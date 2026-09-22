Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5119 animales, descargados de 126 camiones. Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 9,16%, al pasar de 3691,586 a 4029,615 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 5,96%, tras variar de 3978,812 a 4216,059 pesos por kilo.

Los novillos, con 905 cabezas, representaron el 17,7% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 por 5 lotes de 432 a 464 kg; $4450 con 518 kg, y $4400 con 571 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 465, 485 y con 505 kg; $3800 con 440, 528 y con 556 kg, y $3600 con 454 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5050 con 385 kg; $5000 con 325 kg, y $4700 con 420 kg, y en vaquillonas, $5300 con 282 kg; $4750 con 356 kg, y $4500 con 394 kg.

El detalle de venta fue 905 novillos; 1045 novillitos; 1971 vaquillonas; 996 vacas; 78 conservas, y 119 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4029,615, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4216,059. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4216,061. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4232,889. Detalle de venta: 905 novillos; 1045 novillitos; 1971 vaquillonas; 996 vacas; 78 conservas, y 119 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (68) Malal Lauquen n. 12, 442 kg a $4100; 32, 454 a 4500. Asoc. de Coop. Argentinas: (103) Asoc. de Cooperativas nt. 30, 351 a 4800; vq. 36, 348 a 4500; Louge v. 13, 556 a 3800. Balcarce y Cía. SRL: (33) Fideicomiso La Libertad v. 16, 518 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (737) Cayron n. 14, 465 a 4300; vq. 31, 332 a 4400; Civardi v. 34, 587 a 3700; Consalvi vq. 40, 322 a 4800; 99, 282 a 5300; Corrales de mi Patria vq. 16, 359 a 4600; 30, 315 a 5150; Martínez vq. 18, 317 a 4850; Estab. Ganadero San Antonio n. 32, 432 a 4500; nt. 33, 368 a 4700; Grupo D y V vq. 30, 343 a 4600; Gutiérrez nt. 13, 386 a 4800; Juaristi nt. 16, 375 a 5000; vq. 17, 356 a 4600; 17, 328 a 4800; Montot nt. 14, 344 a 4800; Piermattei vq. 16, 346 a 4600; Rocío de Abril n. 14, 502 a 3700; Juaristi nt. 42, 385 a 5050; vq. 30, 376 a 4500; 30, 347 a 4800; Trevor Agro n. 14, 351 a 4000.

Casa Massola SA: (42) Rivarola vq. 26, 374 a 3700; 14, 377 a 3800. Colombo y Colombo SA: (17) Magnificat Familia v. 12, 457 a 3400. Colombo y Magliano SA: (461) Agrop. La Criolla vq. 18, 315 a 4920; 16, 314 a 4950; 41, 299 a 5000; Agrop. Los Grobitos vq. 29, 281 a 5000; 32, 278 a 5050; 24, 269 a 5070; Aurora Sur v. 25, 461 a 2850; 14, 502 a 3170; Bellamar Estancias tr. 13, 694 a 3900; Cimero vq. 12, 436 a 3600; 14, 359 a 4550; El Recado vq. 18, 354 a 4500; 22, 322 a 4800; 21, 304 a 4850; 22, 294 a 5000; Saifica Sociedad Anónima v. 15, 583 a 2520; Trapalco vq. 14, 389 a 4300; 19, 336 a 4600; 12, 327 a 4670. Consignataria Blanes SRL: (56) Mestre n. 14, 456 a 3800. Consignataria Melicurá SA: (105) Est. El Hervidero v. 17, 576 a 3650; 17, 518 a 3700; La Guarida del Zorro n. 58, 514 a 4000.

