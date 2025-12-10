En pausa: poca actividad en el mercado de granos a la espera del decreto de retenciones de Milei

En el segundo día después del anuncio de la baja de retenciones, el mercado de granos volvió a moverse con mucha cautela. En diálogo con LA NACION, los analistas explicaron que gran parte del mercado sigue prácticamente en pausa porque muchos productores esperan que se publique el decreto de reducción con los detalles. Esa incertidumbre deja muy poca oferta disponible y hace que el nivel de negocios sea bajo. A diferencia de ayer —cuando el trigo fue el que más reaccionó, con subas de entre US$3,3 y US$4 según la posición— hoy la dinámica fue mucho más tranquila.

En cuanto a los precios, el trigo disponible cerró sin cambios en $246.000 la tonelada, mientras que la posición enero terminó en US$182,3, con una merma de US$0,3 aunque sostiene parte de la mejora del día anterior.

En soja, el movimiento también fue acotado: la mercadería disponible subió $3000 y quedó en $503.000, y la posición enero ajustó levemente, en US$0,7, para cerrar en US$345. En maíz, el disponible avanzó $1000 hasta $276.000 y, en el mercado a término, el contrato diciembre subió US$3,5 para terminar en US$189,5.

Juan Manuel Uberti, analista de Grassi, señaló que la reducción de los derechos de exportación “no causó mayor impacto en precios”, lo que atribuyó a la mínima magnitud del recorte en los cereales. “La baja fue muy poca en puntos porcentuales: un punto porcentual en maíz y dos puntos porcentuales en trigo. A valores FOB actuales, el impacto positivo en precios es relativamente poco (US$2 y US$4, respectivamente)”, explicó.

En este contexto, indicó que el maíz disponible operó con mejor desempeño en las posiciones de cosecha nueva —US$182 para abril y US$179 para julio—, mientras que el trigo se negoció cerca de US$170 con descarga desde la semana próxima y alrededor de US$165 para entrega hasta el domingo.

En soja la alícuota bajó dos puntos, a 24%

Desde AZ Group, Lorena D’Angelo, analista, sostuvo que “el mercado de granos continúa prácticamente paralizado, con muy poca oferta por parte de los productores, que esperan la publicación del decreto que confirme finalmente la rebaja de los derechos de exportación”.

Destacó que el trigo mantiene mayor movimiento “porque se sigue cosechando y hay oferta”. Según indicó, la mayor producción obliga a los productores a vender y profundiza una discriminación por calidad. “Con descarga de mercadería el trigo está cercano a los US$170, pero se nota que este trigo viene con calidad baja. Si mejora la calidad a un 10,5% de proteína, el precio sube a US$200; si está en 11%, US$205; y si tiene 10%, US$190 sobre los US$170 contractual”, detalló.

Para soja y maíz, añadió, la oferta sigue siendo muy limitada: la soja permanece en $490.000 “sin oferta por parte de los vendedores”.

En soja, Uberti también observó una rueda sin mayores cambios respecto de ayer, con precios firmes en pesos y un aporte externo que fue menor. Aunque el recorte de dos puntos porcentuales en retenciones debería mejorar el precio local en US$8 a US$10 por tonelada, aclaró que la caída internacional borró ese beneficio: “Desde el viernes pasado a hoy la soja en Chicago cayó cerca de US$7, por lo tanto la mejoría local quedó casi neutralizada”.

El analista Germán Iturriza describió una rueda de bajo volumen y sin grandes movimientos, aunque remarcó que la posición mayo de soja volvió a concentrar operaciones. “El mercado a término sigue operando con un volumen acotado. Sin embargo, la posición mayo volvió a mostrar un movimiento destacado, con cerca de 45.000 toneladas operadas a 322,50 dólares”, señaló. Consideró, además, que ese precio resulta atractivo para el sector vendedor: “Se observa que el productor, una acopiadora o algún actor de la cadena considera interesante el valor de 322 dólares para mayo”.

En maíz las retenciones quedaron en 8,5%

En maíz, Iturriza habló de un mercado “más activo” en el disponible por la presencia de compradores dispuestos a pagar alrededor de US$200 en operaciones puntuales.

En este contexto, Iturriza mencionó la falta de lluvias en zonas productivas clave. “Hay regiones que ya muestran necesidad de agua: el sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense, la zona núcleo y el sur de Entre Ríos. No es una situación grave todavía, pero si no llueve podrían comenzar a aparecer complicaciones en el maíz”, alertó.