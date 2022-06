En primera persona: el drama diario de los productores que no consiguen gasoil

La odisea de los productores para conseguir gasoil para hacer sus labores en el campo se ha vuelto insostenible. En medio de la cosecha gruesa, a lo largo de todo el pa铆s, la situaci贸n que atraviesan para conseguir el insumo es muy compleja.

Uno de los productores que describi贸 qu茅 es lo que vive a diario la gente que trabaja en el campo fue el asociado a la Federaci贸n Agraria Argentina (FAA) Adri谩n Pelliza, que cont贸 que en el sur de la provincia de C贸rdoba no solo est谩 el inconveniente para conseguir el insumo sino del sobreprecio que se debe pagar para tenerlo.

鈥淣os encontramos con el inconveniente para conseguir el combustible. En algunos lugares se encuentra, pero el tema es la diferencia de precios. Tambi茅n hay lugares donde no se consigue y hay un faltante de lubricantes. Esta situaci贸n se da cuando tenemos toda la cosecha gruesa de segunda por delante. Se est谩 levantando man铆. Se est谩 haciendo, en donde se puede, la siembra de trigo donde ya el faltante de humedad est谩 complicando el desarrollo del propio cultivo鈥, remarc贸.

鈥淟a situaci贸n es compleja, y sin dudas tambi茅n hay un agravante para el transporte debido a que les entregan el combustible a cuentagotas y con un diferencial de precio tremendo. L贸gico ser铆a que, al menos en el agro, tuvi茅ramos el mismo precio que en surtidor y ni hablar el precio de Capital Federal鈥, agreg贸.

En la zona de Hermoso Campo, al sudoeste de la provincia del Chaco, el escenario es similar. All铆, el federado a la entidad Germ谩n Thean espera que esta situaci贸n se solucione pronto 鈥減ara seguir trabajando normalmente鈥.

鈥淟a falta de combustible nos afecta para la cosecha de soja, sorgo, ma铆z y algod贸n; as铆 como tambi茅n para la siembra de trigo. A su vez, afecta el traslado del algod贸n hacia la desmontadora, y del cereal hacia los puertos鈥, cont贸.

De esa misma filial chaque帽a, Marcelo Saizer subray贸 que la falta de combustible afect贸 mucho a esa regi贸n de la provincia. 鈥淟a falta de combustible afecta a esta parte del Chaco. Hace dos meses y medio, cuando se iba a empezar la campa帽a de la cosecha de soja se empez贸 a notar la falta de combustible. Hubo productores que tuvieron que hacer 100 o 200 kil贸metros para conseguirlo, y se sigue con la falta de combustible. Todav铆a hay algod贸n para cosechar, ma铆z, mucho sorgo, y semana a semana se siente m谩s la falta de combustible. Las estaciones de servicio est谩n semanas enteras sin combustible鈥, describi贸.

El presidente de FAA del distrito General Villegas, Manuel Lucero: 鈥淣o podemos cosechar porque no hay gasoil"

En la zona de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, el presidente de FAA en ese distrito. Manuel Lucero, fue muy claro al describir lo que pasa en los alrededores de esa regi贸n: 鈥淣o podemos cosechar porque no hay gasoil. En Emilio Bunge, cerca de Villegas, no hay. En Piedritas, sobre la ruta 33, tampoco. En General Villegas, el mi茅rcoles pasado no hab铆a gasoil en las tres estaciones de servicio: YPF, Axion ni en Shell. Est谩bamos trabajando en la manga y no tenemos gasoil para el tractor para dar rollos ni raci贸n, as铆 que todo es un problema鈥, alert贸.

鈥淗ace dos meses que venimos arrastrando la faltante de gasoil. Tenemos que hacer ahora la cosecha del ma铆z de segunda y del sorgo. Un maquinista no est谩 viniendo porque necesita dos mil litros para venir a esta zona y no consigue. Hace seis meses que pusimos toda la plata para sembrar y ahora que tenemos que cosechar los ma铆ces y los sorgos no podemos porque no hay combustible. Todo es muy dif铆cil con este Gobierno鈥, a帽adi贸.