Crespo y Rodríguez SA: (80) Arancet nt. 12, 416 a 4600; 15, 391 a 4650; 17, 361 a 4800; Salgado vq. 14, 445 a 2400. Dotras, Ganly SRL: (92) Ganadera Mapa n. 45, 459 a 4500; vq. 25, 407 a 4300. Gahan y Cía. SA: (24) Agrop. Celta vq. 24, 485 a 4100. Ganadera Salliqueló SA: (78) Herrero vq. 17, 405 a 4100; 30, 352 a 4400; Hijos de Bruno n. 21, 441 a 4450. Gananor Pujol SA: (117) Camicia nt. 19, 400 a 4650; 18, 389 a 4700; 15, 367 a 4800; Ulloa n. 14, 488 a 4100; Ustariz v. 18, 448 a 3200; 16, 521 a 3500. Goenaga Biaus SRL: (40) Noetinger n. 21, 447 a 3300; nt. 19, 411 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (108) Castells n. 18, 433 a 4000; nt. 27, 411 a 4100; 12, 383 a 4200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (69) Dasindo v. 15, 480 a 3300; vq. 12, 429 a 3800; Ganad. Los Alamos v. 12, 487 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (152) Agrop. La Criolla vq. 31, 326 a 4800; El Carpincho vq. 16, 340 a 4700; Elizalde n. 20, 446 a 4450; vq. 15, 359 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (264) Ampatel vq. 13, 408 a 4200; 16, 384 a 4400; 51, 322 a 4700; Cepacla nt. 22, 538 a 3820; n. 17, 468 a 4100; Domizi Arce n. 23, 496 a 4000; v. 12, 475 a 3300; 12, 522 a 3800; Los Potrerillos vq. 27, 400 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (45) Semillas del Oeste v. 14, 488 a 2800. Lartirigoyen & Oromí SA: (378) Adeco Agropecuaria v. 17, 646 a 2900; Viva e Hijo vq. 29, 331 a 4800; Cirio Hnos. n. 33, 474 a 4400; 35, 461 a 4500; El Baqueano v. 12, 492 a 3270; vq. 23, 467 a 3300; Lartirigoyen nt. 32, 500 a 4170; vq. 26, 392 a 4250; Lorda vq. 14, 464 a 4100; 15, 402 a 4200; Ponzio nt. 16, 451 a 3750; vq. 18, 338 a 4000; Sociedad Anónima de Cuatro nt. 14, 382 a 4000; vq. 18, 424 a 3750; Suc. Carrique n. 18, 485 a 4370. Madelan SA: (99) Solari Hnos. nt. 17, 387 a 3900; 13, 352 a 4100; Herrero vq. 15, 390 a 4050; 18, 352 a 4300. Martín G. Lalor SA: (262) Comp. de Tierras Tecka vq. 32, 356 a 4600; 34, 298 a 4800; 30, 289 a 4900; El Combate nt. 50, 325 a 5000; El Martillo vq. 18, 291 a 4900; Galligani vq. 12, 356 a 4750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (91) Muñoz vq. 16, 355 a 3900; 17, 339 a 4000; 17, 299 a 4400.

Monasterio Tattersall SA: (671) Algarra Hnos. nt. 27, 403 a 4750; 35, 373 a 4900; Álvarez n. 14, 454 a 3000; 12, 434 a 3100; Bernal vq. 21, 303 a 4950; 19, 297 a 5000; Campo Manantiales nt. 19, 396 a 4500; Viñuela nt. 17, 428 a 4300; Diez vq. 14, 347 a 4500; Exportlan n. 20, 508 a 4000; Ganadera Don Aurelio nt. 18, 358 a 4750; 19, 373 a 4800; 20, 368 a 4850; 18, 352 a 4970; Herrero v. 16, 554 a 3600; Bobbio n. 29, 495 a 4250; 15, 459 a 4350; 18, 442 a 4400; nt. 18, 462 a 4300; Maschio n. 12, 436 a 4400; nt. 28, 433 a 4500. Pedro Genta y Cía. SA: (90) El Mate Ameghino vq. 13, 336 a 4600; Santa Agustina vq. 32, 406 a 2600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (280) Benedetti-Cerbino n. 15, 452 a 4400; 27, 438 a 4500; Est. La Dorita v. 12, 569 a 2200; 12, 779 a 2800; Kuphal v. 12, 440 a 3800; La Clorindita nt. 16, 345 a 4700; vq. 14, 305 a 4920; La Dorita Est. vq. 13, 348 a 4000; Regueira n. 21, 571 a 4400; 31, 518 a 4450; Tecnova v. 12, 588 a 2700. Santamarina e Hijos SA: (73) Gaztambide v. 33, 505 a 3700; Servimec v. 17, 447 a 3500; vq. 18, 371 a 3600. Wallace Hermanos SA: (73) Tierras de Pincen nt. 16, 425 a 4500; vq. 22, 398 a 4200.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (5); Ferias Agroazul SA (42); Iriarte Villanueva Enrique SA (20); Nieva H. y Asociados SRL (19); S. L. Ledesma y Cía. SA (17); Umc SA (22).