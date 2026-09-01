En agosto bajó un 6% la liquidación de divisas por exportaciones de granos y oleaginosas

En agosto pasado, la agroexportación registró un ingreso de divisas por US$2750 millones, una merma del 6% respecto de julio último, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). La entidad también indicó que en 2026 hay un acumulado anual total de US$19.047 millones, que comparado a igual periodo del año pasado, significó un ingreso inferior del 12%, pero pero que comparado con agosto de 2025 este mes representó un aumento del 33%.

Para Ciara-CEX, “agosto se caracterizó por un incremento de embarques de maíz derivado de una buena cosecha y de la intensificación de ventas de los productores a la exportación”.

Al respecto, las terminales del Gran Rosario reflejaron en agosto un movimiento inusual de camiones. Con una cosecha récord de 64 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el maíz aportó un volumen sostenido de mercadería a los puertos de exportación. La semana pasada, solo en una jornada, el ingreso de camiones fue superior en un 52% respecto del mismo día de 2025. Según las estimaciones de los analistas del mercado de granos, las exportaciones de maíz podrían situarse entre los 43 y los 45 millones de toneladas correspondientes a la campaña agrícola 2025/26.

Por otra parte, CIARA-CEC destacó que “el año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, destacaron. Eso, en referencia a que en septiembre del año pasado el Gobierno dispuso la bajar los Derechos de Exportación a cero por ciento para incentivar la liquidación de divisas del agro, en el contexto de una turbulencia financiera por la inminencia de las elecciones legislativas de octubre.