Emiliano Ferrari es el nuevo gerente general de una importante multinacional del agro

En pos de fortalecer su presencia en la región, AGCO Corporation designó a Emiliano Ferrari como gerente general de AGCO Argentina y Director Comercial de FENDT y VALTRA para Hispanoamérica. En un comunicado informaron que desde esta posición “liderará las operaciones de la compañía en el país y la estrategia comercial de ambas marcas en la región, con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento del negocio, la cercanía con los productores y el desarrollo de una propuesta de valor basada en innovación, tecnología y servicio”.

Detallaron que Ferrari es licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad Nacional de La Matanza y cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro de AGCO. A lo largo de su carrera, ocupó posiciones de creciente responsabilidad en áreas estratégicas como finanzas, planeamiento, inteligencia de mercado, pricing, publicidad, posventa y ventas.

“Su experiencia le ha permitido construir un profundo conocimiento del negocio, de la red de concesionarios y de las distintas realidades productivas de Hispanoamérica”, señalaron.

“Su recorrido profesional combina visión estratégica, capacidad de gestión y una sólida comprensión de las necesidades de los productores, participando activamente en procesos de expansión comercial, transformación organizacional y desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la productividad y rentabilidad de los clientes”, agregaron.

"Mi compromiso será liderar la agenda estratégica de Argentina, asegurando la alineación de las operaciones con las prioridades del negocio, fortaleciendo la colaboración entre las distintas áreas y potenciando el desarrollo de nuestros equipos”, destacó Ferrari

En su nueva función, dijeron, Ferrari tendrá la responsabilidad de liderar las operaciones de AGCO Argentina, “uno de los mercados más relevantes para la compañía en la región”.

Destacaron que en el país, la empresa cuenta con una sólida presencia industrial y comercial, con una planta en General Rodríguez donde se fabrican equipos para distintos segmentos productivos, un centro logístico y de distribución de repuestos en Haedo, clave para el abastecimiento, y una extensa red de concesionarios que garantiza cobertura y asistencia a productores de todo el territorio nacional.

Asimismo, indicaron, continuará liderando la estrategia comercial de Fendt y Valtra para Hispanoamérica, impulsando el crecimiento sostenible de ambas marcas, fortaleciendo el vínculo con la red de distribución y promoviendo la incorporación de tecnologías que permitan acompañar la transformación de la agricultura moderna.

"Mi compromiso será liderar la agenda estratégica de la Argentina", dijo Agco

“Es un orgullo asumir este capítulo dentro de una compañía en la que comencé mi camino hace más de 20 años y que me ha brindado la posibilidad de crecer y desarrollarme profesionalmente de manera constante. Mi compromiso será liderar la agenda estratégica de la Argentina, asegurando la alineación de las operaciones con las prioridades del negocio, fortaleciendo la colaboración entre las distintas áreas y potenciando el desarrollo de nuestros equipos. El crecimiento de las personas y la satisfacción de nuestros clientes serán una de las principales prioridades”, destacó Ferrari.