante la 102º Exposición y Feria Ganadera y el 113º aniversario de la Sociedad Rural de Puerto Deseado y busca mitigar la pérdida de ganado, la falta de forraje y el bajo rinde productivo para brindar asistencia a los establecimientos afectados.

Esta medida surge como respuesta a una crisis que comenzó a manifestarse con fuerza en el departamento de Puerto Deseado y que luego se extendió a todo el territorio provincial: los informes técnicos del INTA revelan que la condición de la vegetación se encuentra muy por debajo del promedio histórico en estas zonas, producto de un balance hídrico deficitario que golpea directamente a la producción.

Las razones de este desolador panorama, según surge de la resolución 039/26 firmada por Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), se encuentran en una combinación de factores climáticos extremos donde el viento juega un papel determinante. Según los registros oficiales, la falta de lluvias y las altas temperaturas se vieron agravadas por vientos fuertes, intensos y constantes en gran parte de Santa Cruz, con magnitudes que no se habían registrado en décadas pasadas.

La norma empezó a gestarse en diciembre a partir de un informe elaborado por la Sociedad Rural de Puerto Deseado y remitido a la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) en el cual los productores ganaderos detallaron cómo la sequía afectó tanto a la disponibilidad de forraje como el agua de bebida para los animales. Los productores explicaron que la situación obligó a malvender vientres y corderos con bajo peso y en pésima condición corporal. Advirtieron que la situación podría empujar al cierre definitivo de numerosos establecimientos rurales.

La resolución establece un mecanismo de auxilio bajo el amparo de la ley nacional 26.509 y abre un plazo de noventa días corridos para presentar sus solicitudes y certificar los perjuicios sufridos, un paso administrativo esencial para acceder a los beneficios del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias Agropecuarias. El objetivo primordial es que la homologación nacional permita implementar de forma urgente esquemas de suplementación animal y provisión de agua de bebida para sostener las majadas y buscar mejorar la condición corporal de las hembras antes del servicio otoñal, un factor crítico para asegurar la producción de corderos y lana en la próxima primavera.

Para participar de la Expo Rural de Puerto Deseado, llegó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, quien destacó la importancia estratégica de la producción ovina para la Patagonia y ratificó el compromiso de la entidad con los productores de la región, poniendo el foco en los principales desafíos productivos, sanitarios y de seguridad que atraviesa el sector. También estuvieron, entre otras autoridades, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura.

Durante su discurso, Castagnani subrayó que “la Patagonia fue poblada y construida a partir de una actividad tradicional que genera arraigo, identidad y pertenencia, como es la producción ovina”.

Remarcó que se trata de una actividad que debe ser defendida y potenciada no solo como patagónicos, sino como argentinos. Señaló que la presencia institucional en el territorio busca “escuchar, acompañar y colaborar para encontrar soluciones concretas a las problemáticas existentes”.

Autoridades y dirigentes del campo en la Rural de Puerto Deseado Gentileza

Uno de los ejes centrales abordados por Castagnani fue la proliferación del guanaco, una problemática recurrente en la región. Hizo un llamado a trabajar de manera conjunta y firme para encontrar una solución sustentable, advirtiendo que, si no se actúa a tiempo, “podemos terminar con una Patagonia con muchos guanacos, pero sin productores”.

También se destacó la necesidad de abordar con mayor firmeza la problemática de la sarna, que continúa generando importantes pérdidas en las majadas y en la producción ovina en general. Sobre ese tópico, Garay anunció la declaración del estado de prevención de sarna ovina en toda la provincia, una parasitosis que impacta de manera directa en la producción y de la cual la provincia se encuentra libre desde noviembre de 2023. Garay informó que el gobierno provincial firmó una resolución que establece que todos los ovinos que ingresen a Santa Cruz desde el norte del paralelo 46º sur deberán contar con un doble baño sanitario en origen con productos aprobados por el Senasa y una cuarentena obligatoria de 24 días en destino, entre otras condiciones.

A su turno, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, resaltó el esfuerzo de los productores patagónicos: “Producir en Santa Cruz no es sencillo. Sin embargo, aquí hay productores que siguen apostando y trabajando generación tras generación, sosteniendo las diferentes actividades agropecuarias, cuidando la tierra y manteniendo vivas nuestras comunidades rurales”.

Pino también destacó el trabajo conjunto que llevan adelante con el gobernador Claudio Vidal: “Nos entendemos, nos acompañamos, es por eso que en los últimos días hemos destacado el esfuerzo del sector público y privado para avanzar con la histórica primera cosecha de trigo y avena en El Calafate”.